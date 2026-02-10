Le gouvernement du Canada appuie la Corporation du Théâtre Saint-Eustache

SAINT-EUSTACHE, QC, le 10 févr. 2026 /CNW/ - Nous sommes fiers d'investir dans les infrastructures culturelles qui soutiennent les arts partout au pays. Appuyer des lieux de diffusion artistique, c'est aussi offrir l'occasion aux Canadiennes et aux Canadiens de se rassembler, de célébrer leur culture et leur identité, tout en mettant en lumière l'immense talent des artistes d'ici.

Aujourd'hui, l'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, a annoncé l'octroi d'un appui de 51 838 $ à la Corporation du Théâtre Saint-Eustache pour son projet de rénovation des loges. Ce projet vise à revitaliser et à optimiser ces espaces afin de mieux accueillir les artistes qui montent sur la scène du Zénith. Grâce à ce soutien, l'organisation pourra entreprendre le réaménagement des lieux et le remplacement du mobilier.

Ce financement est accordé par l'entremise du Fonds du Canada pour les espaces culturels de Patrimoine canadien, qui vise à améliorer les conditions matérielles qui favorisent l'innovation dans les milieux artistique, patrimonial et créatif, afin de créer des lieux rassembleurs et adaptés aux besoins des artistes, des créateurs et des communautés.

Citations

« Nous sommes fiers d'appuyer la rénovation de lieux culturels essentiels partout au pays, des espaces vivants et rassembleurs qui font rayonner la communauté et contribuent à la vitalité économique locale. Le projet de la Corporation du Théâtre Saint-Eustache permettra d'offrir des conditions optimales tant au public qu'aux artistes afin de faire vivre des expériences artistiques toujours plus marquantes. »

- L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

« La Corporation du Théâtre Saint-Eustache remercie chaleureusement le gouvernement du Canada pour ce précieux soutien financier. Cette subvention a permis de rénover et d'améliorer les espaces d'arrière-scène de la salle Le Zénith, contribuant ainsi à offrir de meilleures conditions d'accueil aux artistes et aux équipes techniques. Cet investissement essentiel soutient la présentation de plusieurs événements chaque année et renforce la vitalité culturelle de notre communauté. »

- Michel Goyer, président du conseil d'administration, Corporation du Théâtre Saint-Eustache

Les faits en bref

Fondée en 2014, la Corporation du Théâtre Saint-Eustache est un organisme artistique professionnel à but non lucratif situé dans la municipalité de Saint-Eustache. Diffuseuse majeure dans la région des Laurentides, la Corporation a pour mission d'opérer la salle de spectacles Le Zénith, construite en 2015 à même l'enceinte du Cinéma Saint-Eustache.

Fidèle à sa programmation variée, Le Zénith accueillera dans les prochains mois des artistes de toutes disciplines, dont Marie-Annick Lépine, Sam Breton et la troupe de Passe-Partout. Il accueillera également la production internationale Dirty Dancing en concert, qui s'arrêtera à Saint-Eustache entre ses passages à Montréal et à Toronto.

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels contribue à améliorer les conditions matérielles qui favorisent l'innovation dans les milieux artistique, patrimonial et créatif. Le Fonds appuie des projets de rénovation ainsi que l'acquisition d'équipement spécialisé et la planification, la conception et la réalisation d'études de faisabilité reliées aux espaces culturels des arts et du patrimoine.

