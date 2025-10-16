Nouvelles fournies parAnciens Combattants Canada - Ottawa
16 oct, 2025, 11:00 ET
MONTRÉAL, le 16 oct. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada reconnaît ceux et celles qui contribuent au bien-être des vétérans et vétéranes et de leur famille et qui gardent vivant le souvenir de leurs contributions, de leurs sacrifices et de leurs réalisations.
Aujourd'hui à Montréal, le secrétaire parlementaire Sean Casey, au nom de la ministre Jill McKnight, a décerné la Mention élogieuse du ministre des Anciens Combattants aux trois personnes suivantes pour leurs efforts bénévoles exemplaires :
- Jocelyn Jalbert , Mirabel (Québec)
- Philippe Lefebvre , Deux-Montagnes (Québec)
- Mario Miller , Repentigny (Québec)
Pour en savoir plus ou pour proposer une candidature pour la Mention élogieuse du ministre des Anciens Combattants, visitez le veterans.gc.ca.
« C'est un privilège pour moi de reconnaître ces trois récipiendaires méritants - Jocelyn Jalbert, Philippe Lefebvre et Mario Miller - pour leur service aux vétérans et vétéranes. Leurs efforts bénévoles ont contribué à améliorer la vie des vétérans et vétéranes du Canada et à honorer leur service et leur sacrifice. »
L'honorable Jill McKnight, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale
Faits en bref :
- La Mention élogieuse du ministre des Anciens Combattants a été créée en 2001 par décret de la gouverneure générale et avec l'approbation de Sa Majesté la reine Elizabeth II.
- Plus de 1 400 mentions élogieuses ont été décernées depuis sa création.
- La Mention élogieuse est principalement destinée aux vétérans et vétéranes, mais les personnes qui n'ont pas servi peuvent également y être admissibles.
- La Mention élogieuse consiste en un certificat, une épinglette pour usage civil et une barrette à porter avec des décorations.
- Le motif est une feuille d'érable dorée reposant sur un coquelicot rouge, une fleur longtemps associée aux sacrifices de guerre, et une couronne royale sur le dessus de l'épinglette.
- Mention élogieuse du ministre des Anciens Combattants | Anciens Combattants Canada
- Processus de candidatures | Anciens Combattants Canada
SOURCE Anciens Combattants Canada - Ottawa
Personnes-ressources : Relations avec les médias, Anciens Combattants Canada, 613-992-7468, [email protected] ; Adam Rogers-Green, Directeur des communications, Cabinet de la ministre des Anciens Combattants, 343-573-0946, [email protected]
