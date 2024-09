Alors que la satisfaction au travail, la santé mentale et la santé financière ne cessent de se détériorer, les travailleurs canadiens ignorent les principales mesures de soutien et couvertures auxquelles ils ont peut-être déjà accès.

Lacune en matière de couverture : Plus du quart des travailleurs canadiens (26 %) n'ont pas d'avantages sociaux par l'entremise de leur employeur ou ne sont pas certains d'en avoir.

Près du quart (24 %) des employés bénéficiant d'avantages sociaux par l'entremise de leur employeur admettent ne pas savoir grand-chose de leur couverture. Lacune en matière d'engagement : Seulement 5 % des employés qui ont accès à des avantages sociaux par l'entremise de leur employeur (le leur ou celui de leur conjoint) les utilisent comme première source de soutien pour répondre à des besoins liés au bien-être.

TORONTO, le 10 sept. 2024 /CNW/ - Un récent sondage de RBC Assurances révèle que l'augmentation des pressions économiques génère une myriade de facteurs de stress qui ont des conséquences négatives sur le bien-être global des travailleurs canadiens, à commencer par une perception moins favorable de leur santé mentale (57 %), de leur satisfaction au travail (55 %) et de leur santé financière (44 %), une baisse de cinq points depuis 2023. Pourtant, alors que le coût de la vie monte en flèche, ils sont peu nombreux à se tourner vers le régime d'avantages sociaux de leur employeur, qui peut leur servir de filet de sécurité en leur procurant des services dont ils ont tant besoin, ou ne savent même pas qu'ils y ont accès.

« Ces constats font ressortir la nécessité pour les employeurs d'adopter une approche plus proactive afin d'informer leurs employés des mesures de soutien offertes dans le cadre de leur régime d'avantages sociaux, selon Andrejka Massicotte, cheffe, Assurance collective, RBC Assurances. Dans le contexte économique difficile actuel, il est essentiel que les Canadiens comprennent parfaitement les avantages sociaux dont ils bénéficient au travail, qui peuvent répondre en grande partie à leurs besoins financiers et à leurs besoins globaux en matière de santé et de bien-être. »

Accessibilité et conséquences sur le bien-être

Le sondage révèle une dissociation entre l'accès à un régime d'avantages sociaux et l'utilisation des programmes d'assurance comme outil de soutien au bien-être général et financier. Parmi les facteurs qui influent sur le bien-être des travailleurs canadiens, ceux pour lesquels ils ont le plus de difficultés sont la sécurité financière (56 %), suivie de la qualité du sommeil (50 %) et de la condition physique (39 %).

En outre, plus de la moitié (52 %) des travailleurs canadiens déclarent qu'eux-mêmes ou leur conjoint doivent composer avec au moins un problème de santé mentale ou physique. Parmi eux, 30 % disent vivre une invalidité liée à la santé mentale, ce qui indique clairement que les régimes d'avantages sociaux des employeurs doivent offrir un soutien accessible et efficace en matière de santé mentale.

Obstacles au bien-être

Même si pratiquement tous les travailleurs canadiens disent vouloir améliorer leur santé et leur bien-être, en particulier leur condition physique et leur situation financière, ils indiquent que plusieurs obstacles les empêchent de le faire. Une fois de plus, les résultats montrent que, pour 54 % des travailleurs canadiens, l'accessibilité est l'un des plus grands obstacles à l'amélioration de leur bien-être. Viennent ensuite le manque de motivation (35 %), les horaires chargés (33 %), la santé mentale (25 %) et les longs quarts de travail (19 %).

En outre, bon nombre de ces travailleurs ne savent pas par où commencer (17 %) ou n'ont pas accès à des ressources (15 %) qui pourraient contribuer à améliorer leur bien-être. Les femmes sont plus susceptibles que les hommes à pointer du doigt les problèmes d'accessibilité (59 %), de motivation (39 %) et de santé mentale (31 %) comme des obstacles.

« Cette dissociation donne aux employeurs et aux assureurs l'occasion de mieux informer les employés et de susciter leur intérêt en leur montrant les services à valeur ajoutée qui pourraient les aider à améliorer divers aspects de leur bien-être et auxquels ils pourraient déjà avoir accès, ajoute Mme Massicotte. Les employeurs devraient chercher à mieux communiquer l'information au sujet des avantages sociaux, à collaborer avec leur fournisseur pour offrir des avantages sociaux plus personnalisés et à faire en sorte que leurs employés aient plus facilement accès au soutien dont ils ont besoin lorsqu'ils en ont besoin. »

Pour en savoir plus, consultez la page https://www.rbcinsurance.com/group-benefitshttps://www.rbcinsurance.com/fr/assurance-collective/.

À propos du sondage de RBC Assurances

Ces conclusions sont tirées d'un sondage mené par Ipsos au nom de RBC Assurances. Le sondage a été mené auprès d'un échantillon de 1 000 Canadiens, âgés entre 18 et 65 ans, sondés entre le 5 et le 9 juillet 2024. La précision des sondages en ligne est calculée en fonction d'un intervalle de crédibilité. Dans le cas présent, les résultats sont exacts à ± 3,8 points de pourcentage près, 19 fois sur 20, par rapport aux résultats que l'on aurait obtenus si l'ensemble de la population canadienne âgée de 18 à 65 ans avait été sondée. Les intervalles de crédibilité sont plus importants dans des sous-ensembles de la population.

