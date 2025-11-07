KINGSEY FALLS, QC, le 7 nov. 2025 /CNW/ - Cascades inc. (TSX : CAS), chef de file dans la récupération et la fabrication de produits d'emballage et d'hygiène écoresponsables, est fière d'annoncer qu'elle a récemment été reconnue par plusieurs organisations de renom pour son engagement envers le développement durable. Ces distinctions témoignent de l'excellence continue de Cascades en matière de responsabilité sociale et de performance environnementale.

Cascades lauréate du prix Coup de cœur du gala Envirolys

Parmi les plus récents honneurs reçus, Cascades a remporté le prix Coup de cœur lors du 16e gala Envirolys du Conseil des entreprises en technologies environnementales du Québec (CETEQ), pour son initiative « 60 gestes pour propulser le progrès ». En 2024, à l'occasion de son 60e anniversaire, l'entreprise a donné vie aux idées de ses employé(e)s pour intégrer des pratiques environnementales et sociales concrètes dans leur quotidien professionnel. Soutenus par l'équipe de développement durable, les projets sélectionnés ont bénéficié d'un accompagnement personnalisé et d'un appui financier, illustrant la volonté de Cascades de faire de chaque employé(e) un acteur du changement. Ce prix témoigne de l'engagement collectif de Cascades envers un avenir plus durable, et souligne la force de l'innovation portée par ses équipes.

Cascades parmi les « Net Zero Leaders » du magazine Forbes

Le prestigieux magazine Forbes a également souligné la portée concrète des efforts de Cascades en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES), en classant l'entreprise parmi les « Net Zero Leaders » 2025. Ce palmarès met en lumière les 200 entreprises les plus performantes dans la réduction des émissions de GES tout au long de leur chaîne de valeur. Il s'appuie sur les données des cabinets d'étude Morningstar et Sustainalytics pour évaluer les projections d'émissions, la gestion des risques, la solidité financière, la gouvernance et l'état de préparation organisationnelle des entreprises. Chacune d'elles a été évaluée dans le contexte de son secteur d'activité et de la localisation de ses opérations commerciales, afin de tenir compte des différents défis auxquels elle est confrontée. La présence de Cascades dans ce classement reflète de nouveau son engagement en faveur du développement durable, en plus des efforts continus qu'elle déploie pour soutenir la transition vers une économie sobre en carbone.

Cascades médaillée de bronze par EcoVadis

Finalement, Cascades a obtenu une médaille de bronze décernée par EcoVadis, une plateforme qui évalue la performance environnementale et sociale, l'éthique et les pratiques d'achats responsables des entreprises. Cascades conserve ainsi sa place parmi le top 35 % des fournisseurs les plus responsables évalués par EcoVadis à l'échelle mondiale. Cette reconnaissance témoigne de l'évolution constante des pratiques d'entreprise de Cascades en matière de développement durable depuis sa première participation en 2012.

« Ces reconnaissances illustrent l'excellence du travail accompli par nos équipes et notre engagement commun envers un avenir plus responsable et humain », a affirmé Hugues Simon, président et chef de la direction de Cascades. « Nous sommes fiers que nos initiatives soient saluées tant au niveau national qu'international. »

Fondée en 1964, Cascades propose des solutions durables, innovantes et créatrices de valeur en matière d'emballage, d'hygiène et de récupération. L'entreprise compte environ 9 500 talents travaillant dans un réseau de 65 unités d'exploitation situées en Amérique du Nord. Sa gestion participative, son expérience d'un demi-siècle dans le recyclage et ses efforts soutenus en recherche et développement sont autant de forces qui lui permettent de fournir des produits novateurs à ses clients tout en contribuant au mieux-être des personnes, des communautés et de la planète tout entière. Les actions de Cascades se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole CAS.

Médias : Hugo D'Amours, Vice-président, communications, affaires publiques et développement durable, Cascades, 819-363-5164, [email protected] ; Investisseurs : Jennifer Aitken, MBA, Directrice, relations avec les investisseurs, Cascades, 514-282-2697, [email protected]