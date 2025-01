« Depuis que j'ai fondé Trez Capital en 1997, j'ai toujours cru en la nécessité de m'entourer de personnes exceptionnelles qui apportent des perspectives et des compétences uniques à l'équipe, a affirmé Morley Greene, fondateur et président exécutif, anciennement PDG de la société. Les transitions annoncées aujourd'hui sont le fruit de plusieurs années de planification minutieuse et du talent incroyable réuni ici. Mon rôle ayant évolué pour servir plus de mentor et de guide stratégique, je suis fier de constater que les relations, les valeurs et la vision qui ont permis de bâtir Trez Capital demeurent des piliers inébranlables pour la société. Je suis convaincu que cette équipe de direction exceptionnelle saura ouvrir un nouveau chapitre passionnant pour la société. »

« Avec des dirigeants chevronnés en place, Trez Capital est prête à profiter des nouvelles occasions qui se présenteront et à livrer une valeur encore plus séduisante à ses parties prenantes », a affirmé John Hutchinson. Maintenant co-chef de la direction et chef mondial du montage de prêts, ce dernier a été responsable des affaires de montage de prêts et de participations au capital depuis 2010 pour la société. « Nourrir l'innovation, produire des résultats probants et entretenir les relations de confiance qui définissent notre succès demeurent nos principaux objectifs. »

Dans le cadre de cette transition stratégique, les changements apportés à l'équipe de direction actuelle de Trez capital sont les suivants :

John Maragliano , qui a mené la planification stratégique de la société et a transformé les exploitations et les finances de la société depuis 2021, devient co-chef de la direction aux côtés de John Hutchinson et occupe toujours son poste de chef de la direction financière.

, qui a mené la planification stratégique de la société et a transformé les exploitations et les finances de la société depuis 2021, devient co-chef de la direction aux côtés de et occupe toujours son poste de chef de la direction financière. Christian Skogen devient chef du placement, reflétant son leadership exhaustif dans la gestion des placements depuis qu'il est entré au service de la société comme chef de la gestion des risques.

devient chef du placement, reflétant son leadership exhaustif dans la gestion des placements depuis qu'il est entré au service de la société comme chef de la gestion des risques. Keiju Yamasaki est nommé chef du crédit, responsable des fonctions reliées aux risques et à la souscription, après avoir servi comme chef mondial du risque de crédit et de la souscription depuis 2021.

est nommé chef du crédit, responsable des fonctions reliées aux risques et à la souscription, après avoir servi comme chef mondial du risque de crédit et de la souscription depuis 2021. Dean Kirkham délaisse son poste de co-chef de la direction et de président après avoir œuvré auprès de la société depuis 2016 afin de commencer un nouveau chapitre dans sa carrière.

« Je suis honoré et heureux de diriger Trez Capital aux côtés de John Hutchinson et d'être appuyé par une formidable équipe tandis que nous orientons la société de façon à tirer parti de l'amélioration des conditions économiques et des perspectives de croissance, a dit John Maragliano, co-chef de la direction et chef de la direction financière. En tant que co-PDG, j'aurai pour mission de mettre à l'œuvre la stratégie de Trez Capital dans le but de maximiser la performance de nos fonds et la mise en place de produits innovateurs afin de répondre aux besoins en pleine évolution de nos investisseurs. »

L'équipe de direction responsable des opérations quotidiennes de la société regroupe John Hutchinson, John Maragliano, Christian Skogen, John Creswell et Alec Barry, avec une nouvelle recrue, soit Darren Esser qui s'ajoute à l'équipe. Celui-ci travaille auprès de l'entreprise depuis 2020. Ensemble, leur expertise collective veillera à ce que Trez Capital soit bien outillée pour gérer les complexités du marché tout en cherchant à produire des résultats exceptionnels pour les emprunteurs et les investisseurs.

« Ces transitions mettent en relief l'engagement de Trez Capital à bâtir et à appuyer une équipe de direction qui représente les valeurs principales et la vision établies en 1997, a renchéri John Hutchinson, co-chef de la direction et chef mondial du montage de prêts. Nous tenons à remercier Dean Kirkham pour ses contributions loyales à Trez Capital et à lui souhaiter un grand succès dans ses nouveaux projets. »

Grâce au leadership dynamique de MM. Hutchinson et Maragliano, l'entreprise pourra demeurer fidèle à ses principes directeurs et à son orientation stratégique, favorisant sa résilience et sa réussite à long terme.

Au sujet de Trez Capital :

Fondée en 1997, Trez Capital est une société de placements immobiliers diversifiés et un important fournisseur de solutions de financement par emprunt et par capitaux propres dans le secteur immobilier commercial du Canada et des États-Unis. Trez Capital offre également aux investisseurs privés et institutionnels des stratégies pour investir dans une variété de fonds d'investissement hypothécaire, de produits de syndications et de placements immobiliers en coentreprises, opportuns et entièrement garantis, et fournit aux promoteurs immobiliers un financement rapide et souple à court et à moyen terme.

Le groupe de sociétés Trez, qui possède des bureaux dans les principaux centres de l'Amérique du Nord, établit son actif sous gestion à plus de 5,4 milliards CAD*. Il a financé plus de 1 800 transactions représentant plus de 20 milliards CAD depuis sa création. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site www.trezcapital.com. (* En date du T3 de 2024, l'actif sous gestion du groupe de sociétés Trez inclut les actifs détenus par toutes les sociétés affiliées à Trez.)

SOURCE Trez Capital

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec : [email protected]