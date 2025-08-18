Les fonds continueront de verser les distributions mensuelles aux porteurs de parts

La suspension préserve la flexibilité des fonds dans la gestion de leurs engagements existants

VANCOUVER, BC, le 18 août 2025 /CNW/ - Trez Capital (la « société »), chef de file parmi les entreprises de placements immobiliers privés, a annoncé aujourd'hui la suspension temporaire des rachats pour cinq fonds à capital variable, soit Trez Capital Prime Trust; Trez Capital Yield Trust; Trez Capital Yield Trust U.S. CAD; Trez Capital Yield Trust U.S. USD; et Trez Capital Private Real Estate Fund Trust (collectivement, les « fonds concernés »). Aucun autre fonds de Trez Capital n'est touché par cette mesure.

Pour chacun des fonds concernés, les distributions auront lieu conformément aux modalités décrites dans les notices d'offre respectives et aux antécédents fiables de la société sur 28 ans quant au versement régulier des distributions.

Le gestionnaire a suspendu de façon provisoire le rachat des fonds concernés tandis qu'il gère une combinaison de facteurs, y compris le nombre élevé de demandes de rachat venant des porteurs de parts, les obligations de financement des prêts en cours et l'achèvement des restructurations de prêts actifs. Cette mesure proactive a été prise pour protéger les intérêts de tous les porteurs de parts et assurer la gestion juste et ordonnée des fonds concernés. Toute demande de rachat non acquittée auprès des fonds concernés sera annulée et deviendra admissible seulement lorsque la suspension sera levée.

Par la même occasion, Trez Capital évalue des solutions de rechange stratégiques pour améliorer plus avant la croissance à long terme de la société. Des mises à jour seront fournies aux porteurs de parts suivant la progression de ces initiatives.

La téléconférence trimestrielle pour les porteurs de parts aura lieu comme prévu le 3 septembre 2025, à 14 h, HE. Les renseignements sur la téléconférence et la webémission seront fournis avant cette date.

Au sujet de Trez Capital

Fondée en 1997, Trez Capital est une société de placements immobiliers diversifiés et un important fournisseur de solutions de financement par emprunt et par capitaux propres dans le secteur immobilier commercial du Canada et des États-Unis. Trez Capital offre également aux investisseurs privés et institutionnels des stratégies pour investir dans une variété de fonds d'investissement hypothécaire, de produits de syndications et de placements immobiliers en coentreprises, opportuns et entièrement garantis, et fournit aux promoteurs immobiliers un financement rapide et souple à court et à moyen terme.

Le groupe de sociétés Trez, qui possède des bureaux dans les principaux centres de l'Amérique du Nord, établit son actif sous gestion à plus de 5,3 milliards CAD*. Il a financé plus de 1 800 transactions représentant plus de 21,5 milliards CAD depuis sa création. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site www.trezcapital.com. (* En date du T2 de 2025, l'actif sous gestion du groupe de sociétés Trez inclut les actifs détenus par toutes les sociétés affiliées à Trez.)

