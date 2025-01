Engager des conversations importantes aujourd'hui afin de protéger financièrement l'avenir des familles

TORONTO, le 14 janv. 2025 /CNW/ - Dans un contexte économique actuel difficile, les Canadiens éprouvent une certaine incertitude face à l'avenir. Bien qu'ils soient nombreux à souhaiter protéger financièrement leur famille après leur décès, un récent sondage réalisé par RBC Assurances révèle qu'ils ne prennent pas activement de mesures pour atteindre ces objectifs.

La grande majorité des Canadiens (82 %) considèrent qu'il est essentiel que leur famille reçoive rapidement les fonds pour éviter de devoir payer de leur poche les frais funéraires ou autres dépenses de fin de vie. De plus, pas moins de 76 % souhaitent réduire au minimum les taxes à payer sur leur succession afin de transmettre un héritage substantiel à leur famille, tandis que 70 % souhaitent léguer de l'argent à leur famille.

En revanche, seulement 15 % des Canadiens ont élaboré un plan pour le transfert de leurs biens et de leur argent en cas de décès, et ce pourcentage atteint seulement 24 % pour les Canadiens déjà à la retraite. Par ailleurs, moins de quatre retraités sur dix (38 %) ont mis de l'argent de côté ou ont souscrit une assurance vie pour faire face aux derniers frais. Les retraités sont aussi ceux qui sont les moins bien renseignés sur les divers types de police d'assurance, négligeant ainsi un outil potentiel pour les aider à réaliser leurs objectifs.

« Nous entendons souvent les gens dire : 'Je ne m'imaginais pas à quel point cela serait difficile', confie Selene Soo, directrice générale, Gestion des produits à RBC Assurances, en faisant référence au processus de gestion des biens d'un proche après son décès. Ce commentaire est souvent suivi d'un autre : 'Si j'avais su, je l'aurais aidé à mieux préparer ses finances.' Ces réflexions sont difficiles à entendre, car nous savons qu'il existe des moyens de faciliter le processus. »

Discuter ouvertement et travailler en collaboration avec des professionnels dès le départ pour élaborer des stratégies adaptées à vos objectifs et à votre situation unique peut réduire le stress pour vous et votre famille à l'avenir.

Allégez le fardeau administratif de vos proches.

Plus de la moitié des Canadiens (53 %) déclarent ne pas vouloir être un fardeau pour leur famille après leur décès. Pourtant, nombreux sont ceux qui sous-estiment la charge administrative et financière liée à la gestion de la succession d'un proche. En discutant ouvertement avec vos proches et en planifiant avec des experts, vous pouvez leur simplifier la tâche. Cela inclut des démarches complexes telles que la fermeture des comptes bancaires, le règlement des dettes, la production de la dernière déclaration de revenus et la gestion des propriétés ou autres biens jusqu'à leur vente.

Assurez un accès rapide à l'argent pour votre famille.

En l'absence d'une planification adéquate des dépenses de fin de vie, votre famille pourrait être contrainte de les assumer de sa poche. Même si des fonds sont disponibles, ils peuvent être immobilisés dans un processus d'homologation - un processus juridique qui peut durer plusieurs mois, voire plus d'un an - en attendant qu'un tribunal se prononce sur la distribution de vos actifs et passifs financiers après votre décès et désigne la personne autorisée à agir en votre nom. Les produits comme l'assurance vie et les fonds distincts offrent une solution efficace : en désignant un bénéficiaire, ces fonds échappent automatiquement à l'homologation. Cela permet à vos proches de recevoir rapidement les sommes nécessaires pour couvrir les imprévus financiers. De plus, cette approche réduit les frais éventuels d'homologation, garantissant ainsi davantage de fonds pour vos proches.

Gardez le contrôle sur les bénéficiaires de votre patrimoine.

Évitez les périodes d'incertitude et d'attente pour votre famille en désignant des bénéficiaires, c'est-à-dire les personnes qui recevront les prestations de votre police ou les fonds de vos comptes à votre décès. Cette démarche est particulièrement utile dans des situations telles qu'une structure familiale complexe, la propriété d'une entreprise ou l'absence d'un testament. En désignant des bénéficiaires, vous assurez un transfert rapide et direct des fonds, évitant ainsi à vos proches de devoir rembourser des dettes avant de recevoir leur part.

Quel que soit votre âge ou la valeur de votre patrimoine, l'élaboration d'un plan en collaboration avec vos proches et des professionnels vous permet de structurer vos finances efficacement pour atteindre vos objectifs en matière d'héritage. Alors que vous réfléchissez à vos besoins particuliers, consultez un conseiller qui vous guidera dans ce processus et aidera à alléger le fardeau de votre famille lorsque vous ne serez plus là. Pour en savoir plus, rendez-vous à la page Qu'est-ce que la planification successorale ? | RBC Assurances.

À propos du sondage de RBC Assurances

Ces conclusions sont tirées d'un sondage mené par Ipsos au nom de RBC Assurances. Le sondage a été mené auprès d'un échantillon de 1 250 Canadiens, âgés de 18 ans et plus, sondés entre le 26 et 29 juillet 2024. Cet échantillon comprend un suréchantillonnage de 250 Canadiens âgés de 45 à 75 ans dont le revenu déclaré du ménage est de 150 000 $ et plus. La précision des sondages en ligne est calculée en fonction d'un intervalle de crédibilité. Dans le cas présent, les résultats sont exacts à ± 3,4 points de pourcentage près, 19 fois sur 20, par rapport aux résultats que l'on aurait obtenus si l'ensemble de la population canadienne âgée de 18 à 65 ans avait été sondée. Les intervalles de crédibilité sont plus importants dans des sous-ensembles de la population.

