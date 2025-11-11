OTTAWA, ON, le 11 nov. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Jill McKnight, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale, l'honorable David McGuinty, ministre de la Défense nationale, et l'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique, ont publié la déclaration suivante à l'occasion du jour du Souvenir :

« En ce jour du Souvenir, nous rendons hommage aux vétérans, vétéranes et membres actifs des Forces armées canadiennes (FAC), de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et des autres services de police canadiens de partout au pays. Nous nous arrêtons pour nous souvenir des lieux et des moments où leur courage et leur engagement ont contribué à façonner notre pays.

Il y a plusieurs générations, nos militaires ont combattu avec bravoure dans les conflits sanglants d'Europe, d'Asie et à travers les océans Atlantique et Pacifique. Au cours des dernières décennies, les membres des Forces armées canadiennes et de la police ont participé à des opérations militaires, de maintien de la paix et humanitaires dans le golfe Persique, les Balkans, l'Afrique, l'Afghanistan et aux quatre coins des Amériques. Ils ont protégé notre ciel, défendu nos côtes et soutenu les communautés en temps de crise.

À travers chacune de leurs missions, ils ont démontré que le Canada est une nation toujours prête à aider ses voisins et ses alliés dans le besoin. Les vétérans et vétéranes, le personnel des Forces armées canadiennes, les membres de la GRC et les autres policiers canadiens incarnent ce que le Canada a de meilleur : le sens du devoir, le courage et la compassion envers autrui.

Aujourd'hui et toujours, nous reconnaissons les énormes sacrifices consentis par les Canadiens et Canadiennes de tous horizons qui ont porté l'uniforme et donné leur vie au service de leur pays. Nous leur rendons hommage, nous déplorons leur perte et nous renouvelons notre gratitude et notre engagement indéfectibles envers eux et leur famille.

N'oublions jamais. »

