La bourse Price-McIntosh favorise la diversité des récits, des interprétations et des expériences dans la profession du patrimoine documentaire

GATINEAU, QC, le 28 mai 2025 /CNW/ - Pour la cinquième année consécutive, Bibliothèque et Archives Canada (BAC) offre une aide financière, grâce à la bourse Price-McIntosh, aux Autochtones (Premières Nations, Inuit et Nation métisse), aux personnes en situation de handicap et aux minorités visibles qui poursuivent leurs études dans des domaines liés aux bibliothèques ou aux archives.

Cette initiative soutient les efforts de BAC en faveur de l'inclusion et de la diversité des récits, des expériences et des interprétations, afin d'aider les Canadiens et les Canadiennes à mieux comprendre et enrichir notre histoire commune.

La bourse Price-McIntosh de BAC offre 5 000 $ aux étudiants à temps plein et 2 500 $ aux étudiants à temps partiel inscrits à un programme d'études postsecondaires dans un domaine touchant le patrimoine documentaire.

Pour l'année scolaire 2025-2026, les étudiants admissibles sont invités à soumettre leur demande d'ici le 24 septembre 2025 à 23 h 59 (heure avancée du Pacifique).

Pour obtenir plus de détails, visitez la page de la bourse Price-McIntosh.

À propos de Bibliothèque et Archives Canada



Le mandat de BAC consiste à préserver le patrimoine documentaire du Canada pour les générations présentes et futures, et à être une source de savoir permanent accessible à tous, contribuant ainsi à l'épanouissement culturel, social et économique du Canada. En outre, BAC facilite la concertation des divers milieux intéressés à l'acquisition, à la conservation et à la diffusion du savoir, et sert de mémoire permanente à l'administration fédérale et à ses institutions.

Citation

« L'histoire du Canada est fascinante en raison de la grande diversité des personnes qui ont contribué à son développement. Il est essentiel que celles et ceux qui préservent et documentent notre passé reflètent cette riche mosaïque d'expériences. Nous encourageons les étudiants issus de groupes sous-représentés à poursuivre des études menant à des carrières dans les bibliothèques et les archives, et la bourse Price-McIntosh joue un rôle important. »



- Leslie Weir, bibliothécaire et archiviste du Canada

Les faits en bref

La bourse Price-McIntosh a été créée en 2021 grâce à la générosité de la famille montréalaise des regrettés Walter Charles Price et Adis Florence Mary McIntosh.

Les montants accordés varient en fonction du statut des étudiants : 5 000 $ pour les personnes inscrites à temps plein et 2 500 $ pour celles qui étudient à temps partiel, dans un programme collégial ou universitaire canadien.

Les étudiants admissibles peuvent recevoir une bourse jusqu'à trois années consécutives.

