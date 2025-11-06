KINGSEY FALLS, QC, le 6 nov. 2025 /CNW/ - Cascades inc. (TSX : CAS) annonce ses résultats financiers non audités pour la période de trois mois terminée le 30 septembre 2025.

Faits saillants du T3 2025

Ventes de 1 238 M$ (comparativement à 1 187 M$ au T2 2025 et à 1 201 M$ au T3 2024);

Bénéfice d'exploitation de 73 M$ (comparativement à 36 M$ au T2 2025 et à 36 M$ au T3 2024);

Bénéfice net par action ordinaire de 0,29 $ (comparativement à une perte nette par action ordinaire de (0,03) $ au T2 2025 et à un bénéfice net par action ordinaire de 0,01 $ au T3 2024);

Bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement ajusté (BAIIA (A) 1 ) de 159 M$ (comparativement à 137 M$ au T2 2025 et à 140 M$ au T3 2024);

) de 159 M$ (comparativement à 137 M$ au T2 2025 et à 140 M$ au T3 2024); Bénéfice net ajusté par action ordinaire 1 de 0,38 $ (comparativement à 0,19 $ au T2 2025 et à 0,27 $ au T3 2024);

de 0,38 $ (comparativement à 0,19 $ au T2 2025 et à 0,27 $ au T3 2024); Dette nette 1 de 2 023 M$ au 30 septembre 2025 (comparativement à 2 104 M$ au 30 juin 2025). Ratio de la dette nette sur BAIIA (A) 1 de 3,6 x en baisse comparativement à 3,8 x au 30 juin 2025;

de 2 023 M$ au 30 septembre 2025 (comparativement à 2 104 M$ au 30 juin 2025). Ratio de la dette nette sur BAIIA (A) de 3,6 x en baisse comparativement à 3,8 x au 30 juin 2025; Dans le cadre de son objectif de monétiser certains actifs excédentaires, la Société prévoit maintenant atteindre un montant de 120 M$, d'ici la fin du premier semestre de 2026, en hausse comparativement aux 80 M$ annoncés précédemment. Avec la vente de ses activités d'emballage flexible, pour une somme de 31 M$ en date du 8 octobre 2025, un montant de 57 M$ de l'objectif est désormais réalisé. Le produit de la vente de ces actifs servira à réduire l'endettement de le Société;

Total des investissements en capital, déduction faite des produits de cessions, ont été de 30 M$ au T3 2025, comparativement à 18 M$ au T2 2025 et 34 M$ au T3 2024. En 2025, les investissements prévus avant produits de cessions de la Société seront approximativement de 140 M$.

Hugues Simon, président et chef de la direction, a commenté : « Les résultats consolidés du troisième trimestre ont dépassé notre prévision séquentielle. Cette performance est le résultat d'un accroissement de volumes, d'une exécution opérationnelle ordonnée, de bénéfices provenant d'initiatives de rentabilité en cours ainsi que d'une tendance favorable des prix de vente et des coûts des matières premières. Le secteur de l'emballage a tout particulièrement connu un meilleur trimestre que prévu, en raison d'une dynamique positive continue des volumes ainsi que la réalisation de la fermeture et du redéploiement efficace du tonnage de l'usine de Niagara Falls. De plus, au cours du trimestre, notre usine de Bear Island a augmenté ses volumes de 24 % et a atteint 90 % de sa courbe d'augmentation de production ciblée. Quant au secteur des papiers tissu, il a lui aussi connu, tel que prévu, un bon trimestre grâce à des améliorations de volumes. Finalement, le niveau d'endettement net de la Société a diminué de 81 M$ et le ratio d'endettement a diminué à 3,6 x comparativement à 3,8 x au 30 juin 2025. »

Discutant des perspectives à court terme, M. Simon a commenté : « Nous anticipons que les résultats consolidés du quatrième trimestre seront stables séquentiellement. Bien qu'il y ait une tendance favorable des prix des matières premières et des prix de vente, et que le niveau global de demande ait été bon en octobre, nous demeurons prudents pour notre secteur de l'emballage. À cet égard, nous prévoyons des résultats séquentiels inférieurs pour ce secteur, résultant d'une diminution de volumes anticipés en raison d'une demande généralement plus faible pour le mois de décembre. Pour le secteur des papiers tissu, nous prévoyons que ces résultats séquentiels en hausse se poursuivront, au quatrième trimestre, grâce à des coûts d'entretien en baisse et des coûts favorables des matières premières. À plus long terme, nous restons concentrés sur l'atteinte de nos objectifs stratégiques et, malgré l'incertitude persistante du contexte macroéconomique actuel, nous progressons efficacement dans plusieurs de ces initiatives. Nous sommes convaincus que les fondements de notre Société sont solides et demeurons déterminés à améliorer le profil financier, le niveau d'excellence opérationnelle et commerciale ainsi que le rythme de croissance de notre Société.»

1 Certaines informations représentent des mesures non conformes aux Normes IFRS de comptabilité, d'autres mesures financières ou des ratios non conformes aux Normes IFRS de comptabilité qui ne sont pas normalisés selon les Normes IFRS de comptabilité et pourraient donc ne pas être comparables à des mesures financières similaires divulguées par d'autres sociétés. Voir la section « Information supplémentaire sur les mesures non conformes aux Normes IFRS de comptabilité et autres mesures financières » pour un rapprochement complet des montants.

Sommaire financier

Renseignements consolidés choisis

(en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action ordinaire) (non audités) T3 2025 T2 2025 T3 2024







Ventes 1 238 1 187 1 201 Tel que divulgué





Bénéfice d'exploitation 73 36 36 Bénéfice net (perte nette) 29 (3) 1 par action ordinaire (de base) 0,29 $ (0,03) $ 0,01 $ Ajusté 1





Bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement (BAIIA (A)) 159 137 140 Bénéfice net 39 19 27 par action ordinaire (de base) 0,38 $ 0,19 $ 0,27 $ Marge (BAIIA (A) / ventes) 12,8 % 11,5 % 11,7 % Dette nette 1 2 023 2 104 2 039 Ratio dette nette / BAIIA (A) 1 3,6 x 3,8 x 4,3 x

Ventes par secteur d'activité

(en millions de dollars canadiens) (non audités) T3 2025 T2 2025 T3 2024







Produits d'emballage 797 763 773 Papiers tissu 412 392 390 Ventes intersecteurs, activités corporatives, récupération et recyclage 29 32 38 Ventes 1 238 1 187 1 201

Bénéfice (perte) d'exploitation par secteur d'activité

(en millions de dollars canadiens) (non audités) T3 2025 T2 2025 T3 2024







Produits d'emballage 73 46 41 Papiers tissu 30 25 24 Activités corporatives, récupération et recyclage (30) (35) (29) Bénéfice d'exploitation 73 36 36

BAIIA (A)1 par secteur d'activité

(en millions de dollars canadiens) (non audités) T3 2025 T2 2025 T3 2024







Produits d'emballage 136 119 117 Papiers tissu 46 38 43 Activités corporatives, récupération et recyclage (23) (20) (20) BAIIA (A) 1 159 137 140

1 Voir la section « Information supplémentaire sur les mesures non conformes aux Normes IFRS de comptabilité et autres mesures financières » pour un rapprochement complet des montants.

Analyse des résultats pour la période de trois mois terminée le 30 septembre 2025 (comparativement à l'exercice précédent)

Au troisième trimestre, les ventes de la Société ont atteint 1 238 M$, ce qui représente une augmentation de 37 M$ comparativement à la même période de l'exercice précédent. Cette augmentation s'explique par un effet combiné de 43 M$ résultant des prix de vente plus élevés et de 7 M$ provenant d'un taux de change plus favorable. Toutefois, ces éléments ont été partiellement contrebalancés par une baisse de 12 M$ attribuables aux volumes plus faibles, principalement dans le secteur des produits d'emballage.

Au troisième trimestre, le BAIIA (A)1 a atteint 159 M$, ce qui représente une augmentation de 19 M$ ou de 14 %, comparativement aux 140 M$ générés pendant la période correspondante de l'exercice précédent. Cette augmentation reflète les effets nets consolidés de 43 M$ liés à la hausse des prix de vente ainsi que la baisse des coûts des matières premières de 19 M$, principalement dans le secteur des produits d'emballage. Ces bénéfices ont été partiellement contrebalancés par un effet combiné de 38 M$ provenant des coûts plus élevés de production et d'énergie et de 5 M$ attribuables aux volumes plus faibles, principalement dans le secteur des produits d'emballage.

Au cours du troisième trimestre de 2025, les principaux éléments spécifiques suivants, avant impôts, ont engendré des répercussions sur le bénéfice d'exploitation et/ou bénéfice net :

10 M$ pour une provision environnementale supplémentaire liée à la fermeture d'une usine au Canada en 2024 (bénéfice d'exploitation et bénéfice net);

6 M$ de frais de restructuration en lien avec la fermeture d'une usine aux États-Unis et des changements organisationnels corporatifs (bénéfice d'exploitation et bénéfice net);

4 M$ de gains non réalisés sur instruments financiers (bénéfice d'exploitation et bénéfice net).

Pour la période de trois mois terminée le 30 septembre 2025, la Société a enregistré un bénéfice net de 29 M$, ou de 0,29 $ par action ordinaire, comparativement à un bénéfice net de 1 M$, ou de 0,01 $ par action ordinaire pour la même période de 2024. Sur une base ajustée1, la Société a enregistré un bénéfice net de 39 M$ au troisième trimestre de 2025, ou de 0,38 $ par action ordinaire, comparativement à un bénéfice net de 27 M$, ou de 0,27 $ par action ordinaire, pour la même période de 2024.

1 Voir la section « Information supplémentaire sur les mesures non conformes aux Normes IFRS de comptabilité et autres mesures financières » pour un rapprochement complet des montants.

Dividende sur les actions ordinaires et rachat dans le cours normal des affaires

Le conseil d'administration de Cascades a déclaré un dividende trimestriel de 0,12 $ par action ordinaire payable le 4 décembre 2025 aux actionnaires inscrits le 20 novembre 2025 en fermeture de séance. Le dividende payé par Cascades est un dividende désigné à l'égard de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), Canada). Au troisième trimestre de 2025, Cascades n'a procédé au rachat d'aucune action ordinaire pour annulation.

Conférence téléphonique portant sur les résultats du troisième trimestre de 2025

La direction discutera des résultats financiers du troisième trimestre de 2025 à l'occasion d'une conférence téléphonique qui se tiendra aujourd'hui à 9h HAE. Pour écouter la conférence téléphonique, composez le 1 800 990-4777 (à l'étranger, le 1 289 819-1299). La conférence téléphonique, y compris la présentation aux investisseurs, sera également diffusée en direct sur le site web de Cascades (www.cascades.com) sous l'onglet «Investisseurs». L'enregistrement de la conférence téléphonique sera accessible en différé sur le site web de Cascades, et par téléphone, jusqu'au 6 décembre 2025 en composant le 1 888 660-6345 (à l'étranger, le 1 289-819-1450) et en utilisant le code d'accès 72641 #.

Fondée en 1964, Cascades propose des solutions durables, innovantes et créatrices de valeur en matière d'emballage, d'hygiène et de récupération. L'entreprise compte environ 9 300 femmes et hommes travaillant dans un réseau de 65 unités d'exploitation, dont 17 unités de récupération et de recyclage qui sont incluses dans les activités corporatives et les coentreprises gérées par la Société, situées en Amérique du Nord. Sa philosophie de gestion, son expérience d'un demi-siècle dans le recyclage, ses efforts soutenus en recherche et développement sont autant de forces qui lui permettent de créer des produits novateurs pour ses clients tout en contribuant au mieux-être des personnes, des communautés et de la planète. Les actions de Cascades se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole CAS. Certaines déclarations contenues dans ce communiqué, y compris celles concernant les résultats et performances futurs, sont des déclarations prospectives basées sur les anticipations actuelles. L'exactitude de telles déclarations est sujette à un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'hypothèses pouvant occasionner une différence entre les résultats réels et ceux projetés, y compris, mais non de façon limitative, l'effet général des conditions économiques, la diminution de la demande pour les produits de la Société, l'augmentation des prix de la matière première, les fluctuations de la valeur relative de diverses devises, les fluctuations des prix de vente et les changements négatifs des conditions générales du marché et de l'industrie ainsi que d'autres facteurs.

BILANS CONSOLIDÉS

(en millions de dollars canadiens) (non audités) 30 septembre

2025 31 décembre

2024 Actifs



Actifs à court terme



Trésorerie et équivalents de trésorerie 73 27 Comptes débiteurs 502 469 Impôts débiteurs 12 4 Stocks 648 685 Partie à court terme des actifs financiers 7 1

1 242 1 186 Actifs à long terme



Participations dans des entreprises associées et des coentreprises 81 97 Immobilisations corporelles 2 674 2 847 Actifs incorporels à durée de vie limitée 33 41 Actifs financiers 5 -- Autres actifs 110 105 Actifs d'impôt différé 225 220 Écarts d'acquisition et autres actifs incorporels à durée de vie illimitée 495 504

4 865 5 000 Passifs et capitaux propres



Passifs à court terme



Emprunts et avances bancaires 1 10 Comptes créditeurs et charges à payer 701 748 Impôts créditeurs 4 2 Partie à court terme des billets subordonnés non garantis -- 175 Partie à court terme de la dette à long terme 68 67 Partie à court terme des provisions pour charges 18 42 Partie à court terme des passifs financiers et autres passifs 22 43

814 1 087 Passifs à long terme



Dette à long terme 2 027 1 871 Provisions pour charges 59 58 Passifs financiers 10 -- Autres passifs 74 80 Passifs d'impôt différé 142 133

3 126 3 229 Capitaux propres



Capital-actions 618 616 Surplus d'apport 17 16 Bénéfices non répartis 1 020 1 019 Cumul des autres éléments du résultat global 52 73 Capitaux propres des actionnaires 1 707 1 724 Part des actionnaires sans contrôle 32 47 Capitaux propres totaux 1 739 1 771

4 865 5 000

RÉSULTATS CONSOLIDÉS



Pour les périodes de trois mois

terminées les 30 septembre Pour les périodes de neuf mois terminées les 30 septembre (en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action ordinaire et les nombres

d'actions ordinaires) (non audités) 2025 2024 2025 2024 Ventes 1 238 1 201 3 579 3 490









Chaîne d'approvisionnement et logistique 744 736 2 125 2 126 Salaires et avantages 269 267 824 809 Amortissement 74 70 215 206 Entretien et réparation 62 58 193 180 Autres coûts d'opération 4 -- 16 20 Baisses de valeur -- 7 24 9 Autre perte (gain) 10 24 15 27 Frais de restructuration 6 5 12 38 Gain non réalisé sur instruments financiers dérivés (4) (2) (4) (4) Bénéfice d'exploitation 73 36 159 79 Frais de financement 35 36 104 108 Part des résultats des entreprises associées et des coentreprises (5) (5) (11) (14) Bénéfice (perte) avant impôts sur les résultats 43 5 66 (15) Charge (recouvrement) d'impôts sur les résultats 8 (1) 16 (8) Bénéfice net (perte nette) pour la période y compris la part des actionnaires sans contrôle 35 6 50 (7) Bénéfice net attribuable aux actionnaires sans contrôle 6 5 17 11 Bénéfice net (perte nette) pour la période attribuable aux actionnaires 29 1 33 (18) Bénéfice net (perte nette) par action ordinaire







De base 0,29 $ 0,01 $ 0,33 $ (0,18) $ Dilué 0,29 $ 0,01 $ 0,33 $ (0,18) $ Nombre moyen pondéré de base d'actions ordinaires en circulation 101 257 276 100 988 040 101 135 376 100 824 800 Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires diluées 101 338 740 101 042 159 101 309 725 101 042 799

ÉTATS CONSOLIDÉS DU RÉSULTAT GLOBAL



Pour les périodes de trois mois

terminées les 30 septembre Pour les périodes de neuf mois terminées les 30 septembre (en millions de dollars canadiens) (non audités) 2025 2024 2025 2024 Bénéfice net (perte nette) pour la période y compris la part des actionnaires sans contrôle 35 6 50 (7) Autres éléments du résultat global







Éléments qui peuvent être reclassés ultérieurement aux résultats







Écarts de conversion







Variation des écarts de conversion cumulés des filiales étrangères autonomes 24 (14) (80) 24 Variation des écarts de conversion cumulés relative aux activités de couverture des investissements nets (13) 6 61 (9) Couverture de flux de trésorerie







Variation de la juste valeur des instruments financiers dérivés de marchandises (1) 1 (1) 1 Recouvrement (charge) d'impôts sur les résultats 2 (1) (3) 1

12 (8) (23) 17 Éléments qui ne sont pas reclassés aux résultats







Gain actuariel (perte actuarielle) sur avantages du personnel 6 (4) 5 7 Recouvrement (charge) d'impôts sur les résultats (1) 1 (1) (2)

5 (3) 4 5 Autres éléments du résultat global 17 (11) (19) 22 Résultat global pour la période y compris la part des actionnaires sans contrôle 52 (5) 31 15 Résultat global pour la période des actionnaires sans contrôle 6 5 15 12 Résultat global pour la période attribuable aux actionnaires 46 (10) 16 3

ÉTATS CONSOLIDÉS DES CAPITAUX PROPRES



Pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2025 (en millions de dollars canadiens) (non audités) CAPITAL-

ACTIONS SURPLUS

D'APPORT BÉNÉFICES

NON RÉPARTIS CUMUL DES

AUTRES

ÉLÉMENTS DU

RÉSULTAT GLOBAL CAPITAUX

PROPRES

TOTAUX

DES ACTIONNAIRES PART DES

ACTIONNAIRES

SANS CONTRÔLE CAPITAUX

PROPRES

TOTAUX Solde au début de la période 616 16 1 019 73 1 724 47 1 771 Résultat global













Bénéfice net -- -- 33 -- 33 17 50 Autres éléments du résultat global -- -- 4 (21) (17) (2) (19)

-- -- 37 (21) 16 15 31 Dividendes -- -- (36) -- (36) (30) (66) Coût de rémunération à base d'options -- 1 -- -- 1 -- 1 Émission d'actions ordinaires sur exercice d'options 2 -- -- -- 2 -- 2 Solde à la fin de la période 618 17 1 020 52 1 707 32 1 739

















Pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2024 (en millions de dollars canadiens) (non audités) CAPITAL-

ACTIONS SURPLUS

D'APPORT BÉNÉFICES

NON RÉPARTIS CUMUL

DES AUTRES

ÉLÉMENTS DU

RÉSULTAT

GLOBAL CAPITAUX

PROPRES

TOTAUX DES

ACTIONNAIRES PART DES

ACTIONNAIRES

SANS CONTRÔLE CAPITAUX

PROPRES

TOTAUX Solde au début de la période 613 15 1 096 15 1 739 42 1 781 Résultat global













Bénéfice net (perte nette) -- -- (18) -- (18) 11 (7) Autres éléments du résultat global -- -- 5 16 21 1 22

-- -- (13) 16 3 12 15 Dividendes -- -- (36) -- (36) (12) (48) Coût de rémunération à base d'options -- 2 -- -- 2 -- 2 Émission d'actions ordinaires sur exercice d'options 3 (1) -- -- 2 -- 2 Acquisitions de parts des actionnaires sans contrôle -- -- (2) -- (2) -- (2) Solde à la fin de la période 616 16 1 045 31 1 708 42 1 750

TABLEAUX CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE



Pour les périodes de trois mois

terminées les 30 septembre Pour les périodes de neuf mois terminées les 30 septembre (en millions de dollars canadiens) (non audités) 2025 2024 2025 2024 Activités d'exploitation







Bénéfice net (perte nette) pour la période attribuable aux actionnaires 29 1 33 (18) Ajustements pour :







Frais de financement 35 36 104 108 Amortissement 74 70 215 206 Baisses de valeur -- 7 24 9 Autre perte (gain) 10 24 15 27 Frais de restructuration 6 5 12 38 Gain non réalisé sur instruments financiers dérivés (4) (2) (4) (4) Charge (recouvrement) d'impôts sur les résultats 8 (1) 16 (8) Part des résultats des entreprises associées et des coentreprises (5) (5) (11) (14) Bénéfice net attribuable aux actionnaires sans contrôle 6 5 17 11 Frais de financement nets payés (33) (48) (107) (113) Impôts nets payés (2) (1) (9) (4) Dividendes reçus 19 -- 26 9 Paiements, nets des provisions, pour charges et autres passifs (27) (15) (78) (61)

116 76 253 186 Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement 65 26 (57) (68)

181 102 196 118 Activités d'investissement







Paiements d'immobilisations corporelles (30) (35) (110) (116) Produits de cessions d'immobilisations corporelles -- 1 26 18 Variation d'actifs incorporels et d'autres actifs (1) -- -- (20)

(31) (34) (84) (118) Activités de financement







Emprunts et avances bancaires (2) 4 (9) 7 Évolution des crédits bancaires (38) (22) (146) 63 Évolution des crédits bancaires sans recours contre la Société (28) (6) 93 12 Émission de billets subordonnés non garantis, déduction faite des frais afférents -- -- 541 -- Rachat de billets subordonnés non garantis -- -- (456) -- Augmentation de l'entente de crédit à terme non garantie à tirage différé -- -- 36 -- Versements sur les autres dettes à long terme, y compris les obligations locatives

(59 M$ pour la période de neuf mois de 2025 (20 M$ pour la période de trois mois);

50 M$ pour la période de neuf mois de 2024 (15 M$ pour la période de trois mois)) (21) (17) (61) (54) Émission d'actions ordinaires sur exercice d'options -- -- 2 2 Dividendes payés pour la part des actionnaires sans contrôle (3) (4) (30) (12) Acquisitions de parts des actionnaires sans contrôle -- -- -- (3) Dividendes payés aux actionnaires de la Société (12) (12) (36) (36)

(104) (57) (66) (21) Variation nette de la trésorerie et équivalents de trésorerie au cours de la période 46 11 46 (21) Écarts de conversion sur la trésorerie et équivalents de trésorerie 1 -- -- 1 Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période 26 23 27 54 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période 73 34 73 34

INFORMATION SECTORIELLE

Au quatrième trimestre de 2024, la Société a annoncé des changements organisationnels visant à soutenir sa croissance stratégique. Ces changements impliquent le regroupement des activités de carton-caisse et des produits spécialisés en une seule unité opérationnelle. Depuis janvier 2025, les activités de la Société sont réparties en deux secteurs : produits d'emballage et papiers tissu. Les chiffres comparatifs ont été retraités afin de les rendre conformes à la présentation de l'exercice en cours. Les conventions comptables des secteurs isolables sont les mêmes que celles de la Société, qui sont décrites dans les plus récents états financiers consolidés audités pour l'exercice terminé le 31 décembre 2024.

Les secteurs opérationnels de la Société sont présentés de manière cohérente avec l'information interne fournie au principal décideur opérationnel. Le chef de la direction a le pouvoir d'affectation des ressources et de gestion de la performance de la Société et constitue donc le principal décideur opérationnel. Le principal décideur opérationnel évalue la performance de ses secteurs d'activité en se basant sur les ventes et le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement, ajusté pour exclure des éléments spécifiques (BAIIA (A)). Le principal décideur opérationnel considère que le BAIIA (A) est la meilleure mesure de performance des activités de la Société.

Les ventes de chaque secteur d'exploitation sont préparées selon les mêmes normes que les résultats de la Société. Les activités intersectorielles sont comptabilisées sur les mêmes bases que les ventes à des clients externes, soit à la juste valeur.

Le BAIIA (A) n'est pas une mesure de performance définie par les Normes IFRS de comptabilité, il se peut qu'il ne soit pas comparable aux mesures utilisées par d'autres sociétés portant le même nom. Les investisseurs ne doivent pas considérer le BAIIA (A) comme une alternative à, par exemple, le bénéfice net, ou comme mesure des résultats d'exploitation, qui sont des mesures conformes aux Normes IFRS de comptabilité.

Les ventes par secteur sont présentées dans le tableau suivant :



VENTES Pour les périodes de trois mois terminées les 30 septembre

(en million de dollars canadiens) (non audités) 2025 2024 Total Intersecteur Externe Total Intersecteur Externe Produits d'emballage 797 (13) 784 773 (12) 761 Papiers tissu 412 -- 412 390 -- 390 Activités corporatives, récupération et recyclage 69 (27) 42 90 (40) 50

1 278 (40) 1 238 1 253 (52) 1 201



VENTES Pour les périodes de neuf mois terminées les 30 septembre

(en million de dollars canadiens) (non audités) 2025 2024 Total Intersecteur Externe Total Intersecteur Externe Produits d'emballage 2 322 (37) 2 285 2 227 (37) 2 190 Papiers tissu 1 168 -- 1 168 1 154 (1) 1 153 Activités corporatives, récupération et recyclage 215 (89) 126 261 (114) 147

3 705 (126) 3 579 3 642 (152) 3 490

Le BAIIA (A) par secteur est rapproché de la mesure conforme aux Normes IFRS de comptabilité, soit le bénéfice (perte) d'exploitation, et est présenté dans le tableau suivant :



Pour la période de trois mois terminée le 30 septembre 2025 (en millions de dollars canadiens) (non audités) Produits

d'emballage Papiers

tissu Activités

corporatives,

récupération

et recyclage Consolidé Bénéfice (perte) d'exploitation 73 30 (30) 73 Amortissement 48 16 10 74 Autre perte 10 -- -- 10 Frais de restructuration 5 -- 1 6 Gain non réalisé sur instruments financiers dérivés -- -- (4) (4) BAIIA (A) 136 46 (23) 159 Chaîne d'approvisionnement et logistique et Salaires et avantages inclus dans le

bénéfice (perte) d'exploitation 619 345 49 1 013



Pour la période de trois mois terminée le 30 septembre 2024 (en millions de dollars canadiens) (non audités) Produits

d'emballage Papiers tissu Activités

corporatives,

récupération et

recyclage Consolidé Bénéfice (perte) d'exploitation 41 24 (29) 36 Amortissement 44 16 10 70 Baisses de valeur 4 3 -- 7 Autre perte 24 -- -- 24 Frais de restructuration 5 -- -- 5 Gain non réalisé sur instruments financiers dérivés (1) -- (1) (2) BAIIA (A) 117 43 (20) 140 Chaîne d'approvisionnement et logistique et Salaires et avantages inclus dans le

bénéfice (perte) d'exploitation 621 325 57 1 003



Pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2025 (en millions de dollars canadiens) (non audités) Produits

d'emballage Papiers tissu Activités

corporatives,

récupération et

recyclage Consolidé Bénéfice (perte) d'exploitation 179 79 (99) 159 Amortissement 143 43 29 215 Baisses de valeur 23 -- 1 24 Autre perte (gain) 16 (1) -- 15 Frais de restructuration 6 -- 6 12 Gain non réalisé sur instruments financiers dérivés (3) -- (1) (4) BAIIA (A) 364 121 (64) 421 Chaîne d'approvisionnement et logistique et Salaires et avantages inclus dans le

bénéfice (perte) d'exploitation 1 816 980 153 2 949







Pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2024 (en millions de dollars canadiens) (non audités) Produits

d'emballage Papiers tissu Activités

corporatives,

récupération et

recyclage Consolidé Bénéfice (perte) d'exploitation 87 93 (101) 79 Amortissement 131 42 33 206 Baisses de valeur 6 3 -- 9 Autre perte 27 -- -- 27 Frais de restructuration 28 9 1 38 Gain non réalisé sur instruments financiers dérivés (1) -- (3) (4) BAIIA (A) 278 147 (70) 355 Chaîne d'approvisionnement et logistique et Salaires et avantages inclus dans le

bénéfice (perte) d'exploitation 1 827 942 166 2 935

Les paiements d'immobilisations corporelles par secteur sont présentés dans le tableau suivant :



PAIEMENTS D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Pour les périodes de trois mois

terminées les 30 septembre Pour les périodes de neuf mois terminées les 30 septembre (en millions de dollars canadiens) (non audités) 2025 2024 2025 2024 Produits d'emballage 25 31 92 108 Papiers tissu 9 12 31 32 Activités corporatives, récupération et recyclage 4 10 11 29 Acquisitions totales 38 53 134 169 Acquisitions d'actifs au titre du droit d'utilisation (non monétaire) (9) (19) (43) (73)

29 34 91 96 Acquisitions d'immobilisations corporelles incluses dans les comptes créditeurs et charges à payer







Début de la période 14 26 32 45 Fin de la période (13) (25) (13) (25) Paiements d'immobilisations corporelles 30 35 110 116 Produits de cessions d'immobilisations corporelles -- (1) (26) (18) Paiements d'immobilisations corporelles, déduction faite des produits de cessions 30 34 84 98

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE SUR LES MESURES NON CONFORMES AUX NORMES IFRS DE COMPTABILITÉ ET AUTRES MESURES FINANCIÈRES

ÉLÉMENTS SPÉCIFIQUES

La Société compose avec certains éléments spécifiques qui ont une incidence négative ou positive sur ses résultats d'exploitation. Nous croyons qu'il est pertinent d'informer les lecteurs de leur existence, car ils permettent de mieux mesurer la performance et de comparer les résultats d'exploitation et la liquidité de la Société de façon analogue entre les périodes, nonobstant ces éléments spécifiques. La direction croit que ces éléments spécifiques ne sont pas nécessairement le reflet de ses opérations régulières quant à la mesure et à la comparaison de sa performance et de ses perspectives. Notre définition des éléments spécifiques peut différer de celle d'autres sociétés et certains d'entre eux pourraient se reproduire à l'avenir et pourraient réduire les liquidités disponibles de la Société.

Les éléments spécifiques incluent, notamment et de façon non exhaustive, les baisses (reprises) de valeur d'actifs, les frais ou gains de restructuration, les pertes sur le refinancement et le rachat de la dette à long terme, les renversements ou provisions d'actifs d'impôts futurs, les primes payées sur le rachat de dette à long terme, les gains ou pertes sur cession ou acquisition d'unités d'exploitation, les gains ou pertes sur la part des résultats des entreprises associées et des coentreprises, les gains ou pertes non réalisés sur des instruments financiers dérivés pour lesquels la comptabilité de couverture ne peut s'appliquer, les gains ou pertes non réalisés sur des instruments de couverture de taux d'intérêt et la réévaluation à la juste valeur d'options, les gains ou pertes de change sur la dette à long terme et les instruments financiers, les gains et pertes sur réévaluation à la juste valeur de placements, les éléments spécifiques inclus dans les activités abandonnées et tout autre élément significatif de nature inhabituelle, non monétaire ou non récurrente.

RAPPROCHEMENT ET UTILISATION DES MESURES NON CONFORMES AUX NORMES IFRS DE COMPTABILITÉ ET AUTRES MESURES FINANCIÈRES

Afin de fournir plus de renseignements pour évaluer la performance de la Société, l'information financière incluse dans cette section renferme des données qui ne sont pas des mesures de performance définies par les Normes IFRS de comptabilité (« mesures non conformes aux Normes IFRS de comptabilité »), qui sont également calculées sur une base ajustée afin d'exclure les éléments spécifiques. Nous croyons que le fait de fournir certaines mesures clés de performance et de gestion du capital, ainsi que des mesures non conformes aux Normes IFRS de comptabilité, est utile aussi bien pour la direction que pour les investisseurs, car elles fournissent des renseignements additionnels permettant de mesurer la performance et la situation financière de la Société. Cela ajoute également de la transparence et de la clarté à l'information financière. Les mesures non conformes aux Normes IFRS de comptabilité et autres mesures financières suivantes sont utilisées dans nos divulgations financières :

Mesures non conformes aux Normes IFRS de comptabilité

Bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement ajusté ou BAIIA (A) : représente le bénéfice d'exploitation (tel que publié dans l'état des résultats consolidés des états financiers consolidés) avant amortissement hors éléments spécifiques. La mesure est utilisée pour évaluer la performance opérationnelle courante et la contribution de chaque secteur sur une base comparable.

Bénéfice net ajusté : mesure utilisée pour évaluer la performance financière de la Société sur une base consolidée et comparable.

Flux de trésorerie ajustés : mesure utilisée pour évaluer la capacité de la Société de générer des flux de trésorerie suffisants afin de respecter ses engagements financiers et/ou d'engager des dépenses discrétionnaires, comme des rachats d'actions, une hausse des dividendes ou des investissements stratégiques.

Flux de trésorerie disponibles : mesure utilisée pour calculer l'excédent de trésorerie que la Société génère en soustrayant les paiements d'immobilisations corporelles (hors projets stratégiques) du BAIIA (A).

Fonds de roulement : mesure utilisée pour évaluer les liquidités disponibles à court terme de la Société.

Autres mesures financières

Dette totale : mesure utilisée pour calculer l'ensemble de la dette de la Société, y compris la dette à long terme et les emprunts bancaires. Souvent mise en relation avec les capitaux propres pour calculer le ratio d'endettement.

Dette nette : mesure utilisée pour calculer la dette totale de la Société moins la trésorerie et équivalents de trésorerie. Souvent mise en relation avec le BAIIA (A) pour calculer le ratio de la dette nette sur le BAIIA (A).

Ratios non conformes aux Normes IFRS de comptabilité

Ratio de la dette nette sur le BAIIA (A) : ratio utilisé pour mesurer la capacité de la Société de rembourser ses dettes et évaluer son levier financier.

Marge BAIIA (A) : ratio utilisé pour mesurer la performance opérationnelle et la contribution de chaque secteur sur une base comparable calculée en pourcentage des ventes.

Bénéfice net ajusté par action ordinaire : ratio utilisé pour mesurer la performance financière de la Société sur une base consolidée et comparable.

Ratio dette nette / (capitaux propres totaux et dette nette) : ratio utilisé pour évaluer le levier financier de la Société et donc le risque pour les actionnaires.

Fonds de roulement en pourcentage des ventes : ratio utilisé pour évaluer la performance de la Société dans la gestion de ses liquidités d'exploitation.

Flux de trésorerie ajustés par action ordinaire : ratio utilisé pour évaluer la flexibilité financière de la Société.

Ratio des flux de trésorerie disponibles : ratio utilisé pour mesurer la liquidité et l'efficacité du montant de liquidités que la Société génère en plus de ce qu'elle utilise pour faire fonctionner l'entreprise en soustrayant les dépenses en immobilisations (hors projets stratégiques) du BAIIA (A) calculé en pourcentage des ventes.

Les mesures non conformes aux Normes IFRS de comptabilité et autres mesures financières proviennent essentiellement des états financiers consolidés, mais n'ont pas de définition prescrite par les Normes IFRS de comptabilité. Ces mesures comportent des limites sur une base analytique et ne doivent pas être considérées de façon isolée ou comme un substitut à une analyse de nos résultats divulgués conformément aux Normes IFRS de comptabilité. De plus, nos définitions des mesures non conformes aux Normes IFRS de comptabilité et autres mesures financières peuvent différer de celles d'autres sociétés. Toute modification ou reformulation peut avoir une incidence significative.

Au quatrième trimestre de 2024, la Société a annoncé des changements organisationnels visant à soutenir sa croissance stratégique. Ces changements impliquent le regroupement des activités de carton-caisse et des produits spécialisés en une seule unité opérationnelle. Depuis janvier 2025, les activités de la Société sont réparties en deux secteurs : produits d'emballage et papiers tissu. Les chiffres comparatifs ont été retraités afin de les rendre conformes à la présentation de l'exercice en cours.

Le principal décideur opérationnel évalue la performance de ses secteurs d'activité en se basant sur les ventes et le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement, ajusté pour exclure des éléments spécifiques (BAIIA (A)1). Le principal décideur opérationnel considère que le BAIIA (A)1 est la meilleure mesure de performance des activités de la Société.

Le BAIIA (A)1 par secteur est rapproché de la mesure conforme aux Normes IFRS de comptabilité, soit le bénéfice (perte) d'exploitation, et est présenté dans le tableau suivant :



T3 2025 (en millions de dollars canadiens) (non audités) Produits

d'emballage Papiers tissu Activités corporatives,

récupération et

recyclage Consolidé Bénéfice (perte) d'exploitation 73 30 (30) 73 Amortissement 48 16 10 74 Autre perte 10 -- -- 10 Frais de restructuration 5 -- 1 6 Gain non réalisé sur instruments financiers dérivés -- -- (4) (4) BAIIA (A)1 136 46 (23) 159 Chaîne d'approvisionnement et logistique et Salaires et avantages inclus dans le

bénéfice (perte) d'exploitation 619 345 49 1 013



T2 2025 (en millions de dollars canadiens) (non audités) Produits

d'emballage Papiers tissu Activités

corporatives,

récupération et

recyclage Consolidé Bénéfice (perte) d'exploitation 46 25 (35) 36 Amortissement 49 14 9 72 Baisses de valeur 23 -- -- 23 Autre perte (gain) 2 (1) -- 1 Frais de restructuration -- -- 1 1 Perte (gain) non réalisé sur instruments financiers dérivés (1) -- 5 4 BAIIA (A)1 119 38 (20) 137 Chaîne d'approvisionnement et logistique et Salaires et avantages inclus dans le

bénéfice (perte) d'exploitation 594 331 52 977

1 Voir la section « Information supplémentaire sur les mesures non conformes aux Normes IFRS de comptabilité et autres mesures financières » pour un rapprochement complet des montants.



T3 2024 (en millions de dollars canadiens) (non audités) Produits

d'emballage Papiers tissu Activités

corporatives,

récupération et

recyclage Consolidé Bénéfice (perte) d'exploitation 41 24 (29) 36 Amortissement 44 16 10 70 Baisses de valeur 4 3 -- 7 Autre perte 24 -- -- 24 Frais de restructuration 5 -- -- 5 Gain non réalisé sur instruments financiers dérivés (1) -- (1) (2) BAIIA (A)1 117 43 (20) 140 Chaîne d'approvisionnement et logistique et Salaires et avantages inclus dans le

bénéfice (perte) d'exploitation 621 325 57 1 003

Le tableau suivant rapproche le bénéfice net (perte nette) ainsi que le bénéfice net (perte nette) par action ordinaire, tel que divulgué, et le bénéfice net ajusté1 ainsi que le bénéfice net ajusté par action ordinaire1 :

(en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action ordinaire et

le nombre d'actions ordinaires) (non audités) BÉNÉFICE NET (PERTE NETTE)

BÉNÉFICE NET (PERTE NETTE) PAR ACTION ORDINAIRE 2

T3 2025 T2 2025 T3 2024

T3 2025 T2 2025 T3 2024 Tel que divulgué 29 (3) 1

0,29 $ (0,03) $ 0,01 $ Éléments spécifiques :













Baisses de valeur -- 23 7

-- 0,17 $ 0,06 $ Autre perte 10 1 24

0,07 $ 0,01 $ 0,18 $ Frais de restructuration 6 1 5

0,05 $ -- 0,03 $ Perte (gain) non réalisé sur instruments financiers dérivés (4) 4 (2)

(0,03) $ 0,03 $ (0,01) $ Perte sur le rachat de dette à long terme -- 1 --

-- 0,01 $ -- Perte non réalisée sur instruments de couverture de taux d'intérêt -- -- 2

-- -- 0,01 $ Gain de change sur la dette à long terme et sur les instruments financiers -- -- (1)

-- -- (0,01) $ Effet d'impôt sur les éléments spécifiques, autres ajustements relatifs à l'impôt et

attribuables aux actionnaires sans contrôle2 (2) (8) (9)

-- -- --

10 22 26

0,09 $ 0,22 $ 0,26 $ Ajusté 1 39 19 27

0,38 $ 0,19 $ 0,27 $ Nombre moyen pondéré de base d'actions ordinaires en circulation







101 257 276 101 152 145 100 988 040

Le tableau suivant rapproche les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation et le BAIIA (A)1 :

(en millions de dollars canadiens) (non audités) T3 2025 T2 2025 T3 2024 Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation 181 67 102 Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement (65) 25 (26) Impôts nets payés 2 5 1 Frais de financement nets payés 33 25 48 Paiements, nets des provisions, pour charges et autres passifs, nets des dividendes reçus 8 15 15 BAIIA (A)1 159 137 140

1 Voir la section « Information supplémentaire sur les mesures non conformes aux Normes IFRS de comptabilité et autres mesures financières » pour un rapprochement complet des montants. 2 Les éléments spécifiques par action ordinaire sont calculés après impôt et sont net de la portion attribuable aux actionnaires sans contrôle. Les montants par action de la ligne « Effet d'impôt sur les éléments spécifiques, autres ajustements relatifs à l'impôt et attribuables aux actionnaires sans contrôle » incluent seulement l'effet des ajustements d'impôt. Veuillez consulter la section « Charges (recouvrement) d'impôts sur les résultats » pour plus de détails.

Le tableau suivant rapproche les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation et les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation (en excluant la variation des éléments hors caisse du fonds de roulement) ainsi que les flux de trésorerie ajustés provenant des activités d'exploitation1. Il rapproche également les flux de trésorerie ajustés provenant des activités d'exploitation1 aux flux de trésorerie ajustés générés (utilisés)1, calculés également sur la base par action ordinaire :

(en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action ordinaire ou

lorsque mentionné autrement) (non audités) T3 2025 T2 2025 T3 2024 Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation 181 67 102 Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement (65) 25 (26) Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation (en excluant la variation des

éléments hors caisse du fonds de roulement) 116 92 76 Frais de restructuration payés 21 9 10 Flux de trésorerie ajustés provenant des activités d'exploitation 1 137 101 86 Paiements d'immobilisations corporelles (30) (44) (35) Variation d'actifs incorporels et d'autres actifs (1) -- -- Paiements en vertu des obligations locatives (20) (21) (15) Produits de cessions d'immobilisations corporelles -- 26 1

86 62 37 Dividendes payés pour la part des actionnaires sans contrôle (3) (24) (4) Dividendes payés aux actionnaires de la Société et aux actionnaires sans contrôle (12) (12) (12) Flux de trésorerie ajustés générés 1 71 26 21 Flux de trésorerie ajustés générés par action ordinaire 1 (en dollars canadiens) 0,70 $ 0,26 $ 0,21 $ Nombre moyen pondéré de base d'actions ordinaires en circulation 101 257 276 101 152 145 100 988 040

Le tableau suivant rapproche la dette totale1 et la dette nette1 avec le ratio de la dette nette sur le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement ajusté (BAIIA (A))1 :

(en millions de dollars canadiens) (non audités) 30 septembre 2025 30 juin 2025 30 septembre 2024 Dette à long terme 2 027 2 057 1 828 Partie à court terme des billets subordonnés non garantis -- -- 175 Partie à court terme de la dette à long terme 68 70 63 Emprunts et avances bancaires 1 3 7 Dette totale 1 2 096 2 130 2 073 Moins : Trésorerie et équivalents de trésorerie (73) (26) (34) Dette nette 1 telle que divulguée 2 023 2 104 2 039 BAIIA (A)1 des douze derniers mois 567 548 477 Ratio dette nette / BAIIA (A) 1 3,6 x 3,8 x 4,3 x

1 Voir la section « Information supplémentaire sur les mesures non conformes aux Normes IFRS de comptabilité et autres mesures financières » pour un rapprochement complet des montants.

SOURCE Cascades Inc.

Médias : Hugo D'Amours, Vice-président, communications, affaires publiques et développement durable, Cascades inc., 819 363-5164, [email protected] ; Investisseurs : Jennifer Aitken, MBA, Directrice, relations avec les investisseurs, Cascades inc., 514 282-2697, [email protected] ; Source : Allan Hogg, Vice-président et chef de la direction financière, Cascades inc.