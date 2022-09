Trez Capital établit son actif sous gestion à près de 5 milliards $ et a financé plus de 1 700 transactions représentant plus de 16 milliards $ depuis sa création.

VANCOUVER, BC, le 6 sept. 2022 /CNW/ - Trez Capital, société qui figure parmi les plus grands prêteurs immobiliers non bancaires et gestionnaires d'actifs au Canada, célèbre aujourd'hui son 25e anniversaire à titre de fournisseur de financements immobiliers personnalisés au Canada et aux États-Unis, et de pourvoyeur de revenus stables pour les investisseurs canadiens. Pendant ce quart de centenaire, Trez Capital a œuvré sur le territoire nord-américain dans le but de bâtir un avenir meilleur, couronné de succès, pour ses employés, emprunteurs et investisseurs.

Lancée en 1997, notre entreprise occupe maintenant une place de choix parmi les chefs de file du financement immobilier au Canada. Nous franchissons ce jalon important grâce à notre équipe ultra-performante, notre dévouement sur le terrain et nos connaissances approfondies dans le domaine.

« Aujourd'hui, Trez Capital gère un capital de près de 5 milliards $; elle compte huit bureaux à travers l'Amérique du Nord et environ 200 employés. Au cours de ces 25 années, nous avons grandi, nous avons évolué et nous nous sommes adaptés. Cet anniversaire est un moment opportun pour nous de célébrer notre parcours et de souligner les efforts collectifs de ceux et celles qui ont contribué à sa réussite, affirme Morley Greene, président du conseil et chef de la direction de Trez Capital. Au cours des 25 dernières années, Trez Capital a monté plus de 1700 transactions, représentant plus de 16 milliards $ - et ce capital a aidé à bâtir des milieux où les gens vivent et travaillent, tout en contribuant au succès financier de plus de 35 000 investisseurs canadiens. »

Depuis son lancement, Trez Capital a fait croître ses affaires et a franchi plusieurs étapes importantes qui lui ont permis d'accentuer sa présence au Canada et aux États-Unis. Parmi elles, notons le lancement de Trez Capital Prime Trust (TCPT) en 2006, fonds qui a su dégager à travers divers cycles économiques des rendements stables pour ses investisseurs depuis 15 ans maintenant. En 2010, Trez Capital a étendu ses activités de montage de prêts au Texas afin de fournir aux investisseurs canadiens un accès aux projets immobiliers américains. Se sont ensuite ajoutés des bureaux en Floride en 2016. Par la suite, Trez Capital a mis en œuvre sa propre plateforme de participations au capital immobilier en 2021, au-delà de ses fonds Oppotunity (TOF), en lançant la fiducie Trez Capital Private Real Estate Fund Trust (TPREF), une stratégie axée sur la propriété à long terme. Ce fonds a rapidement pris de l'ampleur dans diverses catégories d'actif, notamment les immeubles multifamiliaux à louer, les logements unifamiliaux à louer et l'entreposage libre-service. Aujourd'hui, Trez Capital dénombre trois bureaux au Canada et cinq bureaux aux États-Unis.

« Trez Capital continue d'accroître ses exploitations et ses capacités sur le plan des prêts-relais, du financement des entreprises et des participations au capital, ainsi que de mettre à profit les relations qu'elle cultive auprès des grandes institutions financières partout en Amérique du Nord. Nous sommes constamment à la recherche de nouvelles façons d'apporter notre soutien aux emprunteurs et investisseurs, avance Dean Kirkham, président et chef de l'exploitation à Trez Capital. Je suis fier de la réputation que Trez Capital s'est forgée, non seulement à titre de prêteur offrant des solutions de financement novatrices, mais également titre de gestionnaire d'actifs axé sur une gestion prudente des risques et un processus rigoureux de souscription de calibre institutionnel, lequel a su produire d'excellents rendements pour les investisseurs. »

Au sujet de Trez Capital

Fondée en 1997, Trez Capital est une société de placements immobiliers diversifiés et un important fournisseur de solutions de financement par emprunt et par capitaux propres dans le secteur immobilier commercial du Canada et des États-Unis. Trez Capital offre également aux investisseurs privés et institutionnels des stratégies pour investir dans une variété de fonds d'investissement hypothécaire, de syndications et de coentreprises, opportuns et entièrement garantis, et fournit aux promoteurs immobiliers un financement rapide et souple à court et moyen terme.

Le groupe de sociétés Trez, qui possède des bureaux dans les principaux centres de l'Amérique du Nord, établit son actif sous gestion à environ 5 milliards CAD. Il a financé plus de 1 700 transactions représentant plus de 16 milliards CAD depuis sa création. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez www.trezcapital.com. (* L'actif sous gestion du groupe de sociétés Trez inclut les actifs détenus par toutes les sociétés affiliées à Trez, en plus de l'actif sous gestion du gestionnaire, soit Trez Capital Fund Management Limited Partnership, de l'ordre de 2,9 milliards $.)

