Tribunal administratif du travail - Une victoire importante pour le syndicat des archéologues

MONTRÉAL, le 16 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Le Syndicat national des archéologues du Québec (SNAQ-CSN) accueille avec une grande satisfaction la décision du Tribunal administratif du travail qui ordonne à la firme Archéotec de respecter le droit d'association et de mettre fin aux mesures de représailles antisyndicales de l'entreprise.

La juge administrative, Karine Blouin, s'est ralliée aux arguments de la plaignante, Alexandra LaPerrière, selon lesquels l'employeur avait cessé de faire appel à ses services en raison de son implication dans la création et l'accréditation du syndicat. En conséquence, l'entreprise se voit dans l'obligation de réintégrer Mme LaPerrière dans son emploi « avec tous ses droits et privilèges » et de lui verser une indemnité.

« C'est une victoire importante, car nous sommes un nouveau syndicat et nos membres doivent avoir l'assurance qu'ils peuvent faire respecter leurs droits et s'impliquer dans le syndicat sans avoir peur d'être punis, explique Maxime Vaillancourt, président du SNAQ-CSN. Cela démontre aussi toute l'importance d'encadrer le droit au rappel alors que nous nous apprêtons à entamer les négociations dans les prochaines semaines. »

Du côté de la Fédération des professionnèles (FP-CSN), on espère que cette décision servira de mise en garde à d'autres employeurs qui seraient tentés d'utiliser des tactiques déloyales pour mettre des bâtons dans les roues du syndicat.

« Nous avons su démontrer que nous faisons preuve de bonne foi lorsque les employeurs se montrent raisonnables. Une plainte similaire a d'ailleurs récemment abouti à un règlement à l'amiable avec un autre employeur, rappelle Ginette Langlois, présidente de la FP-CSN. Par contre, s'il y en avait d'autres qui nourrissaient l'intention de s'opposer au droit des archéologues d'unir leurs forces, ils ont maintenant la preuve que la loi n'est pas de leur côté. »

Le Syndicat national des archéologues du Québec (SNAQ-CSN) a été fondé le 1er mars 2020 et représente la presque totalité des archéologues professionnels au Québec. Il s'est donné pour mission d'améliorer les conditions de travail et d'assurer une pratique saine et viable de l'archéologie au Québec, assurant ainsi des fondations solides pour la profession.

