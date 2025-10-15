Avec plus de 2 000 mentions et une croissance annuelle de près de 80 %, TriNetX surpasse ses concurrents et alimente la science à fort impact publiée dans les principales revues médicales.

CAMBRIDGE, Massachusetts, le 15 oct. 2025 /CNW/ - TriNetX, animé par sa vision d'un monde connecté où les données et l'intelligence améliorent la santé humaine, est devenu l'ensemble de données électroniques sur la santé le plus cité dans les publications évaluées par des pairs, selon une analyse récente des données de PubMed jusqu'au 27 août 2025.

Les résultats soulignent une forte augmentation de l'utilisation des données TriNetX par les chercheurs cliniques, les agences de santé publique et les organisations de soins de santé dans le monde entier. Avec 2 025 mentions, TriNetX est citée près de 1 300 % de plus que son plus proche concurrent qui comptabilise 149 mentions, ce qui souligne son rôle croissant dans la génération de données probantes réelles.

Les citations annuelles sont passées de 96 en 2021 à 707 en 2024, avec 952 mentions enregistrées au cours des huit premiers mois de 2025 seulement. À ce rythme, TriNetX est en voie de dépasser 1 000 citations en une seule année pour la première fois.

« Les chercheurs doivent avoir l'assurance que les données qu'ils utilisent résisteront à l'examen par les pairs et produiront des renseignements significatifs », a déclaré Jeffrey Brown, directeur scientifique de TriNetX. « Le fait que TriNetX soit maintenant l'ensemble de données probantes réelles le plus cité reflète non seulement notre échelle et notre qualité, mais aussi la confiance que la communauté mondiale de la recherche accorde à notre plateforme pour faire progresser la science et améliorer les résultats pour les patients. »

Les chercheurs publient également des articles dans des revues médicales et scientifiques de premier plan, dont Nature Medicine, The Journal of Allergy and Clinical Immunology et JAMIA Open. Des études fondées sur les données de TriNetX et la plateforme d'analyse de pointe de l'entreprise contribuent à façonner les normes émergentes sur la façon dont les données probantes réelles orientent le développement de médicaments et de vaccins cliniques, la génération de preuves cliniques, l'innocuité et l'efficacité réelles, et les soins aux patients.

Cet élan de citation est alimenté par l'expansion mondiale rapide du réseau TriNetX LIVE™. Entre septembre 2024 et septembre 2025, les organisations de soins de santé et les données sur les patients sur la plateforme ont atteint des niveaux records. La croissance a été particulièrement forte dans les régions émergentes, l'Amérique latine ayant connu une croissance de 70 % et l'Asie-Pacifique de 31 %.

« La croissance accélérée de notre réseau reflète les intérêts mondiaux de nos clients et de nos partenaires du réseau, de la découverte de médicaments à la conception d'essais, en passant par l'efficacité comparative et la prestation de soins », a déclaré Steve Kundrot, chef d'exploitation de TriNetX. « Le rythme de l'intégration et de l'expansion des données sur les patients au sein des organisations de soins de santé renforce le pouvoir des données probantes réelles dans le monde entier, ce qui fait de TriNetX, avec son échelle, sa profondeur et sa transparence inégalées, une base fiable pour des recherches crédibles. »

