Danny Ramadan , auteur et défenseur des droits des réfugiés LGBTQ+

, auteur et défenseur des droits des réfugiés LGBTQ+ Gabrielle Boulianne-Tremblay , actrice, écrivaine, scénariste et défenseure des droits des personnes trans

, actrice, écrivaine, scénariste et défenseure des droits des personnes trans Margaret MacMillan , historienne et professeure

, historienne et professeure Rupi Kaur , poète, interprète et auteure

, poète, interprète et auteure Tomson Highway, dramaturge, romancier, pianiste et compositeur

À propos de Bibliothèque et Archives Canada

Bibliothèque et Archives Canada (BAC) est le gardien du patrimoine documentaire du pays. Il préserve et fait connaître les récits qui ont façonné l'identité canadienne, en mettant en lumière les exploits et les luttes, ainsi que les voix dominantes et sous-représentées. Détenteur de la quatrième plus grande collection documentaire au monde, BAC conserve des millions de documents et les rend accessibles aux Canadiennes et aux Canadiens ainsi qu'à la communauté internationale. Des lettres manuscrites aux livres rares en passant par les photographies, les films et les médias numériques, sa collection s'étend sur des siècles et témoigne de la créativité, de la résilience et de la diversité de la population canadienne.

À propos de la Fondation de Bibliothèque et Archives Canada

La Fondation de Bibliothèque et Archives Canada est un organisme de bienfaisance enregistré, indépendant et non gouvernemental qui a pour mandat d'appuyer le travail de BAC. Sa mission consiste à recueillir des fonds permettant de soutenir les programmes et les initiatives de BAC qui montrent l'importance de préserver et de mettre en valeur le patrimoine culturel du Canada.

Citations

« Je tiens à féliciter chaleureusement les lauréates et les lauréats des prix Bibliothèque et Archives Canada de cette année. Par leur travail, ces personnes contribuent à préserver ce qui nous est le plus cher, en tant que nation : nos histoires, notre culture et notre patrimoine, avec leurs volets les plus brillants et les plus sombres. Le Canada est plus fort grâce au leadership et à l'apport de personnes exceptionnelles comme elles. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

« Mes plus sincères félicitations pour cet honneur bien mérité. Toutes les personnes lauréates, depuis le début des prix Bibliothèque et Archives Canada, reflètent l'engagement de notre institution à préserver les voix et les récits qui sont au cœur de notre identité. »

- Leslie Weir, bibliothécaire et archiviste du Canada

« La Fondation de BAC est fière d'appuyer Bibliothèque et Archives Canada dans sa mission de préserver et de promouvoir les récits qui façonnent notre pays. Les prix Bibliothèque et Archives Canada sont un hommage à l'excellence créative et intellectuelle, et nous sommes ravis d'annoncer les extraordinaires lauréates et lauréats de cette année. »

- Kevin Hanson, président de la Fondation de BAC

Les faits en bref

BAC et sa Fondation ont créé les prix Bibliothèque et Archives Canada en 2019, avec le généreux soutien d'Air Canada. Depuis ce temps, 25 Canadiennes et Canadiens remarquables ont été récompensés, en plus des personnes lauréates de cette année.

La cérémonie des prix Bibliothèque et Archives Canada aura lieu le 22 octobre 2025 à Ottawa.

Les prix Bibliothèque et Archives Canada reconnaissent le travail exemplaire des personnes qui soutiennent la mission principale de l'institution : promouvoir tous les aspects de la culture canadienne, ici et ailleurs dans le monde.

Les lauréates et les lauréats des prix Bibliothèque et Archives Canada reçoivent une épinglette unique, qui représente un élément central de l'une des murales d'Alfred Pellan exposées dans l'immeuble de l'institution au 395, rue Wellington, à Ottawa.

Liens connexes

Prix Bibliothèque et Archives Canada

SOURCE Bibliothèque et Archives Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Relations avec les médias, Bibliothèque et Archives Canada, 819-994-4589, [email protected]