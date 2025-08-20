KINGSEY FALLS, QC, le 20 août 2025 /CNW/ - Cascades inc. (TSX: CAS), chef de file dans la récupération et la fabrication de produits d'emballage et d'hygiène écoresponsables, est heureuse d'annoncer la nomination de trois de ses jeunes leaders parmi le Top 10 Under 40 du magazine Pulp & Paper Canada, lequel souligne l'excellence, le leadership et l'innovation des jeunes professionnels de l'industrie des pâtes et papiers à travers le pays.

Louis Chauvette (Groupe CNW/Cascades Inc.) Benjamin Granger (Groupe CNW/Cascades Inc.) Leslie Ruggeri (Groupe CNW/Cascades Inc.)

Louis Chauvette est directeur technique dans l'équipe d'ingénierie et d'excellence opérationnelle. Depuis son arrivée chez Cascades, Louis fait preuve d'une combinaison rare d'expertise technique, de réflexion stratégique et de leadership axé sur l'humain. Il a dirigé des projets majeurs d'optimisation des procédés, générant des gains significatifs en efficacité énergétique, en qualité de la production et en performance environnementale. Avec sa capacité à mobiliser et à faire le pont entre les équipes d'opérations, de recherche et développement et de la direction, Louis incarne les valeurs de collaboration, d'amélioration continue et de vision stratégique.

Benjamin Granger est directeur, planification de la demande et de l'approvisionnement pour le secteur tissu. Son parcours, de stagiaire à gestionnaire, témoigne de sa détermination, de son talent et de son leadership. Suivant son arrivée chez Cascades, Benjamin s'est rapidement imposé comme un leader stratégique. Sa maîtrise des prévisions de la demande, de l'optimisation des stocks et de la planification de la production a contribué à accroître l'agilité et l'efficacité de notre chaîne d'approvisionnement dans un marché en constante évolution, générant une valeur mesurable à travers Cascades. Son approche collaborative, son esprit analytique et son engagement envers l'amélioration continue sont de précieux atouts pour notre organisation.

Leslie Ruggeri est directrice d'usine - relève à notre usine de St. Marys. Titulaire d'un baccalauréat en sociologie et d'un certificat en gestion des ressources humaines, elle a amorcé sa carrière en ressources humaines et en recrutement avant de faire le saut vers les opérations. Sa polyvalence, son leadership naturel et sa capacité à entrer en relation avec les personnes autour d'elle ont favorisé cette transition, laquelle s'annonce prometteuse. Avec son parcours atypique alliant l'expertise humaine et l'excellence opérationnelle, Leslie enrichit Cascades de nouvelles perspectives. Elle est une leader ambitieuse, dotée de compétences transversales et d'un véritable engagement envers le développement communautaire.

Par leurs qualités de leader et leur contribution significative à l'évolution du secteur des pâtes et papiers, ces trois Cascadeurs représentent l'avenir de l'industrie. Leur nomination témoigne non seulement de leur talent individuel, mais aussi de la force collective de Cascades.

« Cette reconnaissance est une source d'inspiration et démontre la qualité exceptionnelle de notre relève. Leur passion, leur rigueur et leur vision contribuent chaque jour à faire évoluer notre organisation et à bâtir une industrie plus durable », a mentionné Hugues Simon, président et chef de la direction de Cascades. « Au nom de Cascades, je tiens à les féliciter chaleureusement. »

Fondée en 1964, Cascades propose des solutions durables, innovantes et créatrices de valeur en matière d'emballage, d'hygiène et de récupération. L'entreprise compte environ 9 600 femmes et hommes travaillant dans un réseau de 66 unités d'exploitation, dont 17 unités de récupération et de recyclage qui sont incluses dans les activités corporatives et les coentreprises gérées par la Société, situées en Amérique du Nord. Sa gestion participative, son expérience d'un demi-siècle dans le recyclage et ses efforts soutenus en recherche et développement sont autant de forces qui lui permettent de fournir des produits novateurs à ses clients tout en contribuant au mieux-être des personnes, des communautés et de la planète tout entière. Les actions de Cascades se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole CAS.

SOURCE Cascades Inc.

Médias : Hugo D'Amours, Vice-président, communications, affaires publiques et développement durable, Cascades, 819-363-5164, [email protected]; Investisseurs : Jennifer Aitken, MBA, Directrice, relations avec les investisseurs, Cascades, 514-282‑2697, [email protected]