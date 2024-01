Bibliothèque et Archives Canada annonce les bénéficiaires de sa bourse d'études Price-McIntosh 2023-2024.

GATINEAU, QC, le 19 janv. 2024 /CNW/ - Bibliothèque et Archives Canada (BAC) est fier d'annoncer les bénéficiaires 2023-2024 de la bourse d'études Price-McIntosh. Cette année, 12 500 $ ont été octroyés pour soutenir trois étudiantes dans des domaines liés au patrimoine documentaire canadien.

Les bénéficiaires 2023-2024 sont :

Ana Catalina Alvarado Agudelo , étudiante à la maîtrise en sciences de l'information, Université de Montréal, Québec

, étudiante à la maîtrise en sciences de l'information, Université de Montréal, Québec Samantha Beatrice McCue , étudiante à la maîtrise en sciences de l'information, Université d' Ottawa, Ontario

, étudiante à la maîtrise en sciences de l'information, Université d' Sabrina Mac Gregor , étudiante à la maîtrise en sciences de l'information, Université de Montréal, Québec

Pour une troisième année consécutive, la bourse Price-McIntosh encourage les étudiants autochtones (Premières Nations, Inuit ou Nation Métisse) et les Canadiens vivant avec un handicap ou provenant des minorités visibles à poursuivre des études dans des domaines liés aux bibliothèques et aux archives.

Par l'entremise de cette bourse, BAC favorise l'inclusion et encourage la diversité des récits, des expériences et des interprétations de manière à aider la population canadienne à comprendre et à enrichir notre histoire collective.

Félicitations aux trois bénéficiaires 2023-2024! Pour en savoir plus sur les bénéficiaires et sur la bourse, visitez la page Bourse Price-McIntosh.

À propos de Bibliothèque et Archives Canada

Le mandat de BAC consiste à préserver le patrimoine documentaire du Canada pour les générations présentes et futures, et à être une source de savoir permanent accessible à tous, contribuant ainsi à l'épanouissement culturel, social et économique du Canada. En outre, BAC facilite la concertation des divers milieux intéressés à l'acquisition, à la conservation et à la diffusion du savoir, et sert de mémoire permanente à l'administration fédérale et à ses institutions.

Citations

« Félicitations aux trois bénéficiaires de la bourse Price-McIntosh. Nous sommes fiers de soutenir des étudiants aux horizons ethnoculturels et aux parcours variés à atteindre leur plein potentiel tout en favorisant l'inclusion dans le domaine des bibliothèques et des archives. Par le biais de la bourse Price-McIntosh, Bibliothèque et Archives Canada donne une voix à la diversité afin que l'histoire du Canada puisse s'enrichir. »

- Leslie Weir, bibliothécaire et archiviste du Canada

Les faits en bref

La bourse Price-McIntosh a été créée en 2021 grâce à la générosité de la famille montréalaise des regrettés Walter Charles Price et Adis Florence Mary McIntosh.

Cette année, des bourses totalisant 12 500 $ sont remises à trois étudiantes.

Les montants accordés varient en fonction du statut des étudiants : 5 000 $ pour les personnes inscrites à temps plein et 2 500 $ pour celles qui étudient à temps partiel, dans un programme collégial ou universitaire canadien.

Les étudiants admissibles peuvent recevoir une bourse jusqu'à trois années consécutives.

La période de dépôt des candidatures pour l'année scolaire 2024-2025 débutera au printemps.

Liens connexes

