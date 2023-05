Morley Greene, fondateur de Trez Capital et chef de file de l'industrie, passe le flambeau à la nouvelle direction de l'entreprise

VANCOUVER, BC and DALLAS, le 11 mai 2023 /CNW/ - Trez Capital , fournisseur de premier plan de solutions de financement par emprunt et par capitaux propres dans le secteur des propriétés immobilières privées commerciales au Canada et aux États-Unis, a annoncé aujourd'hui que son fondateur, Morley Greene, après presque 26 années à la barre de l'entreprise en tant que président du conseil et chef de la direction, allait devenir président exécutif du conseil. John D. Hutchinson et Dean Kirkham, cadres dirigeants, deviendront co-chefs de la direction et prendront ainsi les rênes de la gestion de l'entreprise au quotidien.

« Bâtir Trez Capital s'est révélé l'expérience la plus importante, la plus épanouissante et la plus transformatrice de ma vie professionnelle, a affirmé Morley Greene, fondateur et président exécutif de Trez Capital. Cette incroyable aventure aura duré 26 années pour moi, mais l'histoire ne fait que commencer - Trez Capital tourne ainsi la page pour commencer un tout nouveau chapitre. »

« Bâtir Trez Capital s'est révélé l'expérience la plus importante, la plus épanouissante et la plus transformatrice de ma vie professionnelle, » Tweet this

En constante évolution, les partenariats de Trez Capital sont porteurs de nouvelles perspectives, de diverses aptitudes et d'expertises variées. M. Hutchinson, fort d'une vingtaine d'années d'expérience dans le secteur de la construction résidentielle, est devenu associé à l'automne de 2021 après 13 années passées au service de l'entreprise où il a occupé des postes de plus en plus importants. Au début de 2023, M. Kirkham et John Maragliano sont également devenus associés de l'entreprise. M. Kirkham est entré au service de Trez Capital en 2016 en tant que chef du crédit et a depuis gravi les échelons pour plus récemment devenir président et chef de l'exploitation. M. Maragliano, qui s'est joint à Trez Capital en 2021 en tant que chef de la direction financière, compte près de 25 ans d'expérience dans le secteur des services financiers. Entre les mains expertes de cette équipe aux habiletés diversifiées, Trez Capital dispose des bons dirigeants pour assurer son succès à l'avenir.

« J'estime que le moment est opportun pour effectuer ce changement de garde, ce qui témoigne bien de la vigueur et de la vision de l'entreprise, laquelle est en mesure de permettre l'émergence de ses nouveaux dirigeants, de favoriser l'innovation et d'ouvrir la voie à son prochain chapitre de croissance et de succès », a ajouté M. Greene.

M. Hutchinson, dans son nouveau poste de co-chef de la direction et de chef mondial du montage de prêts, continuera de cibler les activités de montage de prêts et de participations au capital. M. Kirkham, en tant que co-chef de la direction et de président, poursuivra ses activités clés axées sur le risque et la mobilisation de capitaux pour l'entreprise. Ensemble, MM. Hutchinson et Kirkham établiront la mission, la vision, les valeurs et la direction stratégique de la société. Par ailleurs, en plus de son poste actuel de chef de la direction financière, M. Maragliano occupera désormais aussi le rôle de chef de l'exploitation.

« Notre objectif consiste à faire fructifier l'entreprise. Sa croissance continuera d'être principalement alimentée par son cœur de métier, soit les activités de financement, ainsi que par les nouvelles offres que nous avons récemment lancées sous la gouverne de notre co-leadership », a déclaré M. Hutchinson, co-chef de la direction et chef mondial du montage de prêts.

Dans son rôle de fondateur et de président exécutif du conseil, M. Greene continuera d'offrir un précieux mentorat à l'équipe des dirigeants tout en contribuant activement aux initiatives stratégiques clés de l'entreprise. Qui plus est, il aura comme priorité de cimenter les relations entre les emprunteurs et les investisseurs, lesquelles se sont révélées des composantes essentielles à la réussite de l'entreprise au fil du temps.

M. Kirkham, co-chef de la direction et président, a ajouté ceci : « Depuis de nombreuses années déjà, Trez Capital a stratégiquement fait croître son équipe de cadres chevronnés et talentueux, et celle-ci saura non seulement honorer l'héritage laissé par M. Greene, mais s'en servir pour bâtir l'avenir et aller de l'avant avec conviction et vision. Mais d'abord et avant tout, nous continuerons de placer l'investisseur au cœur de tout ce que nous faisons. »

« L'avenir de Trez Capital n'a jamais été aussi limpide, et cette solide équipe de direction cultivera la réputation de l'entreprise, reconnue pour offrir un financement novateur au sein de l'industrie immobilière dans les principaux centres du Canada et des États-Unis, et ce, tout en dégageant des rendements exceptionnels pour ses investisseurs », a conclu M. Greene.

Au sujet de Trez Capital :

Fondée en 1997, Trez Capital est une société de placements immobiliers diversifiés et un important fournisseur de solutions de financement par emprunt et par capitaux propres dans le secteur immobilier commercial du Canada et des États-Unis. Trez Capital offre également aux investisseurs privés et institutionnels des stratégies pour investir dans une variété de fonds d'investissement hypothécaire, de produits de syndications et de placements immobiliers en coentreprises, opportuns et entièrement garantis, et fournit aux promoteurs immobiliers un financement rapide et souple à court et à moyen terme.

Le groupe de sociétés Trez, qui possède des bureaux dans les principaux centres de l'Amérique du Nord, établit son actif sous gestion à plus de 5,4 milliards CAD*. Il a financé plus de 1 700 transactions représentant plus de 17 milliards CAD depuis sa création. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site www.trezcapital.com. (* L'actif sous gestion du groupe de sociétés Trez inclut les actifs détenus par toutes les sociétés affiliées à Trez, en plus de l'actif sous gestion du gestionnaire, soit Trez Capital Fund Management Limited Partnership, de l'ordre de 3,0 milliards $.)

SOURCE Trez Capital

Renseignements: Personne-ressource pour les médias, Sarah Haney, 647 460-2029, [email protected]