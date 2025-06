Bibliothèque et Archives Canada a le plaisir d'annoncer les bénéficiaires du cycle de financement 2025-2026 du Programme pour les collectivités du patrimoine documentaire

GATINEAU, QC, le 4 juin 2025 /CNW/ - Cette année, des archives, musées et institutions du patrimoine documentaire se partageront 1,425 million de dollars pour mener à bien 37 projets sélectionnés dans le cadre du Programme pour les collectivités du patrimoine documentaire de Bibliothèque et Archives Canada (BAC).

Découvrez les projets financés par le Programme en 2025-2026 :

Ces projets ont été choisis en raison de leur incidence considérable sur la préservation et l'accessibilité du patrimoine documentaire et de leur importance pour l'ensemble de la société. Le financement de BAC permet aux organisations locales bénéficiaires de consacrer des ressources essentielles à des projets qui visent à faire connaître et rendre plus accessibles leurs collections, tout en renforçant leur capacité de préserver le patrimoine documentaire canadien.

Les organisations patrimoniales jouent un rôle essentiel dans la préservation de la mémoire locale du Canada. BAC est fier de contribuer à documenter, à préserver et à rendre accessible au public une mémoire qui reflète les expériences, les cultures et la société canadiennes.

À propos de Bibliothèque et Archives Canada

BAC a pour mandat d'acquérir et de préserver le patrimoine documentaire du Canada pour les générations présentes et futures. Il se veut une source de savoir permanent accessible à tous, qui contribue à l'épanouissement culturel, social et économique du Canada. BAC facilite également la concertation des divers milieux participant à l'acquisition, à la préservation et à la diffusion des connaissances, et agit comme mémoire permanente du gouvernement du Canada et de ses institutions.

Citations

« Je tiens à féliciter tous les récipiendaires de cette année. Je souhaite également exprimer ma reconnaissance pour le travail remarquable qu'ils accomplissent afin d'aider les Canadiennes et les Canadiens à mieux connaître leur histoire. Nous sommes fiers d'appuyer ces projets, qui renforcent les institutions locales et favorisent le développement de communautés plus fortes et plus résilientes. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

« Félicitations à tous les lauréats! Votre dévouement à documenter et à préserver l'histoire de vos communautés est véritablement inspirant. Je me réjouis de voir Bibliothèque et Archives Canada appuyer, par son financement annuel, des projets aussi remarquables que les vôtres. Plus que jamais, il est essentiel que BAC et les communautés canadiennes poursuivent ensemble leur engagement à rendre notre patrimoine documentaire accessible à toutes et à tous. »

- Leslie Weir, bibliothécaire et archiviste du Canada

« Le financement octroyé par Bibliothèque et Archives Canada dans le cadre du Programme pour les collectivités du patrimoine documentaire a été déterminant pour les Archives du Conseil circumpolaire inuit du Canada en 2024-2025. Grâce à ce soutien, nous avons pu rendre le patrimoine documentaire inuit accessible en inuktitut - une langue vivante et la langue maternelle de nombreux Inuit au Canada. »

- Lisa Mullins, archiviste, Conseil circumpolaire inuit du Canada

« Le financement accordé dans le cadre du Programme pour les collectivités du patrimoine documentaire a joué un rôle déterminant pour notre organisation. Grâce à ce soutien, nous avons pu restaurer et rendre accessibles des enregistrements mettant en lumière des musiciens d'exception, contribuant ainsi à préserver leur héritage culturel. »

- Felix Rowe, agent administratif, Orchestre national des jeunes du Canada

Faits marquants

Depuis la création du Programme pour les collectivités du patrimoine documentaire en 2015, BAC a consacré 16,395 millions de dollars en soutien à 407 projets communautaires liés au patrimoine documentaire.

Cette année, sur les 37 bénéficiaires, 9 organisations recevront un financement pour des projets liés au patrimoine documentaire autochtone, et 9 organisations recevront un financement pour des projets liés au patrimoine documentaire francophone.

Une organisation peut recevoir un financement allant jusqu'à 50 000 $ par an (jusqu'à 60 000 $ pour une organisation en région éloignée) pour mettre en œuvre son projet.

Le prochain appel de propositions pour présenter les demandes de financement sera lancé à l'automne 2025.

Liens connexes

Programme pour les collectivités du patrimoine documentaire

Liste d'envoi du Programme pour les collectivités du patrimoine documentaire

Anciens bénéficiaires du financement du Programme

Programmes de financement de Bibliothèque et Archives Canada

SOURCE Bibliothèque et Archives Canada

Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Relations avec les médias, Bibliothèque et Archives Canada, 819-994-4589, [email protected]