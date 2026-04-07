TriNetX® continuera de soutenir tous les clients actuels de Zetta Genomics qui utilisent la technologie primée XetaBase® pour la recherche et l'innovation en matière de soins aux patients

CAMBRIDGE, Massachusetts et CAMBRIDGE, Royaume-Uni, 7 avril 2026 /CNW/ - TriNetX, le principal réseau fédéré de données sur la santé au monde, annonce aujourd'hui l'acquisition des principaux actifs de Zetta Genomics, une entreprise de technologie des soins de santé établie à Cambridge, au Royaume-Uni, et partenaire actuel de TriNetX. L'acquisition élargit les capacités de gestion et d'analyse des données génomiques de TriNetX, en soutenant la saisie fédérée de données multiomiques. Cette opération accélère la capacité des fournisseurs de soins de santé à intégrer des données phénotypiques et multiomiques pour renforcer la prestation des soins et la recherche clinique et améliore la capacité des clients des sciences de la vie de TriNetX à effectuer des recherches sur de grandes données de manière rentable.

La plateforme phare de Zetta, XetaBase, est une plateforme multiomique de capture et d'analyse conçue pour l'analyse génomique à l'échelle de la population. XetaBase est actuellement utilisée par les principaux organismes de soins de santé, les entreprises des sciences de la vie et les instituts de recherche.

TriNetX et Zetta travaillent en étroite collaboration depuis 2024 dans le cadre du programme de données génomiques de TriNetX. Au cours de cette collaboration, les entreprises ont effectué d'importants travaux de faisabilité technique démontrant des interrogations sécurisées et fédérées entre les données génomiques et phénotypiques afin d'obtenir des renseignements à haute intégrité et fiables sur le plan analytique. Ces travaux établissent des bases solides pour poursuivre l'expansion.

« Grâce à nos activités de partenariat, dirigées par notre chef de l'exploitation Steve Kundrot et notre équipe, nous avons acquis une connaissance approfondie du leadership de Zetta, de ses prouesses technologiques et de son approche adaptée à l'objectif. Nous avons été impressionnés par les relations de confiance de Zetta avec les fournisseurs de soins de santé et sa solide plateforme d'analyse », déclare Jeff Margolis, président exécutif du conseil de TriNetX. « L'intégration de la plateforme XetaBase de Zetta dans l'écosystème TriNetX représente une étape majeure pour notre entreprise. »

M. Margolis poursuit : « Cette acquisition reflète notre engagement à faire progresser la recherche multiomique et à soutenir les fournisseurs de soins de santé grâce à une approche pratique et localisée pour mettre à l'échelle leurs infrastructures de données ».

Jeffrey Brown, Ph. D., directeur scientifique de TriNetX, ajoute : « Notre objectif d'améliorer la santé humaine grâce aux données est clairement amélioré par l'ajout de la technologie XetaBase, car nous croyons fermement que l'intégration de différents types de données est essentielle au progrès clinique et scientifique ».

« Je suis fier de ce que l'équipe de Zetta a construit et enthousiaste à l'idée de voir XetaBase faire partie de la gamme TriNetX de données, de logiciels et de capacités d'intelligence », déclare Ignacio Medina Castello, directeur général et directeur technologique de Zetta Genomics. « Dès le début, notre collaboration avec TriNetX a démontré que les données génomiques et cliniques peuvent être connectées en toute sécurité de façon fédérée à grande échelle. Le fait d'unir nos forces à celles de TriNetX permet d'aller de l'avant et de rejoindre une plus grande communauté mondiale de partenaires de soins de santé et de recherche. »

À propos de TriNetX, LLC

TriNetX est Le moteur mondial de vérité pour une meilleure santé humaineMC, qui aide les entreprises à comprendre ce qui se passe réellement dans les soins aux patients. Nous relions les systèmes de santé, les chercheurs et les entreprises du monde entier à des données réelles sur les patients afin qu'ils puissent prendre des décisions plus éclairées, fondées sur la réalité et non sur des hypothèses.

Les données proviennent directement de plus de 11 000 sites de fournisseurs de soins de santé dans plus de 20 pays et sont conservées dans ces établissements pour protéger l'exactitude, la confidentialité et la confiance. TriNetX combine ces données à l'expertise scientifique et à la technologie pour aider les clients à poser de meilleures questions, à interpréter les résultats et à aller de l'avant avec confiance.

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