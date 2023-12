OTTAWA, ON, le 20 déc. 2023 /CNW/ - Les changements climatiques, la pollution et l'introduction d'espèces aquatiques envahissantes en raison des activités de transport maritime peuvent menacer le milieu biologique marin dans les divers écosystèmes des océans et des cours d'eau du Canada. Le Plan de protection des océans permet au gouvernement du Canada de prendre des mesures pour augmenter les niveaux de protection et de préserver davantage ces importants écosystèmes marins qui jouent un rôle clé pour la santé de la population canadienne et l'environnement.

Le ministre des Transports, Pablo Rodriguez, a annoncé aujourd'hui des investissements pouvant atteindre 10,9 millions de dollars pour quatre projets dans le cadre du Plan de protection des océans (PPO) afin d'améliorer les systèmes de gestion des eaux de ballast dans la région des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent pour lutter contre les espèces aquatiques envahissantes.

Les quatre projets sélectionnés, financés par le Programme d'innovation pour les eaux de ballast (PIEB) du PPO, feront progresser les solutions proposées par l'industrie pour évaluer et relever les défis techniques liés à l'installation, à l'exploitation et à l'entretien des systèmes de gestion des eaux de ballast dans la région des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent. Les systèmes de gestion des eaux de ballast réduisent le risque d'introduction ou de diffusion d'espèces envahissantes lorsque les eaux de ballast sont déchargées.

Les organismes bénéficiaires du financement sont les suivants :

Albion Marine Solutions Ltd.

Algoma Central Corporation

Armateurs du Saint-Laurent

Mouawad Consulting Canada LP

Le Plan de protection des océans est une réussite canadienne. Lorsque les peuples autochtones, l'industrie, les communautés, les spécialistes, le milieu universitaire et le gouvernement travaillent ensemble pour protéger notre environnement, faire croître notre économie et soutenir de bons emplois dans tout le pays, nous produisons des résultats concrets. Le Plan de protection des océans du Canada permet d'assurer la santé de nos océans et de nos côtes, de faire progresser la réconciliation et de bâtir un avenir propre pour nos enfants et nos petits-enfants.

Citation

« En investissant pour trouver de nouvelles façons de gérer les eaux de ballast, nous protégeons la biodiversité et les écosystèmes contre les espèces envahissantes au Canada. Nous rendons la navigation maritime plus sécuritaire pour les écosystèmes marins et nous renforçons la façon dont nous intervenons en cas d'incident maritime dans le cadre du Plan de protection des océans du Canada. »

L'honorable Pablo Rodriguez

Ministre des Transports

« Des océans en santé sont essentiels pour lutter contre les changements climatiques, et protéger la vie marine. C'est pourquoi le Canada est déterminé à conserver 25 % de nos zones marines et côtières d'ici 2025, et 30 % d'ici 2030. Nous ne pouvons le réussir seul. Le secteur du transport maritime est un important allié afin d'atteindre cette cible. Les investissements annoncés aujourd'hui amélioreront les systèmes de gestion de l'eau de ballast dans la région des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent pour lutter contre les espèces aquatiques envahissantes. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« Nous prenons des mesures pour lutter contre la pollution dans les Grands Lacs. Cette annonce contribue non seulement à renforcer la protection de l'environnement, mais aussi à promouvoir l'échange d'informations précieuses sur les défis liés à l'installation, à l'exploitation et à l'entretien des systèmes. L'initiative permettra de recueillir des données essentielles pour assurer la durabilité à long terme de nos voies navigables. »

Chris Bittle

Député de St. Catharines

« Les Ontariens et Ontariennes profitent largement de nos Grands Lacs, qui jouent un rôle essentiel dans notre écosystème. En accordant à Mouawad Consulting Canada LP un investissement de 5 millions de dollars dans le cadre du Programme d'innovation pour les eaux de ballast, nous adoptons une approche globale pour réduire le risque d'introduction et de propagation d'espèces aquatiques envahissantes. Ainsi, nos Grands Lacs pourront être protégés et appréciés pour les années à venir. »

Arielle Kayabaga

Députée de London-Ouest

Les faits en bref

Les navires prennent de l'eau de ballast ou la rejettent lorsqu'ils ont besoin d'être stabilisés, comme lors du déchargement ou du chargement de la cargaison dans les ports. L'eau de ballast permet aux navires d'opérer en toute sécurité, mais elle peut également introduire et propager des espèces aquatiques envahissantes et des agents pathogènes dans les eaux canadiennes.

La région des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent pose des défis techniques et opérationnels en matière de traitement des eaux de ballast, où l'eau peut être froide, douce et parfois mélangée à des sédiments. Le programme d'innovation pour l'eau de ballast vise à relever ces défis en approfondissant l'expertise technique au sein de l'industrie, afin d'aider le Canada à protéger l'environnement.

pose des défis techniques et opérationnels en matière de traitement des eaux de ballast, où l'eau peut être froide, douce et parfois mélangée à des sédiments. Le programme d'innovation pour l'eau de ballast vise à relever ces défis en approfondissant l'expertise technique au sein de l'industrie, afin d'aider le à protéger l'environnement. Le Règlement sur l'eau de ballast devrait empêcher l'introduction et la propagation de 34 espèces aquatiques envahissantes dans les eaux canadiennes d'ici à 2044, dont cinq espèces particulièrement nuisibles. En évitant de nuire à l'environnement et aux infrastructures locales, la réglementation devrait permettre de générer 980 millions de dollars de retombées économiques au cours de cette période.

devrait empêcher l'introduction et la propagation de 34 espèces aquatiques envahissantes dans les eaux canadiennes d'ici à 2044, dont cinq espèces particulièrement nuisibles. En évitant de nuire à l'environnement et aux infrastructures locales, la réglementation devrait permettre de générer 980 millions de dollars de retombées économiques au cours de cette période. D'ici à 2030, la réglementation canadienne devrait permettre de réduire de 82 % la propagation des espèces aquatiques envahissantes dans les ports canadiens des Grands Lacs.

Liens connexes

Transports Canada est en ligne au www.tc.gc.ca . Abonnez-vous à Nouvelles en direct ou restez branchés par l'entremise de Twitter , Facebook , YouTube et Instagram pour rester au fait des dernières nouvelles de Transports Canada.

Ce communiqué est disponible en d'autres formats pour les personnes vivant avec une déficience visuelle.

SOURCE Transport Canada - Ottawa

Renseignements: Laura Scaffidi, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Pablo Rodriguez, Ministre des Transports, Ottawa, [email protected]; Relations avec les médias, Transports Canada, Ottawa, [email protected], 613-993-0055