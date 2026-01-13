Le gouvernement du Canada annonce l'octroi d'une aide financière à trois groupes culturels de l'Okanagan

GATINEAU, QC, le 13 janv. 2026 /CNW/ - Les organismes culturels sont des vecteurs de rassemblement. Ce faisant, ils renforcent notre économie et notre identité. En investissant dans les arts et la culture, nous soutenons les talents canadiens et bâtissons des communautés résilientes et culturellement riches.

Aujourd'hui, l'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, a annoncé un investissement de plus de 50 000 $ dans trois groupes culturels de l'Okanagan.

Grâce à cette aide, les groupes pourront présenter des festivals hauts en couleur, organiser des activités communautaires et publier des livres d'auteurs canadiens. Outre l'enrichissement des communautés dans l'Okanagan, les activités financées auront des retombées à l'échelle nationale.

Éditions de la Montagne Verte : 30 860 $

L'aide servira à financer la production, la commercialisation et la distribution de livres d'auteurs canadiens. La marque d'éditeur de l'entreprise Overtime Books publie des ouvrages écrits par des amateurs de sport pour des amateurs de sport, et ce, toutes disciplines confondues, quoique le hockey occupe une place prépondérante. La marque d'éditeur The Practical Gourmet propose aux cuisiniers des recettes faciles pour qu'ils apprêtent des plats somptueux à la maison.

30 860 $ L'aide servira à financer la production, la commercialisation et la distribution de livres d'auteurs canadiens. La marque d'éditeur de l'entreprise Overtime Books publie des ouvrages écrits par des amateurs de sport pour des amateurs de sport, et ce, toutes disciplines confondues, quoique le hockey occupe une place prépondérante. La marque d'éditeur The Practical Gourmet propose aux cuisiniers des recettes faciles pour qu'ils apprêtent des plats somptueux à la maison. Global Citizen Events Society : 12 300 $

À Kelowna, en février et mars 2026, la société présentera pour la 22 e fois « Think Global - Act Local », une célébration qui souligne les efforts humanitaires locaux et internationaux sous un angle artistique. L'aide servira à financer des activités offertes dans le cadre du festival, comme des spectacles de musique et de danse, des arts visuels et des mises en récit.

12 300 $ À Kelowna, en février et mars 2026, la société présentera pour la 22 fois « Think Global - Act Local », une célébration qui souligne les efforts humanitaires locaux et internationaux sous un angle artistique. L'aide servira à financer des activités offertes dans le cadre du festival, comme des spectacles de musique et de danse, des arts visuels et des mises en récit. Centre culturel francophone de l'Okanagan : 10 500 $

L'aide servira à financer le 47e Festival de l'Érable qui se tiendra à Kelowna en avril 2026. Le programme offert est particulièrement varié, notamment des spectacles de musique et de danse, l'art du cirque, des mises en récit par des Autochtones et des ateliers artistiques.

Citations

« Les institutions culturelles jouent un rôle essentiel pour enrichir la vie communautaire, soutenir la créativité et préserver le patrimoine local. L'Okanagan abrite une communauté culturelle riche et dynamique. Grâce à cette aide financière, les organismes pourront continuer à inspirer les gens de toute la région, à les informer et à les réunir, tout en stimulant l'économie locale. »

- L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

« Les arts et la culture sont au cœur des communautés fortes. L'investissement accordé aux organismes aujourd'hui leur permet de continuer à rassembler les gens de toute la région de l'Okanagan, à appuyer les arts de la région et à mettre en valeur le talent canadien. »

- L'honorable Stephen Fuhr, secrétaire d'État (Approvisionnement en matière de défense) et député de Kelowna

« Patrimoine canadien aide grandement Global Citizen Events à remplir son mandat : divertir, informer et inspirer pour passer à l'action. Depuis 2003, les activités de Taste of Home, de Global Voices for Local Action et de Reconcili-Action (et précédemment de Global Schoolhouse et de Sustainable Development Challenge) ont permis à des artistes locaux d'utiliser leurs voix uniques pour s'exprimer sur des enjeux sociaux critiques. Nous sommes reconnaissants de l'aide reçue par l'entremise du programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine, car nous serons ainsi en mesure de créer des activités accessibles et socialement responsables, des gages de communautés prospères. »

- Joyce Brinkerhoff, présidente, Global Citizen Events Society

Les faits en bref

Le Fonds du livre du Canada assure un accès à une grande diversité de livres d'auteurs canadiens tant au pays qu'à l'étranger, en favorisant une industrie canadienne du livre solide qui publie des livres d'auteurs canadiens et en fait la promotion. Le sous-volet Soutien à l'édition du Fonds offre de l'aide financière aux éditeurs pour la production, la commercialisation et la distribution continues de livres d'auteurs canadiens.

Le volet Festivals locaux du programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine offre une aide financière aux groupes locaux pour tenir des festivals récurrents qui présentent des œuvres d'artistes locaux, d'artisans locaux, d'interprètes du patrimoine ou de spécialistes locaux, et de passeurs culturels des Premières Nations, des Inuit et des Métis locaux.

Liens connexes

Fonds du livre du Canada

Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine

SOURCE Patrimoine canadien

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Hermine Landry, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]