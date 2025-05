Qu'il soit question de santé des femmes, de maladies chroniques ou des attentes de la génération Z, les données du sondage de RBC Assurances montrent que repenser les régimes d'avantages sociaux est essentiel pour renforcer le bien-être et la résilience des équipes.

TORONTO, le 20 mai 2025 /CNW/ - Alors que la main-d'œuvre se diversifie et évolue, des régimes d'avantages sociaux adaptés deviennent essentiels pour renforcer le bien-être et la résilience des équipes. Pourtant, un nouveau sondage mené par RBC Assurances révèle des lacunes importantes - qu'il s'agisse de l'accessibilité, du coût ou de la sensibilisation - qui nuisent au bien-être des employés, en particulier des femmes, des personnes atteintes de maladies chroniques et des jeunes générations faisant leur entrée sur le marché du travail.

Les trois quarts (75 %) des femmes déclarent souhaiter bénéficier ou avoir besoin d'avantages sociaux spécifiquement axés sur la santé des femmes.

Parmi les personnes vivant avec un handicap chronique physique (31 %), un trouble du développement (31 %) ou un problème de santé mental (28 %), plusieurs estiment que les montants de couverture sont souvent insuffisants pour répondre à leurs besoins, ce qui les oblige à assumer des frais personnels qu'elles peinent à justifier.

Un travailleur canadien sur cinq (20 %), âgé de 18 à 34 ans, ne sait pas exactement les avantages sociaux qui lui sont offerts.

« Ces résultats représentent un véritable appel à l'action pour les employeurs et les fournisseurs d'assurance collective, car ils mettent en lumière une occasion concrète de réduire l'écart entre les besoins des employés et ce qui leur est effectivement offert, déclare Tony Bruin, chef, Assurance collective à RBC Assurances. Plus un employeur adapte ses régimes et accorde de l'importance à des solutions d'assurance collective inclusives et pertinentes, plus il est en mesure de soutenir véritablement ses employés. »

Dans un contexte de hausse des coûts pour les employés comme pour les employeurs, les entreprises ont tout intérêt à optimiser leurs assurances collectives en analysant les besoins propres à leur main-d'œuvre et en adaptant leurs régimes afin de garantir une couverture équitable et inclusive.

Répondre aux besoins de couverture des femmes

Bien que les femmes représentent près de la moitié de la main-d'œuvre au Canada, leurs besoins sont souvent négligés dans les régimes d'avantages sociaux proposés par les employeurs. Soixante-quinze pour cent des femmes déclarent souhaiter bénéficier ou avoir besoin de garanties ciblant la santé des femmes, notamment en matière de fertilité et de ménopause. Elles sont également plus nombreuses que les hommes à signaler les difficultés suivantes :

Un accès limité aux soins dont elles ont besoin en raison de montants de couverture jugés insuffisants (31 % contre 22 %) ;

Des difficultés à obtenir des rendez-vous médicaux (25 % contre 17 %) ;

Des obstacles liés à l'amélioration de leur bien-être, liés à la hausse des coûts, à des enjeux d'accessibilité financière (58 % contre 49 %) et à des problèmes de santé mentale comme l'anxiété ou la dépression (33 % contre 17 %).

Maladies chroniques et coût des soins

Plus de la moitié (54 %) des employés ou de leurs conjoints vivent avec une maladie chronique, ce qui fait de l'accès aux soins un facteur clé du bien-être général. Pourtant, le sondage révèle que la hausse des coûts et les enjeux d'accessibilité financière demeurent un obstacle important, empêchant les personnes de tirer pleinement parti de leurs garanties ou de consulter lorsque cela est nécessaire.

Près de six Canadiens sur dix (58 %) considèrent l'accessibilité financière comme un facteur déterminant ayant un impact sur leur bien-être. Cette préoccupation est particulièrement marquée chez les personnes atteintes de maladies chroniques, qui sont plus susceptibles que les autres de signaler la hausse des coûts et les problèmes d'accessibilité financière.

Parmi les personnes vivant avec un handicap physique (31 %), un trouble du développement (31 %) ou un problème de santé mental (28 %), plusieurs estiment que les montants de couverture sont souvent insuffisants, ce qui les oblige à assumer des frais personnels qu'elles peinent à justifier.

Les jeunes travailleurs font face à un manque de pertinence et de sensibilisation

Bon nombre de membres de la génération Z et des milléniaux (18 à 34 ans) jugent que les régimes d'assurance collective ne proposent pas des montants de couverture adaptés à leurs besoins. Bien qu'ils soient les plus disposés à adopter de nouveaux comportements pour améliorer leur santé financière, gérer leur stress et trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie privée, plusieurs se heurtent à des obstacles tels que l'accessibilité financière (59 %), le manque de motivation (44 %) et des emplois du temps chargé (40 %).

Par ailleurs, la couverture demeure mal comprise : 20 % des 18 à 34 ans ne connaissent pas avec certitude les garanties dont ils disposent, comparativement à 13 % des 35 à 54 ans et 12 % des 55 ans et plus. Pour mieux soutenir une main-d'œuvre plus jeune, les employeurs gagneraient à renforcer la pertinence de leurs régimes d'assurance collective ainsi que la communication touchant à leur offre.

« Alors que la main-d'œuvre évolue et se diversifie, en âge, en genre et en besoins de santé, les employeurs et les fournisseurs d'assurance collective ont l'occasion de repenser la manière dont ils offrent un soutien adapté aux réalités d'aujourd'hui, souligne M. Bruin. En investissant dans des régimes d'avantages sociaux plus inclusifs et adaptés, les employeurs peuvent non seulement améliorer la satisfaction des employés, mais aussi favoriser des équipes plus engagées et en meilleure santé. »

