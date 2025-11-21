OTTAWA, ON, le 21 nov. 2025 /CNW/ - L'honorable Jill McKnight, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale, est heureuse de reconduire la colonelle (à la retraite) Nishika Jardine dans ses fonctions d'ombud des vétérans.

L'ombud des vétérans est chargé d'examiner les plaintes découlant de la Charte des droits des anciens combattants et d'étudier les questions liées aux programmes et aux services administrés par Anciens Combattants Canada.

Nishika Jardine a servi pendant près de 37 ans comme officière dans le Corps du Génie électrique et mécanique royal canadien (GEMRC). Elle s'est enrôlée dans les Forces armées canadiennes en 1982 et a obtenu un baccalauréat ès sciences en mathématiques et en physique du Collège militaire royal du Canada. Elle occupe le poste d'ombud des vétérans depuis le 23 novembre 2020.

Le renouvellement du mandat est pour une période de trois ans et prend effet le 23 novembre 2025.

Citations

« L'ombud des vétérans effectue un important travail de défense des droits pour les vétérans et leur famille. La colonelle (à la retraite) Jardine a fait preuve d'engagement et de compassion tout au long de son mandat précédent, et je suis ravie de la voir reconduite dans ses fonctions. Grâce à son expérience et à son dévouement, la voix des vétérans et vétéranes continuera d'être entendue, et je me réjouis de poursuivre notre collaboration afin d'apporter des changements positifs. »

L'honorable Jill McKnight, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale

« C'est un immense privilège d'occuper le poste d'ombud des vétérans, et je continuerai à faire de mon mieux pour défendre l'équité envers nos vétérans et leur famille dans leurs interactions avec Anciens Combattants Canada. »

Colonelle (à la retraite) Nishika Jardine, ombud des vétérans

Faits en bref

Le Bureau de l'ombud des vétérans examine et règle les plaintes des vétérans et de leurs représentants concernant les services offerts par Anciens Combattants Canada, cible et examine les problèmes systémiques qui nuisent aux clients, examine les questions liées au Tribunal des anciens combattants (révision et appel) et aide les intervenants à accéder aux programmes et aux services grâce à l'information et à l'aiguillage. Il est chargé de faire respecter la Charte des droits des anciens combattants.

L'ombud des vétérans fournit également des conseils au ministre et au Ministère sur le bien-être des vétérans et de leur famille.

Cette nomination a été effectuée dans le cadre de l'approche ouverte, transparente et fondée sur le mérite du gouvernement du Canada en matière de nominations par le gouverneur en conseil.

Liens connexes

Pour de plus amples informations sur l'ombud des vétérans, visitez https://www.ombudsman-veterans.gc.ca/language_selection_page?destination=/node/636

