Trez Capital accroît sa présence et ses participations au capital dans la Sunbelt au T2 de 2024

VANCOUVER, BC, le 14 août 2024 /CNW/ - Trez Capital, chef de file parmi les gestionnaires d'actif et société de prêts immobiliers commerciaux non bancaires, a le plaisir d'annoncer des résultats solides pour le deuxième trimestre de 2024. La société continue de démontrer sa résilience et sa clairvoyance stratégique dans l'arène des placements commerciaux immobiliers, tant du côté des prêts que des participations au capital. Trez Capital, qui possède des bureaux à travers l'Amérique du Nord, établit son actif sous gestion à environ 5,5 milliards CAD. L'entreprise a financé plus de 1 800 transactions représentant plus de 19,5 milliards $ depuis sa création en 1997.

Mise à jour sur la société : relocalisations stratégiques

Trez Capital a redéployé à Phoenix en Arizona ses opérations de montage de prêts anciennement situées dans l'Ouest des États-Unis. Elle accroît ainsi sa présence dans un marché immobilier de l'Amérique du Nord parmi les plus dynamiques. Cet emplacement appuie par ailleurs les engagements de la société dans le marché local, représentant 1,1 milliard $ en prêts, et correspond à sa thèse qui vise le développement et la croissance des affaires au niveau régional.

En outre, Clive Millar, vice-président et chef mondial de la gestion des actifs, a déménagé de Vancouver en Colombie-Britannique, à Dallas au Texas afin de permettre un meilleur suivi des projets dans la Sunbelt et une optimisation sur le plan de la gestion des placements dans les prêts pour la construction, les prêts-relais et les participations au capital.

Mise à jour sur le programme de participations au capital

Trez Capital a consolidé et augmenté ses positions participatives dans le but de poursuivre sa croissance et assurer son succès. Les tendances plus récentes annoncent une stabilisation et une amélioration graduelle de l'immobilier commercial, ce qui redonne confiance aux investisseurs envers ce secteur. La société a accru ses participations au capital afin de répondre à la demande en logements tout en adhérant à une approche rigoureuse dans la gestion de son portefeuille. Elle a ainsi investi dans quatre nouveaux projets au sein de la région de la Sunbelt.

The Village at Clear Springs : projet d'aménagement de 1 076 lots à Loudoun County, en Virginie, regroupant des maisons unifamiliales, des maisons de ville et des logements abordables, agrémentées d'installations comme des parcs et des pavillons.

Parkridge West : projet visant l'aménagement de 1 486 lots sur 964 acres à Fort Worth , au Texas , offrant des lopins de tailles diverses et des logements de grande qualité dans le sous-marché de Flower Mound .

, au , offrant des lopins de tailles diverses et des logements de grande qualité dans le sous-marché de . Nobella : développement résidentiel luxueux axé sur les maisons unifamiliales et les logements multifamiliaux dans un milieu en forte demande où sont offerts plusieurs services communautaires.

Furst Ranch : développement sur 964 acres à Flower Mound , au Texas , recensant 1 486 lots à aménager sur 13 ans, tirant profit d'une forte demande de la part des constructeurs et d'un emplacement stratégique.

Au sujet de Trez Capital

Fondée en 1997, Trez Capital est une société de placements immobiliers diversifiés et un important fournisseur de solutions de financement par emprunt et par capitaux propres dans le secteur immobilier commercial de l'Amérique du Nord. Trez Capital offre également aux investisseurs privés et institutionnels des stratégies pour investir dans une variété de fonds d'investissement hypothécaire, de syndications et de coentreprises, opportuns et entièrement garantis, et fournit aux promoteurs immobiliers un financement rapide et souple à court et à moyen terme.

Le groupe de sociétés Trez, qui possède des bureaux dans les principaux centres de l'Amérique du Nord, établit son actif sous gestion à plus de 5,5 milliards CAD*. Il a financé plus de 1 800 transactions représentant plus de 19,5 milliards CAD depuis sa création. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site www.trezcapital.com. (* L'actif sous gestion du groupe de sociétés Trez inclut les actifs détenus par toutes les sociétés affiliées à Trez, en plus de l'actif sous gestion du gestionnaire, soit Trez Capital Fund Management Limited Partnership, de l'ordre de 3,0 milliards $.)

Ce document sert à des fins d'information seulement et ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation pour l'achat de titres. Les résultats passés ne sont pas une indication du rendement futur. Les présentes incluent des énoncés prospectifs. Les résultats, la performance et les événements réels différeront probablement, et peuvent nettement différer, des déclarations prospectives explicitement ou implicitement contenues dans les présentes. De telles déclarations prospectives sont fondées sur différentes hypothèses qui peuvent s'avérer incorrectes, y compris, entre autres : la capacité des Fonds de faire l'acquisition et de maintenir un portefeuille d'hypothèques qui soit en mesure de générer la performance ou les rendements annuels nécessaires pour permettre aux Fonds de satisfaire leurs objectifs d'investissement; la capacité des Fonds d'établir et de maintenir des relations et des ententes avec des partenaires financiers clés; le maintien des taux d'intérêt en vigueur à des niveaux favorables; la capacité des emprunteurs à satisfaire leurs obligations en vertu des prêts hypothécaires, la capacité du gestionnaire à remplir ses obligations envers les Fonds; les dépenses et les coûts prévus; la concurrence; et les changements aux conditions économiques générales. Même si les Fonds s'attendent à ce que les événements et les développements subséquents puissent modifier les points de vue émis, le gestionnaire décline expressément toute obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives, à l'exception de ce qui est exigé par la loi.

