a été nommé directeur général principal et chef du montage de prêts de Trez Capital pour la région du sud-est des États-Unis; Les fonds hypothécaires constatent un solide flux de remboursements et l'expansion des projets dans la région Sunbelt aux États-Unis;

aux États-Unis; Dans le cadre des participations au capital, l'entente du projet Waller Adams à Houston au Texas a été conclue en septembre 2023;

au a été conclue en septembre 2023; La valeur à la réalisation des projets de participations au capital qui composent le portefeuille de Trez Capital Private Real Estate Fund Trust (TPREF) s'élève à plus de 2 milliards $.

VANCOUVER, BC, le 22 nov. 2023 /CNW/ - Trez Capital, chef de file parmi les gestionnaires d'actif et sociétés de prêts immobiliers commerciaux non bancaires, continue de trouver des financements de qualité et des placements participatifs immobiliers dans les régions clés du Canada et des États-Unis. Trez Capital, qui possède des bureaux dans les principaux centres de l'Amérique du Nord, établit son actif sous gestion à environ 5,3 milliards CAD. L'entreprise a financé plus de 1 700 transactions représentant plus de 17,5 milliards $ depuis sa création en 1997.

Mises à jour sur la société - expansion en Floride

Stuart MacFarland a été nommé directeur général principal et chef du montage de prêts de Trez Capital pour la région du sud-est des États-Unis où il supervise le bureau de Miami et son équipe de montage de prêts. M. MacFarland s'est engagé à faire évoluer les affaires de l'entreprise dans la région du sud-est des États-Unis.

Mises à jour sur les fonds de prêts hypothécaires

Trez Capital a financé plusieurs projets dans des régions clés de l'Amérique du Nord au T3 de 2023. Trois financements ont été octroyés à un promoteur client de longue date de Trez Capital; tous visaient des communautés multifamiliales de catégorie A, chacune bien placée pour répondre aux demandes du marché.

Le premier projet se trouve à Ruskin dans la région métropolitaine (MSA) de Tampa en Floride où le taux de croissance de la population a grimpé de 66,3 % de 2010 à 2020. Axé sur les logements unifamiliaux et locatifs, le projet a pour objectif de servir les jeunes familles et les personnes âgées. Le deuxième projet, à Union City dans la MSA d'Atlanta et le comté de Fulton en Géorgie, est situé à 30 minutes en voiture du centre-ville d'Atlanta et à proximité de l'aéroport le plus achalandé au monde et de plusieurs universités d'État et concessionnaires de voitures de luxe. Finalement, le projet à Georgetown dans la MSA d'Austin au Texas, est situé dans une région où plus de 29,0 % des résidents sont âgés de 65 ans et plus, attirés notamment par les quelque quatre terrains de golf sur une superficie de six miles.

Les trois projets illustrent bien un engagement à construire des logements de grande qualité dans des régions clés qui jouissent d'un fort taux de croissance de la population et de l'emploi.

Mise à jour sur le programme de participations au capital

Depuis 2013, Trez Capital offre à ses investisseurs des occasions de placements immobiliers au moyen de participations au capital. Parmi les plus récentes réussites du programme, notons le nouveau projet Waller Adams à Houston ainsi que l'extension à Denver du projet Canyon South, appelé projet Canyons Far South, lequel figurait parmi les avoirs des Trez Capital Opportunity Funds (TOF).

Trez Capital est fière d'annoncer la conclusion de l'entente Waller Adams, un projet de lotissement stratégique à Houston au Texas. Le terrain de 528 acres sera divisé en 1087 lots et 342 lots en modules qui seront développés sur quatre phases pour répondre aux diverses demandes du marché; la prévente des phases 1 et 2 est par ailleurs complète (100 %). Le projet, conclu en septembre 2023, s'étalera sur une période d'investissement de 7,5 ans. Waller Adams offre un mélange divers de lots et d'optionnalités pour répondre à la demande de logements abordables dans ce marché.

Canyons Far South est une extension du projet de 968 lots de Canyons South acquis par Hines et Trez Capital (HT Canyons South LP) en mai 2018 à Castle Rock dans la MSA de Denver au Colorado. Le nouveau projet vise un terrain de premier ordre de 450 acres, stratégiquement placé pour toucher un rendement élevé au moyen de ses 474 lots unifamiliaux additionnels. La croissance de la population de Denver se poursuit depuis 2020; cette MSA inscrit son taux de croissance parmi les 10 plus élevés aux États-Unis, comme en témoigne la population de Castle Rock qui a grimpé d'environ 66,7 % entre 2010 et 2023. Il s'agit d'un emplacement recherché en raison de son accès à des centres d'emploi, à un cadre de vie haut de gamme et à des activités récréatives.

Trez Capital Private Real Estate Fund Trust (TPREF)

Le Fonds a été lancé le 31 août 2021 et est devenu admissible aux REER le 1er janvier 2023. Son actif sous gestion s'établit présentement à plus de 290 millions $. Le portefeuille inclut des participations à des projets dont la valeur à la réalisation s'élèvera à plus de 2 milliards $.

Dans l'ensemble, le fonds dénombre 31 placements axés sur le résidentiel et l'entreposage libre-service dans les régions en croissance de la Sunbelt aux États-Unis.

Au sujet de Trez Capital

Fondée en 1997, Trez Capital est une société de placements immobiliers diversifiés et un important fournisseur de solutions de financement par emprunt et par capitaux propres dans le secteur immobilier commercial de l'Amérique du Nord. Trez Capital offre également aux investisseurs privés et institutionnels des stratégies pour investir dans une variété de fonds d'investissement hypothécaire, de produits de syndications et de placements immobiliers en coentreprises, opportuns et entièrement garantis, et fournit aux promoteurs immobiliers un financement rapide et souple à court et à moyen terme.

Le groupe de sociétés Trez, qui possède des bureaux dans les principaux centres de l'Amérique du Nord, établit son actif sous gestion à plus de 5,3 milliards CAD*. Il a financé plus de 1 700 transactions représentant plus de 17,5 milliards CAD depuis sa création. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez www.trezcapital.com.

* L'actif sous gestion du groupe de sociétés Trez inclut les actifs détenus par toutes les sociétés affiliées à Trez Capital, en plus de l'actif sous gestion du gestionnaire, soit Trez Capital Fund Management Limited Partnership, de l'ordre de 3,0 milliards $.

Ce document sert à des fins d'information seulement et ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation pour l'achat de titres. Les résultats passés ne sont pas une indication du rendement futur. Les présentes incluent des énoncés prospectifs. Les résultats, la performance et les événements réels différeront probablement, et peuvent nettement différer, des déclarations prospectives explicitement ou implicitement contenues dans les présentes. De telles déclarations prospectives sont fondées sur différentes hypothèses qui peuvent s'avérer incorrectes, y compris, entre autres : la capacité des Fonds de faire l'acquisition et de maintenir un portefeuille d'hypothèques qui soit en mesure de générer la performance ou les rendements annuels nécessaires pour permettre aux Fonds de satisfaire leurs objectifs d'investissement; la capacité des Fonds d'établir et de maintenir des relations et des ententes avec des partenaires financiers clés; le maintien des taux d'intérêt en vigueur à des niveaux favorables; la capacité des emprunteurs à satisfaire leurs obligations en vertu des prêts hypothécaires, la capacité du gestionnaire à remplir ses obligations envers les Fonds; les dépenses et les coûts prévus; la concurrence; et les changements aux conditions économiques générales. Même si les Fonds s'attendent à ce que les événements et les développements subséquents puissent modifier les points de vue émis, le gestionnaire décline expressément toute obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives, à l'exception de ce qui est exigé par la loi.

