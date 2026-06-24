Le réseau TriNetX LIVE™ dépasse les 300 millions de patients, renforçant les données probantes de qualité décisionnelle dans l'ensemble des services de santé mondiaux

Ce jalon illustre l'accélération de la croissance internationale et donne aux sociétés pharmaceutiques, aux chercheurs universitaires, aux prestataires de soins de santé et aux innovateurs des technologies de la santé un accès à des données réelles fiables, actualisées, cliniquement riches et représentatives à l'échelle mondiale.

CAMBRIDGE, Massachusetts, le 24 juin 2026 /CNW/ -- TriNetX, le plus important réseau fédéré de données sur la santé au monde, annonce aujourd'hui que son réseau TriNetX LIVE™ a dépassé les 300 millions de patients. Il s'agit d'une source unique et fédérée de données réelles fondées sur les DSE couvrant plus de 240 organismes de santé et plus de 13 000 sites dans le monde entier. Ce nouveau jalon élargit les données probantes de qualité décisionnelle mises à la disposition des organismes qui travaillent à l'amélioration des soins aux patients.

Les données de monde réel ont toujours été fragmentées. Les équipes de découverte utilisent une source, les équipes de conception d'essais une autre et les équipes de sécurité après la mise en marché une troisième, le passage de l'une à l'autre entraînant à chaque fois une perte de temps et des incohérences. Un réseau unique et harmonisé de 300 millions de patients prend en charge toutes les étapes, de la génération d'hypothèses à l'identification des cibles au début de la découverte jusqu'au recrutement, en passant par l'efficacité comparative, l'expansion des indications et la pharmacovigilance après le lancement.

« Ce jalon de 300 millions représente une étape importante, pas une destination », déclare Steve Lethbridge, vice-président principal des partenariats mondiaux de soins de santé chez TriNetX. « Ce que 300 millions de patients permettent d'accomplir est plus important que le nombre lui-même. Peu importe où dans l'écosystème des soins de santé une personne prend des décisions qui influent sur les résultats pour les patients, la différence entre une décision défendable et une supposition dépend de la confiance, de l'actualisation, de la richesse clinique et de l'échelle mondiale des données. C'est ce que ce réseau apporte. »

La croissance la plus rapide du réseau se produit à l'extérieur des États-Unis. Sur les quelque 52 millions de patients ajoutés entre avril 2025 et avril 2026, la majorité provenait des marchés internationaux. Le réseau compte désormais 186 millions de patients aux États-Unis, 72 millions dans l'EMOA, 23 millions en Amérique latine et 21 millions en Asie-Pacifique.

Cette portée internationale n'est pas accessoire. Elle est un élément à part entière du fonctionnement du réseau. Plutôt que de s'appuyer sur des extraits agrégés et retraités par un intermédiaire, le réseau TriNetX LIVE™ est actualisé en continu et bidirectionnel : les données proviennent en continu des systèmes de DSE des organismes de santé participants, elles sont actualisées en temps quasi réel et dans un contexte clinique complet intact.

Demandez une démonstration pour voir comment le réseau TriNetX LIVE™ peut aider votre entreprise à transformer des données réelles en données probantes de qualité décisionnelle.

À propos de TriNetX, LLC

TriNetX est Le moteur mondial de vérité pour une meilleure santé humaineMC, qui aide les entreprises à comprendre ce qui se passe réellement dans les soins aux patients. Nous relions les systèmes de santé, les chercheurs et les entreprises du monde entier à des données réelles sur les patients afin qu'ils puissent prendre des décisions plus éclairées, fondées sur la réalité et non sur des hypothèses.

Les données proviennent directement de plus de 13 000 sites de fournisseurs de soins de santé dans plus de 20 pays et sont conservées dans ces organismes pour protéger l'exactitude, la confidentialité et la confiance. TriNetX combine ces données à l'expertise scientifique et à la technologie pour aider les clients à poser de meilleures questions, à interpréter les résultats et avancer avec confiance.

Pour en savoir plus, visitez www.trinetx.com ou suivez TriNetX sur LinkedIn.

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