TriNetX nomme August Calhoun au poste de président-directeur général

Jeff Margolis reprend ses fonctions de président du conseil alors que l'entreprise achève sa transition à la direction générale

CAMBRIDGE, Massachusetts, 27 juillet 2026 /CNW/ -- TriNetX, le moteur mondial de vérité pour une meilleure santé humaine (The Global Truth Engine for Better Human Health™) et exploitant du principal réseau fédéré de données sur la santé au monde, a annoncé aujourd'hui la nomination d'August Calhoun au poste de président-directeur général, avec effet immédiat. Jeff Margolis, qui dirige l'entreprise à titre de chef de la direction par intérim et de président exécutif depuis décembre 2024, reprendra ses fonctions de président du conseil d'administration et de directeur de TriNetX.

August Calhoun, président-directeur général de TriNetX

M. Calhoun apporte plus de 25 ans d'expérience en leadership dans les domaines des données, des technologies et des services de santé. Il a occupé des postes de haute direction dans les domaines de l'exploitation, des ventes, de la gestion des comptes et de la stratégie au sein des entreprises les plus influentes du secteur, dont RLDatix, Optum Insight, Change Healthcare et Siemens. Dans le cadre de ces fonctions, M. Calhoun a contribué à bâtir et à faire croître des chefs de file de leur catégorie au service des prestataires de soins, des payeurs et des entreprises des sciences de la vie à l'échelle mondiale.

« Au cours des 13 dernières années, TriNetX a construit quelque chose d'unique : un réseau mondial de données sur la santé auquel les principaux systèmes de santé et entreprises du secteur des sciences de la vie font confiance pour répondre à leurs questions de recherche les plus complexes », a déclaré M. Calhoun. « Grâce à son réseau de calibre mondial et à la qualité inégalée de ses données, TriNetX est exceptionnellement bien positionnée pour accroître sa présence à l'échelle mondiale, enrichir davantage ses actifs de données et fournir des renseignements exploitables à un large éventail d'intervenants du secteur de la santé. Je suis honoré de diriger TriNetX, le moteur mondial de vérité pour une meilleure santé humaine (The Global Truth Engine for Better Human Health™), et de faire progresser la mission qui nous définit. »

« M. Calhoun est exactement le dirigeant dont TriNetX a besoin à ce stade de son évolution », a déclaré Jeff Margolis, président du conseil d'administration. « Son expérience éprouvée dans la création et le développement d'entreprises très performantes dans le secteur des technologies de la santé, combinée à sa connaissance approfondie de l'analytique des données et des services, fait de lui la personne tout indiquée pour faire progresser la mission de TriNetX. Je suis fier de ce que l'équipe de TriNetX a accompli pendant cette transition et je me réjouis à l'idée de continuer à soutenir M. Calhoun et l'entreprise à titre de président du conseil d'administration. »

Joe Bress, associé et coresponsable mondial des soins de santé pour Carlyle, principal investisseur dans TriNetX, a ajouté : « Nous sommes ravis d'accueillir M. Calhoun à titre de PDG permanent de TriNetX. Nous remercions également M. Margolis pour son leadership exceptionnel durant la période où il a assuré l'intérim, une période marquée par des réalisations marquantes pour l'entreprise : une collaboration et un investissement stratégiques avec Regeneron, l'acquisition d'actifs de Zetta Genomics et la croissance de son réseau LIVE au-delà de 300 millions de patients. M. Margolis a dirigé l'entreprise dans le cadre de multiples initiatives de changement interfonctionnelles conçues pour soutenir la prochaine étape de croissance, tout en préservant les principales forces de TriNetX : l'orientation de sa mission, la gestion rigoureuse des relations avec les fournisseurs partenaires et l'engagement à respecter les normes les plus élevées d'intégrité scientifique. »

Le réseau mondial de TriNetX comprend maintenant des données réelles provenant de plus de 300 millions de patients dans plus de 25 pays, soutenant la recherche clinique, la conception d'essais et la production de preuves réelles pour les entreprises des sciences de la vie, les prestataires de soins de santé et les établissements de recherche universitaire dans le monde entier.

À propos de TriNetX, LLC

TriNetX est le moteur mondial de vérité pour une meilleure santé humaine (The Global Truth Engine for Better Human Health™) qui rend les données de santé complexes et réelles faciles à utiliser. Les données proviennent directement de notre réseau mondial croissant de plus de 11 000 prestataires de soins de santé. Les clients de TriNetX choisissent la source, les types et l'étendue des données dont ils ont besoin, les méthodes d'accès qu'ils souhaitent utiliser et les types de logiciels et d'intelligence humaine et machine qu'ils souhaitent mettre en œuvre, et les combinent pour atteindre leurs objectifs commerciaux. Retrouvez TriNetX sur www.trinetx.com ou suivez l'entreprise sur LinkedIn pour en savoir plus.

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SOURCE TriNetX