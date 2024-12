Avis instantané d'approbation d'une nouvelle proposition d'assurance vie temporaire

TORONTO, le 2 déc. 2024 /CNW/ - RBC Assurances a lancé la prochaine étape dans l'évolution de l'Expérience client. Depuis le 1er décembre 2024, les clients (et leurs conseillers) qui souscrivent une assurance vie PourVous RBC® sont immédiatement avisés si leur demande est approuvée. Comme ils reçoivent la réponse rapidement et que les documents de police sont disponibles dans les cinq jours, les clients et les conseillers peuvent aller de l'avant en toute confiance. Les propositions d'assurance PourVous RBC® sont admissibles pour un capital assuré allant jusqu'à 2 millions $, jusqu'à l'âge de 50 ans inclusivement, sans qu'il soit nécessaire de passer des entrevues ou des examens médicaux (p. ex., analyses de sang).

RBC Assurances croit en la valeur de l'assurance pour soutenir les collectivités dans les moments difficiles de la vie, et reconnaît que le processus de souscription d'une assurance est lourd et complexe. Il est donc difficile pour les conseillers d'offrir une Expérience client exceptionnelle. Cherchant constamment à simplifier l'assurance pour tous, RBC Assurances améliore rapidement ses capacités en matière de services numériques et de service à la clientèle. Parmi les avancées récentes, on peut citer :

La création d'une nouvelle équipe express en novembre 2023 afin d'accélérer considérablement le processus de tarification pour les propositions d'assurance temporaire de moins de 2 millions $, sans qu'il soit nécessaire de passer des examens médicaux. La réduction des délais de traitement de 50 % pour les propositions d'assurance temporaire assujettie à une tarification complète.

L'accélération du processus de tarification des assurances temporaires, invalidité et vie entière avec participation. Depuis août 2024, RBC Assurances offre aux conseillers l'option de remplir en ligne le Questionnaire sur l'état de santé et le mode de vie. Les clients admissibles n'ont donc plus à participer aux entrevues téléphoniques ni à prendre de rendez-vous paramédicaux, évitant ainsi des retards de plusieurs jours ou semaines dans l'approbation d'une police.

Pour en savoir plus : Assurance vie │ RBC Assurances

Renseignements :

Jana Lepp, Communications, RBC Assurances

SOURCE RBC Assurances