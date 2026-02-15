Le 15 février 2026, le Canada célèbre le 61e anniversaire de son drapeau

GATINEAU, QC, le 15 févr. 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, nous célébrons le Jour du drapeau national du Canada ainsi que le 61ᵉ anniversaire de l'unifolié rouge et blanc, hissé pour la toute première fois le 15 février 1965 sur la colline du Parlement.

Au fil des décennies, le drapeau est devenu bien plus qu'un emblème. Il incarne un puissant symbole d'appartenance et les valeurs canadiennes d'unité, d'inclusion et de démocratie. Dans un pays aussi vaste et diversifié que le nôtre, le drapeau sert de phare à notre nation, surtout dans les moments de tristesse collective. En ce Jour du drapeau national, l'unifolié flotte en berne, car le pays est en deuil aux côtés de la communauté de Tumbler Ridge, en Colombie-Britannique, en raison de la terrible tuerie de masse qui a coûté la vie à des personnes innocentes.

Le Jour du drapeau revêt une signification toute particulière cette année avec la tenue des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de Milano Cortina de 2026 alors que nous célébrons nos athlètes qui, en arborant la feuille d'érable, font rayonner l'esprit et les valeurs du Canada sur la scène internationale.

Dans un monde en constante transformation, notre drapeau est un puissant symbole d'unité et de résilience. Il raconte à la fois notre histoire et notre avenir : un avenir où nous décidons de notre propre destin et nous restons le Nord, forts et libres.

Soulignons cette journée avec fierté et rappelons-nous ce qui nous rassemble en tant que Canadiens et Canadiennes.

Pour en savoir plus les activités qui sont offertes à l'occasion du Jour du drapeau, veuillez visiter le Jour du drapeau national du Canada.

SOURCE Patrimoine canadien

