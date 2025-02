VANCOUVER, BC, le 18 févr. 2025 /CNW/ - Trez Capital, chef de file dans le placement immobilier commercial en Amérique du Nord, a publié ses résultats du T4 de 2024, lesquels mettent en relief la résilience de sa performance, une croissance soutenue dans un marché en pleine évolution et des modifications stratégiques à son équipe de direction. Avec un actif sous gestion de plus de 5,7 milliards CAD, Trez Capital a financé plus de 20,5 milliards CAD sous forme de prêts immobiliers commerciaux depuis sa création.

Mise à jour sur les placements

Trez Capital a clôturé le T4 de 2024 sur des rendements résilients et un foisonnement d'activités qui ont mené à des modifications stratégiques au sein de ses portefeuilles et à une expansion dans les marchés à croissance élevée. En contexte d'assouplissement des taux d'intérêt et d'amélioration des données fondamentales immobilières, la société a mis son expertise à profit pour faire augmenter la valeur de ses placements immobiliers dans des financements par emprunt et des participations au capital.

Les fonds de prêts hypothécaires de la société ont versé des distributions mensuelles stables, tirant profit d'un contexte de taux d'intérêt plus faibles et du remboursement actif des prêts octroyés. De nouveaux financements dans des projets industriels et résidentiels du Texas , de l' Alberta et de l' Arizona ont étayé la résilience des portefeuilles.





Trez Capital a pris de l'expansion dans les marchés américains à croissance élevée, notamment au Texas , en Arizona , au Colorado et à Washington D.C. , particulièrement dans le développement résidentiel où la demande demeure robuste.

La clôture du plus grand fonds d'opportunités en participations américaines de la société, soit le Trez Capital U.S. Opportunity Fund #8 (TOF VIII) - annoncée en décembre 2024, représentait un jalon important. Près de la moitié du Fonds a déjà été déployé dans des projets de lotissement résidentiel en demande.





Trez Capital Private Real Estate Fund Trust (TPREF) a pour sa part solidifié ses positions en investissant dans Furst Ranch ( Dallas-Fort Worth ), un projet de lotissement de grande envergure. Le Fonds a également diversifié son portefeuille d'entrepôts libre-service, répartissant le capital dans des occasions de développement résidentiel et multiusage à croissance plus élevée.

Avancements dans l'équipe de direction

Après le trimestre, la société a annoncé des modifications à son équipe de direction qui appuient sa position dans le marché et feront avancer sa vision stratégique. John Maragliano a été nommé co-chef de la direction aux côtés de John D. Hutchinson; ce faisant, il conserve son rôle de chef de la direction financière.

MM. Hutchinson et Maragliano ont déclaré conjointement : « L'objectif de la société a toujours été de produire des rendements ajustés au risque solides pour ses investisseurs, et 2024 illustre à merveille cet engagement. Tournés vers l'avenir, nous sommes encouragés par les perspectives de croissance favorables - particulièrement dans les marchés résidentiels, du détail et industriels - alimentées par une pénurie de l'offre et la présence d'occasions de déploiement attrayantes auprès de notre clientèle établie. Notre expérience collective, nos relations à long terme et notre compréhension exhaustive de ces marchés représentent notre avantage stratégique. Ce dernier nous permettra de continuer à créer de la valeur à long terme pour nos investisseurs. Nous savons être en mesure de gérer le contexte évolutif et de poursuivre sur notre élan positif pour vivre une année 2025 prospère. »

Parmi les autres mises à jour au sein de l'équipe de direction, notons que Christian Skogen devient chef du placement et que Keiju Yamasaki a été nommé chef du crédit. Ces changements reflètent l'approche rigoureuse de gestion des risques de Trez Capital, ses stratégies de placement innovatrices et son excellence opérationnelle.

L'équipe de direction responsable des opérations quotidiennes de la société regroupe John Hutchinson, John Maragliano, Christian Skogen, John Creswell et Alec Barry, avec une nouvelle recrue, soit Darren Esser qui s'ajoute à l'équipe. Celui-ci travaille auprès de l'entreprise depuis 2020.

Perspectives pour 2025 : occasions engendrées par la politique monétaire et l'évolution des marchés

Trez Capital entame 2025 du bon pied, appuyée par un contexte économique plus stable présentant des occasions de placement émergentes dans certains marchés clés. Au Canada, le ralentissement de l'inflation et la réduction des taux d'intérêt devraient alimenter la demande résidentielle, tandis qu'aux États-Unis, la croissance soutenue des emplois et la reprise des activités transactionnelles ont rehaussé la confiance dans les marchés immobiliers.

« À l'avenir, notre priorité consiste à repérer et à tirer parti des occasions offrant les meilleures valeurs qui correspondent à nos objectifs et forces stratégiques, tout en conservant notre engagement inébranlable envers la gestion prudente des risques, a affirmé John Maragliano, co-chef de la direction et chef de la direction financière. Dans un marché en évolution rapide, nous sommes bien placés pour nous adapter et innover, veillant ainsi à produire une valeur et des résultats pour nos investisseurs. »

Au sujet de Trez Capital

Fondée en 1997, Trez Capital est une société de placements immobiliers diversifiés et un important fournisseur de solutions de financement par emprunt et par capitaux propres dans le secteur immobilier commercial du Canada et des États-Unis. Trez Capital offre également aux investisseurs privés et institutionnels des stratégies pour investir dans une variété de fonds d'investissement hypothécaire, de produits de syndications et de placements immobiliers en coentreprises, opportuns et entièrement garantis, et fournit aux promoteurs immobiliers un financement rapide et souple à court et à moyen terme.

Le groupe de sociétés Trez, qui possède des bureaux dans les principaux centres de l'Amérique du Nord, établit son actif sous gestion à plus de 5,7 milliards CAD*. Il a financé plus de 1 800 transactions représentant plus de 20,5 milliards CAD depuis sa création. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site www.trezcapital.com. (* En date du T4 de 2024, l'actif sous gestion du groupe de sociétés Trez inclut les actifs détenus par toutes les sociétés affiliées à Trez.)

