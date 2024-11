Trez Capital demeure stratégiquement axée sur son portefeuille résidentiel en contexte de changements économiques

VANCOUVER, BC, le 19 nov. 2024 /CNW/ - Trez Capital, chef de file dans le placement immobilier commercial en Amérique du Nord, a publié ses résultats du T3 de 2024, lesquels révèlent la solide position de la société sur le marché et la croissance stable de son portefeuille. Avec un actif sous gestion de 5,4 milliards CAD, Trez Capital a atteint plus de 20 milliards CAD de prêts financés depuis sa création.

Mise à jour sur la société : la direction mise sur le montage de prêts et la gestion des risques

Au T3, Trez Capital a étayé sa structure cadre, tant dans ses bureaux canadiens qu'américains, en nommant officiellement Christian Skogen, chef de la gestion des risques, et Alec Barry, directeur général principal du montage de prêts, à l'équipe de direction de Trez Capital. Ces deux dirigeants possèdent une expertise exhaustive qu'ils mettent au service de Trez Capital dans la gestion rigoureuse des risques et le placement dans les sous-marchés clés du territoire américain.

Mise à jour sur l'économie et la stratégie de placement

Suivant l'assouplissement des taux d'intérêt au Canada et aux États-Unis, Trez Capital a stratégiquement gardé le cap sur les prêts voués au lotissement et à la construction de projets multifamiliaux auprès de promoteurs de longue date dans des régions assorties de données fondamentales solides, particulièrement au Texas et en Arizona.

Parmi les participations importantes réalisées au troisième trimestre, on retrouve le projet Nobella, lequel se trouve dans le portefeuille de Trez Opportunity Fund #8 (TOF VIII). Ce développement comporte 549 lots dans la région statistique métropolitaine (MSA) de Phoenix, situé plus précisément à Surprise en Arizona. Ce projet est stratégiquement bien placé pour répondre à la forte demande de logements dans cette région, cette dernière présentant un taux de croissance de la population de près de 2,0 % et une migration entrante importante. Ce projet de développement propose divers types de lots, notamment des options déjà vendues, les propriétés étant destinées à la vente et à la location. Cette approche permet ainsi de servir les locataires et les acheteurs tout en s'alignant avec la stratégie de développement résidentiel de Trez Capital, soit d'offrir du logement de grande qualité dans des marchés solides sur le plan économique et démographique.

La robustesse du marché de l'emploi et la croissance économique soutenue de Phoenix servent de pilier à la demande à long terme et à la stabilité de ce projet de lotissement. Le projet Nobella a déjà suscité un grand intérêt parmi les constructeurs locaux et nationaux. Le développement en phases du projet a pour but de profiter des conditions de marché favorables tout en offrant une grande variété d'options résidentielles afin de répondre aux besoins toujours en évolution de la population croissante de Phoenix.

Ce placement met en relief l'agilité stratégique de Trez Capital à exploiter les occasions offertes par les marchés effervescents et résilients et ainsi assurer une croissance continue en 2025.

« Trez Capital a réussi à naviguer dans un milieu hautement difficile pour les investisseurs immobiliers grâce à des processus robustes de gestion du risque, une gestion diligente des liquidités et l'entretien de solides relations de confiance avec ses investisseurs, emprunteurs et partenaires financiers, a affirmé John Maragliano, chef de la direction financière et chef de l'exploitation. Nous avons choisi les meilleures occasions pour déployer le capital de nos investisseurs et envisageons avec optimisme ce qui nous attend maintenant que le cycle des taux d'intérêt a changé de direction. »

Pour de plus amples renseignements, veuillez lire le rapport complet du T3 de 2024 ici.

Au sujet de Trez Capital

Fondée en 1997, Trez Capital est une société de placements immobiliers diversifiés et un important fournisseur de solutions de financement par emprunt et par capitaux propres dans le secteur immobilier commercial de l'Amérique du Nord. Trez Capital offre également aux investisseurs privés et institutionnels des stratégies pour investir dans une variété de fonds d'investissement hypothécaire, de syndications et de coentreprises, opportuns et entièrement garantis, et fournit aux promoteurs immobiliers un financement rapide et souple à court et à moyen terme.

Le groupe de sociétés Trez, qui possède des bureaux dans les principaux centres de l'Amérique du Nord, établit son actif sous gestion à plus de 5,4 milliards CAD*. Il a financé plus de 1 800 transactions représentant plus de 20 milliards CAD depuis sa création. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site www.trezcapital.com. (* L'actif sous gestion du groupe de sociétés Trez inclut les actifs détenus par toutes les sociétés affiliées à Trez, en plus de l'actif sous gestion du gestionnaire, soit Trez Capital Fund Management Limited Partnership, de l'ordre de 3,0 milliards $.)

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : [email protected].