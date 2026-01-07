/R E P R I S E --Avis aux médias - États généraux de l'enseignement pour la transition écologique et sociale : plus de 200 personnes déléguées repensent l'avenir/

LAVAL, QC, le 6 janv. 2026 /CNW/ - Comment transformer l'enseignement supérieur et adapter les cours pour répondre aux défis imposés par la transition écologique et sociale ? C'est à ce type de questionnement que vont tenter de répondre plus de 200 délégué•es (étudiant•es et enseignant•es) à l'occasion des États généraux de l'enseignement pour la transition écologique et sociale.

Réuni•es au Collège Montmorency de Laval du 7 au 10 janvier 2026, les congressistes s'affaireront à trouver des solutions et à échafauder un plan d'action concret avec des acteurs centraux de l'enseignement supérieur ainsi que des spécialistes en éducation.

Seront présents pour répondre aux questions des médias lors de la soirée d'ouverture :

François Geoffroy, coordonnateur général de Travailleuses et travailleurs pour la justice climatique (TJC)

Léandre Lapointe, président par intérim de la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN)

Une panoplie d'enseignants et d'enseignantes, de personnes étudiantes et de partenaires du projet.

Pour des entrevues (en français ou en anglais), les médias sont priés de contacter Martin Robert, conseiller aux communications de la FNEEQ-CSN au 514 377-6985 (cellulaire et textos).

Quoi : États généraux de l'enseignement pour la transition écologique et sociale (du 7 au 10 janvier 2026) Quand : 17 h, le mercredi 7 janvier 2026 (Cérémonie d'ouverture) Où : Salle multifonctionnelle du Collège Montmorency (entrée porte #6), 475, boulevard de l'Avenir, Laval, Qc (H7N 5H9)

SOURCE Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN)

Information : Martin Robert, Conseiller aux communications, FNEEQ-CSN, [email protected], Cellulaire et textos : 514 377-6985