Le gouvernement du Canada appuie des festivités hivernales dans le nord du Nouveau-Brunswick

CAMPBELLTON, NB, le 13 févr. 2026 /CNW/ - Partout au pays, les festivals locaux sont de véritables moteurs économiques pour les régions du Canada. Ils renforcent le sentiment d'appartenance à sa communauté tout en offrant aux petits et grands une occasion de profiter de l'hiver.

Aujourd'hui, Guillaume Deschênes-Thériault, député de Madawaska-Restigouche, est heureux d'annoncer l'octroi d'un financement de 30 300 $ pour appuyer le Festi-Neige de Campbellton. Il a fait cette annonce au nom de l'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles.

Ce soutien financier, accordé dans le cadre du programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine, contribuera à l'épanouissement du Festi-Neige. Ce rendez-vous culturel incontournable permet de rassembler la communauté locale autour de célébrations hivernales dynamiques qui caractérisent le Restigouche. Grâce à cet investissement, le Festi-Neige pourra continuer à grandir et à rassembler les gens en offrant des activités accessibles et inclusives.

Le soutien à des rencontres comme le Festi-Neige de Campbellton contribuent à la vitalité, la fierté et l'identité culturelle dans le nord du Nouveau-Brunswick, ainsi que dans l'ensemble du Canada.

Citations

« Les festivals comme le Festi-Neige de Campbellton renforcent les communautés, stimulent l'économie locale et font rayonner la culture et le patrimoine du nord du Nouveau-Brunswick. Nous sommes fiers d'appuyer ce projet et les communautés francophones de la région. »

- L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

« Le Festi-Neige de Campbellton est un rendez-vous incontournable pour notre région. Il rassemble la communauté, célèbre l'hiver et met en lumière le dynamisme culturel qui caractérise le Restigouche. Grâce à cet investissement du gouvernement du Canada, ce populaire festival pourra continuer à grandir et à rassembler les gens. »

- Guillaume Deschênes-Thériault, député de Madawaska-Restigouche

Les faits en bref

Le Festi-Neige est célébré depuis 27 ans dans la ville de Campbellton, au Nouveau-Brunswick. En 2026, il se tient du 12 au 16 février.

Le Festi-Neige propose des divertissements pour toute la famille, incluant des spectacles et concerts d'artistes locaux, une exposition de sculptures sur neige, des activités spéciales dans les différents organismes de la ville, des balades en traîneau, de la glissade sur tube, du patinage et des jeux. Il se conclut par les activités organisées dans le cadre du jour de la Famille.

Le programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine appuie des activités communautaires qui favorisent les arts, la culture et le patrimoine local, tout en encourageant la participation des citoyens et le sentiment d'appartenance dans les communautés partout au pays.

Festi-neige

Programme de développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine

SOURCE Patrimoine canadien

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Hermine Landry, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, [email protected]; Relations avec les médias: Patrimoine canadien, [email protected]