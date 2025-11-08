OTTAWA, ON, le 8 nov. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Jill McKnight, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale; l'honorable David McGuinty, ministre de la Défense nationale; l'honorable Mandy Gull-Masty, ministre des Services aux Autochtones; l'honorable Rebecca Alty, ministre des Relations Couronne-Autochtones; et l'honorable Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique, ont publié la déclaration suivante à l'occasion de la Journée des vétérans autochtones :

« À l'occasion de la Journée des vétérans autochtones, nous rendons hommage aux vétérans et vétéranes des Premières Nations, inuits et métis, dont les récits de bravoure et de service ont marqué l'histoire militaire du Canada et continuent de nous inspirer aujourd'hui.

On estime que jusqu'à 12 000 Autochtones ont servi dans les principaux conflits du XXe siècle. Parmi eux figurait le caporal suppléant John Shiwak, un tireur d'élite inuit du Labrador dont l'habileté et la bravoure exceptionnelles sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale lui ont valu d'être reconnu comme l'un des meilleurs tireurs d'élite des forces alliées. Durant la Seconde Guerre mondiale, Robert Odjick, de la Première Nation anishinaabeg de Kitigan Zibi, a donné sa vie lors de la libération des Pays-Bas, tandis que son frère, Basil, a péri en Normandie.

Aujourd'hui, cet héritage perdure grâce à des personnes autochtones inspirantes comme Chastity Koosees, de la Première Nation de Kashechewan, qui contribue à la protection du Nord canadien en tant que Ranger canadienne, et à des vétérans et vétéranes remarquables comme Cheryl LeBlanc qui travaille maintenant avec les militaires en cours de libération pour les aider à s'orienter dans le processus complexe de la transition vers la vie civile.

Ces histoires nous rappellent l'importance de la diversité au sein des Forces armées canadiennes et notre responsabilité de reconnaître et de promouvoir l'histoire, la voix et la contribution des militaires autochtones.

En cette Journée des vétérans autochtones, et chaque jour, nous rendons hommage à tous les militaires et vétérans des Premières Nations, inuits et métis. Nous continuerons à œuvrer pour qu'ils reçoivent toute la reconnaissance et le soutien qu'ils méritent, tout comme leur famille et leurs communautés. »

