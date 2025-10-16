MONTRÉAL, le 16 oct. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada reconnaît ceux et celles qui contribuent au bien-être des vétérans et vétéranes et de leur famille et qui gardent vivant le souvenir de leurs contributions, de leurs sacrifices et de leurs réalisations.

Aujourd'hui à Montréal, le secrétaire parlementaire Sean Casey, au nom de la ministre Jill McKnight, a décerné la Mention élogieuse du ministre des Anciens Combattants aux trois personnes suivantes pour leurs efforts bénévoles exemplaires :

Citations

« C'est un privilège pour moi de reconnaître ces trois récipiendaires méritants - Jocelyn Jalbert, Philippe Lefebvre et Mario Miller - pour leur service aux vétérans et vétéranes. Leurs efforts bénévoles ont contribué à améliorer la vie des vétérans et vétéranes du Canada et à honorer leur service et leur sacrifice. »

L'honorable Jill McKnight, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale

Faits en bref :

La Mention élogieuse du ministre des Anciens Combattants a été créée en 2001 par décret de la gouverneure générale et avec l'approbation de Sa Majesté la reine Elizabeth II.

Plus de 1 400 mentions élogieuses ont été décernées depuis sa création.

La Mention élogieuse est principalement destinée aux vétérans et vétéranes, mais les personnes qui n'ont pas servi peuvent également y être admissibles.

La Mention élogieuse consiste en un certificat, une épinglette pour usage civil et une barrette à porter avec des décorations.

Le motif est une feuille d'érable dorée reposant sur un coquelicot rouge, une fleur longtemps associée aux sacrifices de guerre, et une couronne royale sur le dessus de l'épinglette.

