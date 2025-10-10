KINGSEY FALLS, QC, le 10 oct. 2025 /CNW/ - Cascades, chef de file dans la fabrication de produits d'emballage et d'hygiène écoresponsables, a procédé aujourd'hui au dévoilement, en présence de dignitaires et de centaines d'employé(e)s, de statues de bronze réalisées en l'honneur de Laurent et d'Alain Lemaire, cofondateurs de Cascades.

Bronze d'Alain Lemaire, cofondateur de Cascades (Groupe CNW/Cascades Inc.) Bronze de Laurent Lemaire, cofondateur de Cascades (Groupe CNW/Cascades Inc.)

Dans la foulée des festivités du 60e anniversaire de l'entreprise en 2024, Cascades a voulu reconnaître l'extraordinaire contribution de Laurent et d'Alain Lemaire au développement de l'entreprise ainsi qu'au monde des affaires québécois. C'est dans ce contexte qu'a été confié à l'artiste-sculpteur Jules Lasalle le mandat de réaliser des bronzes à leur image qui rejoignent celui de leur frère aîné, Bernard Lemaire, déjà installé dans le parc Bernard-Lemaire de Kingsey Falls depuis 2004.

« Nous sommes très heureux de reconnaître et d'honorer l'héritage exceptionnel de ces bâtisseurs, dont la vision et l'engagement ont marqué l'histoire et permis le développement de Cascades et, par le fait même, l'essor de communautés un peu partout en Amérique du Nord et en Europe, a souligné Hugues Simon, président et chef de la direction de Cascades. Avec leur frère Bernard, Laurent et Alain sont de véritables pionniers de l'économie circulaire, des entrepreneurs visionnaires et des figures de proue du Québec inc. francophones et fier de ses racines. »

En 1964, trois jeunes entrepreneurs, Bernard, Laurent et Alain Lemaire, se sont établis sur les rives de la rivière Nicolet, à Kingsey Falls, pour lancer Cascades, une entreprise qui allait devenir le projet de leur vie. Six décennies plus tard, leur rêve est devenu un leader en solution d'emballage et d'hygiène comptant près de 9 500 talents dans 65 unités partout en Amérique du Nord.

Fondée en 1964, Cascades propose des solutions durables, innovantes et créatrices de valeur en matière d'emballage, d'hygiène et de récupération. L'entreprise compte 9 500 talents travaillant dans un réseau de 65 unités d'exploitation situées en Amérique du Nord. Sa philosophie de gestion, son expérience d'un demi-siècle dans le recyclage, ses efforts soutenus en recherche et développement sont autant de forces qui lui permettent de créer des produits novateurs pour ses clients tout en contribuant au mieux-être des personnes, des communautés et de la planète. Les actions de Cascades se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole CAS.

SOURCE Cascades Inc.

Médias : Hugo D'Amours, Vice-président, communications, Affaires publiques et développement durable, Cascades, 819 363-5164, [email protected]