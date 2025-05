Un nouveau fonds et un foisonnement d'activités de placements dans le secteur résidentiel américain ont contribué à la croissance soutenue de la société

VANCOUVER, BC, le 21 mai 2025 /CNW/ - Trez Capital, chef de file parmi les sociétés de placements immobiliers privés, a annoncé ses résultats pour le premier trimestre de 2025. La société a commencé l'année 2025 sur un regain d'optimisme à l'égard du marché et offert une performance stable tant du côté des placements hypothécaires que des participations au capital. Son élan soutenu est redevable à sa stratégie de placement rigoureuse et à ses relations de longue date avec des partenaires et des emprunteurs expérimentés.

Fonds de placements hypothécaires

Les fonds de placements hypothécaires de Trez Capital ont dégagé des rendements réguliers et ont conservé une valeur liquidative stable, appuyés par des prêts de grande qualité réalisés dans des marchés résidentiels résilients aux solides données fondamentales. Au total, 10 nouvelles transactions ont été menées à bien au T1 de 2025, représentant 400 millions CAD sous forme de prêts consentis. Ces placements illustrent bien l'objectif de la société, lequel consiste à produire des rendements ajustés au risque attrayants tout en mettant à l'œuvre son approche de financement traditionnelle axée sur la rigueur, la rapidité, l'innovation et l'intégrité.

Pour répondre à la demande des investisseurs et des conseillers, la société a stratégiquement élargi sa gamme de produits avec le lancement de Trez Capital Yield U.S. (CAD) Limited Partnership (« TCYP U.S. CAD ») le 28 février 2025. Exclusivement offert aux sociétés investisseuses canadiennes, le fonds reproduit la stratégie de Trez Capital Yield Trust U.S. (CAD) et cible les financements commerciaux opportuns à court terme issus des principaux marchés des États-Unis, notamment les projets résidentiels de la région de la Sunbelt.

Participations au capital

La plateforme des participations au capital de Trez Capital a entamé l'année de belle manière en prolongeant son historique éprouvé de mises à exécution rigoureuses dans les marchés américains à forte croissance. L'activité pendant le trimestre s'est principalement articulée autour du développement résidentiel, particulièrement les projets unifamiliaux et multifamiliaux dans les régions qui continuent de tirer parti d'une forte migration interne, de l'ajout d'emplois et d'une sous-offre structurelle de logements.

« D'excellentes données fondamentales alimentent la demande à long terme dans nos principaux marchés résidentiels américains, a affirmé Christian Skogen, chef du placement. Dans un marché façonné par les perturbations macroéconomiques, nous privilégions les projets avec des emprunteurs expérimentés et clients de longue date, lesquels ont l'habitude et la capacité de gérer divers cycles de marché. Nous adoptons une approche prudente au Canada et sommes très sélectifs quant aux nouvelles occasions aux États-Unis, lesquelles doivent répondre aux critères stricts de notre stratégie de placement. »

Perspectives stratégiques

La stabilisation des taux d'intérêt et l'amélioration des conditions financières ont porté leurs fruits dans les marchés américains fortement courus et ciblés par la société, comme le Texas et l'Arizona, où les pénuries de logements et la solide croissance de l'emploi ont créé des occasions attrayantes.

« Trez Capital est bien placée pour tirer parti des pénuries persistantes de logements et de la demande soutenue pour des logements locatifs dans les principaux marchés, a déclaré John Maragliano, co-chef de la direction et chef de la direction financière. Nous continuons de privilégier les prêts et les opportunités de développement de grande qualité qui correspondent à nos perspectives à long terme, particulièrement sur le plan des données fondamentales sous-jacentes, afin d'offrir de la valeur à nos investisseurs. »

Au sujet de Trez Capital

Fondée en 1997, Trez Capital est une société de placements immobiliers diversifiés et un important fournisseur de solutions de financement par emprunt et par capitaux propres dans le secteur immobilier commercial du Canada et des États-Unis. Trez Capital offre également aux investisseurs privés et institutionnels des stratégies pour investir dans une variété de fonds d'investissement hypothécaire, de produits de syndications et de placements immobiliers en coentreprises, opportuns et entièrement garantis, et fournit aux promoteurs immobiliers un financement rapide et souple à court et à moyen terme.

Le groupe de sociétés Trez, qui possède des bureaux dans les principaux centres de l'Amérique du Nord, établit son actif sous gestion à plus de 5,7 milliards CAD*. Il a financé plus de 1 800 transactions représentant plus de 20,5 milliards CAD depuis sa création. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site www.trezcapital.com. (* En date du T1 de 2025, l'actif sous gestion du groupe de sociétés Trez inclut les actifs détenus par toutes les sociétés affiliées à Trez Capital.)

SOURCE Trez Capital

Pour de plus amples renseignements : [email protected].