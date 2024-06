- Hennessy, Scarff et St-Pierre se préparent pour leur deuxième participation paralympique

- Les Jeux paralympiques Paris 2024 se dérouleront du 28 août au 8 septembre

OTTAWA, ON, le 24 juin 2024 /CNW/ - Trois athlètes - Brianna Hennessy, Erica Scarff et Mathieu St-Pierre - ont été nommés en vue de concourir pour le Canada dans le sport du paracanoë aux Jeux paralympiques Paris 2024, ont annoncé, lundi, le Comité paralympique canadien et Canoe Kayak Canada.

Paris marquera la deuxième participation aux Jeux paralympiques pour les trois athlètes. Hennessy et St-Pierre ont concouru à Tokyo 2020, tandis que Scarff, alors âgée de 20 ans, avait fait partie de la première équipe de paracanoë à avoir participé aux Jeux, alors que le sport faisait son entrée dans le programme paralympique en 2016.

« Je suis très heureuse à l'idée de participer à mes deuxièmes Jeux paralympiques », affirme Hennessy. « Notre équipe a travaillé très fort pour que nous puissions devenir des médaillés potentiels pour ces Jeux. J'espère que nous serons une source de fierté pour notre pays et que nous ramènerons des médailles à la maison ! J'ai hâte de porter fièrement la feuille d'érable ! »

Hennessy et Scarff sont montées sur le podium aux Championnats du monde de paracanoë de 2023, ce qui leur a permis d'obtenir des places de quota pour le Canada. Hennessy a récolté l'argent au 200 m féminin VL2 et le bronze au 200 m KL1. Quant à Scarff, elle a terminé deuxième de l'épreuve du 200 m féminin VL3.

Le mois dernier, aux mondiaux 2024, Hennessy a décroché une médaille d'argent dans la catégorie VL2 tandis que Scarff a terminé quatrième de l'épreuve VL3.

« Nous sommes dans la dernière ligne droite vers Paris et il nous reste encore beaucoup de préparation à faire », indique Scarff. « Je suis impatiente de montrer les résultats de notre travail et de vivre notre moment paralympique ! »

Le dernier quota paralympique du pays a été obtenu par St-Pierre aux mondiaux de 2024, grâce à une septième place au 200 m masculin VL2.

« Pour un athlète, la participation aux Jeux paralympiques représente le point culminant de sa carrière », affirme St-Pierre. « C'est vraiment un honneur de pouvoir concourir pour son pays et de tout donner afin de ramener une médaille à la maison. C'est aussi une occasion de montrer à tous ceux qui ont fait des sacrifices pour nous que leur soutien nous permet d'atteindre le but ultime ! »

Les épreuves de paracanoë se disputent dans deux types d'embarcations. Dans les catégories K, les athlètes concourent en kayak et dans les catégories V, en va'a, un canoë à balancier muni d'un flotteur de soutien. À Paris, Hennessy prendra part au 200 m féminin dans les catégories VL2 et KL1, tandis que Scarff disputera le 200 m féminin VL3 et St-Pierre, le 200 m masculin VL2.

Les épreuves de paracanoë se dérouleront du 6 au 8 septembre au Stade nautique de Vaires-sur-Marne à Paris. Les séries se tiendront le jour 1, et les demi-finales ainsi que les finales, les 7 et 8 septembre.

Ce seront les troisièmes Jeux où le paracanoë figure au programme paralympique, les premiers ayant été ceux de 2016. Le Canada est toujours en quête d'une première médaille dans ce sport.

« Nous tenons à féliciter chaleureusement Brianna, Erica et Mathieu pour leur nomination en vue de concourir aux Jeux paralympiques cet été », déclare Josh Vander Vies, co-chef de mission, Équipe paralympique canadienne de Paris 2024. « Ce sont tous les trois des compétiteurs expérimentés, et c'était formidable de suivre leur succès sur la scène internationale au cours des dernières années. Je sais qu'ils seront prêts pour Paris. »

« Nous sommes enchantés d'accueillir trois athlètes exceptionnels, Brianna, Erica et Mathieu, au sein de l'Équipe paralympique canadienne », ajoute Karolina Wisniewska, co-chef de mission, Équipe paralympique canadienne de Paris 2024. « Le paracanoë est un sport relativement nouveau aux Jeux paralympiques, et je suis impatiente de voir les compétitions en personne. Je serai sur place pour encourager nos athlètes ! »

Les Jeux paralympiques Paris 2024 se tiendront du 28 août au 8 septembre à Paris, en France. Le Canada devrait envoyer une équipe d'environ 140 athlètes aux Jeux.

Avant la nomination officielle à l'Équipe paralympique canadienne, toutes les candidatures doivent être approuvées par le Comité paralympique canadien. La liste courante des athlètes nommés dans l'équipe paralympique est accessible ICI. La liste définitive sera annoncée avant le début des Jeux.

