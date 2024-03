Transport scolaire - Le syndicat de Transco accepte l'hypothèse de règlement du conciliateur

MONTRÉAL, le 7 mars 2024 /CNW/ - Réunis en assemblée générale ce matin, les membres du Syndicat des travailleuses et travailleurs de Transco-CSN (STTT-CSN) ont accepté à 69,4 %, par voie de scrutin secret, l'hypothèse soumise par le conciliateur ce mercredi 6 mars 2024.

« Nous avons accepté l'hypothèse de règlement du conciliateur, qui contient des augmentations totales de 43 % sur la durée de la nouvelle convention collective de six ans et rétroactives au 1er juillet 2022. Durant cette période, nous passerons donc du salaire hebdomadaire actuel de 634 $ à 907 $ au 1er juillet 2027. Nous avons également obtenu une augmentation de l'échelle de nos vacances qui atteindra 10 % après la 15e année de service ainsi qu'une 6e journée de congé de maladie en 2025 », déclare Carole Laplante, présidente du STTT-CSN.

« Nous saluons la lutte exemplaire menée par les travailleuses et travailleurs du syndicat qui ont tenu tête à une multinationale durant un peu plus de quatre mois afin d'obtenir ces bonifications de leurs conditions de travail. Tous les autres transporteurs devront tenir compte de l'effet de ces gains sur le marché de l'emploi et ça aussi, le syndicat peut en être fier », souligne Stéphanie Gratton, présidente par intérim de la Fédération des employées et employés de services publics-CSN (FEESP-CSN).

« Dans le contexte d'inflation majeure, quand on se bat pour améliorer nos conditions de travail et de vie, on le fait avec notre cœur et avec cette énergie de la juste cause. Tout au long de leur négociation, j'ai vu les membres porter fièrement cette cause des chauffeuses et chauffeurs d'autobus scolaire. Nous partageons cette fierté et nous sommes convaincus que leur contribution à ce combat constitue une avancée pour toutes et tous », ajoute Dominique Daigneault, présidente du Conseil central du Montréal métropolitain-CSN.

« Au nom de la CSN, je tiens à féliciter la combativité des membres du syndicat de Transco, leur ténacité, leur détermination et surtout, leur solidarité dans ce parcours de négociation marqué par un conflit difficile. Se tenir debout et garder la tête haute entre les parents, leurs enfants et l'attitude cavalière et intransigeante de leur employeur n'a pas été de tout repos », conclut Caroline Senneville, présidente de la CSN.

À propos

Le STTT-CSN compte près de 350 membres responsables d'autant de parcours de transport scolaire. La FEESP-CSN compte plus de 425 syndicats affiliés représentant 65 000 membres œuvrant dans le domaine des services publics et parapublics. Le Conseil central du Montréal métropolitain-CSN rassemble tous les membres de la CSN de la région du Montréal métropolitain, de Laval, du Nunavik et d'Eeyou Istchee Baie-James.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans huit fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

SOURCE CSN

Renseignements: Martin Petit, Service des communications de la CSN, 514 894-1326, [email protected]