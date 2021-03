Le gouvernement du Nunavut élargira la formation offerte aux éducateurs inuits qui suivront le Programme de formation des enseignants du Nunavut, offert par le Collège de l'Arctique du Nunavut, dans l'ensemble du territoire à partir de 2021 2022.



L'entente vise les objectifs suivants :



élargir l'accès à l'apprentissage de l'inuktut au Nunavut ;

; augmenter et maintenir le nombre d'éducateurs inuits qui maîtrisent l'inuktut au Nunavut ;

; accroître le nombre de personnes parlant couramment l'inuktut au Nunavut ;

; mettre au point des services de soutien pour les éducateurs;

promouvoir la revitalisation de l'inuktut et des droits inuits liés à la langue et à l'éducation;

soutenir l'initiative Uqariuqsatittijit et des mesures innovantes pour l'enseignement de l'inuktut et les éducateurs inuits.

Les partenaires liés par cette entente travailleront ensemble à l'atteinte de ces objectifs en adoptant des approches collaboratives fondées sur les priorités des Inuit, dans un esprit de respect, d'ouverture et de transparence.



Cette collaboration découle d'une des premières ententes à être conclues en vertu de l'article 9 de la Loi sur les langues autochtones, laquelle a reçu la sanction royale en juin 2019. L'intention de la Loi est de soutenir les efforts déployés par les peuples autochtones pour se réapproprier, revitaliser, renforcer et préserver leurs langues.

Citations

« La langue est au cœur même de notre identité. Elle définit également notre sentiment d'appartenance à une communauté plus large. Je suis honoré de faire cet investissement important dans les activités et l'éducation en langue inuktut au Nunavut. Dans un esprit de réconciliation, nous travaillons ensemble sous le signe du respect, de l'ouverture et de la transparence afin de consolider l'usage de l'inuktut sur le territoire. Grâce à des projets comme celui-ci, nous veillons à ce que les éducateurs disposent des ressources, des compétences et de l'expérience dont ils ont besoin pour enseigner l'inuktut et renforcer le sentiment de fierté des Nunavois envers leur patrimoine linguistique commun. »

− L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien, gouvernement du Canada

« L'annonce d'aujourd'hui est une étape importante dans la préservation et le renforcement de l'inuktut au Nunavut. Elle témoigne de ce que nous pouvons accomplir en travaillant ensemble, en partenariat, pour préserver les langues et les cultures inuites, aujourd'hui et pour les générations à venir. Cette annonce poursuit les objectifs de la Loi sur les langues autochtones − un jalon important dans notre responsabilité commune de soutenir les peuples autochtones dans la protection de leurs langues. En outre, elle appuie les objectifs définis dans le Cadre stratégique pour l'Arctique et le Nord, à savoir créer des familles et des communautés fortes et en santé, et les protéger. »

− L'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, gouvernement du Canada

« Je suis fière de la collaboration entre notre gouvernement, Nunavut Tunngavik Incorporated et le gouvernement du Canada par l'entremise de la table de concertation sur la langue et l'éducation au Nunavut. C'est grâce à une vision commune et à des approches coordonnées que nous renforcerons et revitaliserons l'inuktut sur notre territoire. J'ai hâte aux autres initiatives qui seront mises en œuvre par l'intermédiaire de la table de concertation sur la langue et l'éducation au Nunavut en vue d'assurer le succès à long terme de notre langue. »

− L'honorable Margaret Nakashuk, ministre de la Culture et du Patrimoine, gouvernement du Nunavut

« Grâce à nos efforts tripartites collectifs, nous créerons une nouvelle génération de champions de la langue pour nos écoles et nos communautés, et nous augmenterons notre capacité à instruire nos enfants en inuktut. Je suis fier de cette entente et de cet investissement. Ils feront en sorte que le Programme de formation des enseignants du Nunavut pourra atteindre l'objectif du Nunavut qui consiste à se doter d'un système d'éducation bilingue. »

− L'honorable David Joanasie, ministre de l'Éducation et ministre responsable du Collège de l'Arctique du Nunavut, gouvernement du Nunavut

« C'est une excellente nouvelle pour les étudiants inuits. Augmenter le nombre d'enseignants qui parlent l'inuktut permettra de répondre à nos attentes en matière de langue d'enseignement de l'inuktut dans nos écoles. »

- Aluki Kotierk, présidente, Nunavut Tunngavik Incorporated

Les faits en bref

Pour appuyer la mise en œuvre de projets communautaires de revitalisation des langues autochtones, le budget de 2019 proposait d'investir 333,7 millions de dollars au cours des 5 prochaines années, et 115,7 millions de dollars par année par la suite.

Le système d'éducation au Nunavut est géré par le gouvernement du Nunavut en vertu de la Loi sur l'éducation et de la Loi sur la protection de la langue inuite, deux lois territoriales qui prévoient un enseignement bilingue avec, à la base, l'inuktut, et une formation pour les éducateurs inuits offerte par le Collège de l'Arctique du Nunavut.

Le Collège de l'Arctique du Nunavut recevra 34,7 millions de dollars sur 5 ans afin de soutenir l'élaboration d'un nouveau curriculum d'inuktut pour le Programme de formation des enseignants du Nunavut, d'étendre la portée du Programme à d'autres communautés du Nunavut et de fournir un soutien global aux étudiants.

Nunavut Tunngavik Incorporated coordonne et administre les responsabilités des Inuit énoncées dans l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut et veille à ce que les gouvernements fédéral et territorial remplissent leurs obligations.

De ce financement de 42 millions de dollars, Nunavut Tunngavik Incorporated recevra 7,3 millions sur 5 ans pour faciliter l'élaboration de mesures innovantes qui doivent être prises de toute urgence afin d'améliorer l'enseignement de l'inuktut et de créer des occasions et des ressources en appui aux éducateurs inuits, lesquels sont en première ligne dans le système d'éducation.

Produits connexes

Revitaliser et renforcer l'inuktut au Nunavut

Liens connexes

Gouvernement du Nunavut

Nunavut Tunngavik Incorporated (en anglais seulement)

Déclaration commune des ministres Guilbeault, Bennett, Miller et Vandal sur l'importance des langues autochtones

Cadre stratégique pour l'Arctique et le Nord

Langues autochtones

Loi sur les langues autochtones

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Camille Gagné-Raynauld, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Patrimoine canadien, [email protected] ; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, [email protected] ; Michael Salomonie, Gestionnaire, Communications, Ministère de la Culture et du Patrimoine, Gouvernement du Nunavut, 867-975-5526, [email protected] ; Troy Rhoades, Gestionnaire p. i., Communications, Ministère de l'Éducation, Gouvernement du Nunavut, 867-975-5680, [email protected] ; Malaya Mikijuk, Directrice, Communications, Nunavut Tunngavik Incorporated, 867-975-4900, [email protected] ; Mariana Barney, Gestionnaire, Communications, marketing et recrutement, Collège de l'Arctique du Nunavut, 867-979-7242, [email protected]

Liens connexes

www.pch.gc.ca