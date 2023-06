OTTAWA, ON, le 1er juin 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Justin Trudeau s'est joint à la présidente du Ralliement national des Métis, Cassidy Caron, afin de coprésider le Sommet annuel entre la Nation métisse et la Couronne qui a eu lieu à Ottawa, en Ontario. Des ministres fédéraux et des présidents de la Nation métisse étaient également présents.

Au cours du Sommet, le premier ministre a réaffirmé l'engagement du gouvernement du Canada à collaborer avec le Ralliement national des Métis pour bâtir un avenir plus prospère pour tous les citoyens métis. Le Sommet a été l'occasion de se réunir pour célébrer d'importantes réalisations et pour établir des priorités communes pour l'avenir, y compris la santé et le bien-être, les langues, l'éducation et le développement économique. La gestion des urgences a été désignée comme une nouvelle priorité commune dans le but d'étudier une potentielle coopération intergouvernementale.

Au cours de l'événement, le premier ministre a souligné les investissements effectués récemment pour combler les lacunes socioéconomiques auxquelles sont confrontés les Métis. Ces investissements contribueront notamment à favoriser la croissance économique et à améliorer l'accès à un logement abordable. Les dirigeants ont également discuté de la reconnaissance de l'autonomie gouvernementale des Métis.

Le gouvernement fédéral continuera de collaborer avec les dirigeants de la Nation métisse pour faire progresser la réconciliation et l'autodétermination des Métis et bâtir un avenir prospère pour tous.

« En 2016, j'ai promis que le gouvernement du Canada collaborerait avec le Ralliement national des Métis et ses dirigeants pour réaliser nos priorités communes. Qu'il s'agisse d'investir dans des logements plus abordables ou d'obtenir de meilleurs résultats liés aux soins de santé, nous avons fait beaucoup de progrès. Nous savons qu'il reste encore beaucoup à faire et nous nous engageons à travailler en partenariat pour bâtir un avenir sain et prospère pour les Métis. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Aujourd'hui, nous avons eu une fois de plus l'occasion de collaborer avec le gouvernement du Canada et de répondre aux priorités des citoyens métis partout au pays. Cette réunion a montré le chemin parcouru pour renforcer cette relation et a contribué à définir la manière dont nous continuerons de travailler ensemble à l'avenir. D'entendre l'engagement du gouvernement fédéral reconnaissant qu'il y a encore du travail à faire nous amène à nous réjouir de travailler ensemble dans de bonnes conditions pour assurer un avenir radieux pour tous les Métis.

-- Cassidy Caron, présidente du Ralliement national des Métis

Depuis la création du Mécanisme bilatéral permanent entre le Canada et la Nation métisse dans le cadre de l'Accord Canada-Nation métisse en 2017, le Mécanisme contribue à renouveler la relation de gouvernement à gouvernement avec les partenaires métis fondée sur la reconnaissance des droits, le respect, la coopération et le partenariat.

création du Mécanisme bilatéral permanent entre le et la Nation métisse dans le cadre de l'Accord Canada-Nation métisse en 2017, le Mécanisme contribue à renouveler la relation de gouvernement à gouvernement avec les partenaires métis fondée sur la reconnaissance des droits, le respect, la coopération et le partenariat. La Nation métisse était représentée au Sommet par le Ralliement national des Métis et ses membres dirigeants, notamment :

la présidente de la Nation métisse de l' Ontario , Margaret Froh ;

le président de la Nation métisse de la Saskatchewan , Glen McCallum ;

la présidente de la Nation métisse de l' Alberta , Audrey Poitras ;

la présidente de la Nation métisse de la Colombie-Britannique, Lissa Dawn Smith ;

la présidente de l'association Les Femmes Michif Otipemisiwak, Melanie Omeniho.

Des ministres fédéraux étaient aussi présents :

le ministre des Relations Couronne-Autochtones, Marc Miller ;

la ministre des Services aux Autochtones, Patty Hajdu ;

le ministre des Affaires du Nord, Dan Vandal ;

le ministre de la Protection civile, Bill Blair ;

le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez .

. Au cours du Sommet, les dirigeants du gouvernement fédéral et de la Nation métisse ont approuvé le compte rendu des discussions, le rapport d'étape annuel conjoint, le mandat, un plan de travail de la maternelle à la 12 e année et un plan de travail visant à établir des principes de développement commun pour travailler avec la Nation métisse.

année et un plan de travail visant à établir des principes de développement commun pour travailler avec la Nation métisse. Ces dernières années, le gouvernement du Canada a fait des investissements importants pour soutenir les communautés métisses, notamment les suivants :

a fait des investissements importants pour soutenir les communautés métisses, notamment les suivants : plus de 860 millions de dollars pour les communautés de la Nation métisse afin de mettre en place un système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants;



690 millions de dollars pour soutenir le logement dans les communautés de la Nation métisse;



plus de 400 millions de dollars pour offrir de la formation axée sur les compétences et l'emploi aux communautés de la Nation métisse, favoriser le développement économique, et soutenir le démarrage et l'expansion des petites et moyennes entreprises métisses;



un investissement de 867 millions de dollars pour soutenir les soins de santé mentale fondés sur les distinctions ainsi que le suivi et le traitement des maladies chroniques;



plus de 360 millions de dollars sur dix ans pour l'enseignement postsecondaire de la Nation métisse.

