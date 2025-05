Transition énergétique - Plus de 6,2 M$ pour de nouveaux équipements de recherche au Centre collaboratif sur l'énergie et sa transition

MONTRÉAL, le 16 mai 2025 /CNW/ - Le ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Christopher Skeete, annonce un soutien de 6 246 566 $ à l'Université Concordia afin d'acquérir des équipements de recherche et de réaliser des travaux d'aménagement au Centre collaboratif sur l'énergie et sa transition (C²ET).

Avec son projet de plus de 7,8 millions de dollars, le C²ET sera en mesure de poursuivre ses recherches dans le domaine des batteries, un secteur stratégique pour le Québec. Ses équipements à la fine pointe lui permettront également de développer encore plus de partenariats et de recruter des étudiants-chercheurs.

En favorisant la compétitivité des chercheurs et en attirant les meilleurs talents dans le domaine de la transition énergétique, notre gouvernement réaffirme son engagement envers les objectifs de la Stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation (SQRI2), tout en contribuant au développement économique du Québec.

Citations :

« Les entreprises québécoises travaillant à la transition énergétique ont besoin d'une main-d'œuvre qualifiée, et c'est avec des centres comme le C2ET qu'on pourra former une relève compétente. La mission de ce centre rejoint d'ailleurs la volonté de notre gouvernement de décarboner notre économie d'ici 2050 pour bâtir un avenir plus durable. »

Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« Grâce au soutien du gouvernement du Québec, le C2ET mettra à la disposition de tous les étudiants et les chercheurs de Concordia des instruments d'exception, afin de favoriser leur engagement dans l'électrification de la société. Cette initiative s'inscrit notamment dans le cadre de notre programme de recherche Volt-Age, dont le C²ET est une composante essentielle. »

Karim Zaghib, professeur de chimie des matériaux, directeur du C²ET et président-directeur général de Volt-Age

« L'acquisition de ces équipements de pointe renforce la capacité de Concordia à mener des recherches de haut niveau sur l'électrification et les batteries de nouvelle génération. En offrant ces outils à nos chercheuses, nos chercheurs et nos étudiants, nous accélérons les découvertes, enrichissons la formation et favorisons des avancées concrètes pour la transition énergétique. »

Tim Evans, vice-recteur à la recherche, à l'innovation et au rayonnement, Université Concordia

Faits saillants :

Initiative de l'Université Concordia, le Centre collaboratif sur l'énergie et sa transition (C²ET) rassemble chercheuses et chercheurs, installations et partenaires industriels de calibre mondial afin de permettre l'électrification de la société pour un avenir plus durable. Le C 2 ET contribue à ancrer le Québec sur l'échiquier international en tant que pionnier de l'industrie de la batterie aux ions de lithium, de l'extraction minière à la fabrication des batteries. Il fait partie du programme de recherche sur l'électrification de la société Volt-Age.

En avril 2023, l'Université Concordia a obtenu un soutien de 123 millions de dollars du Fonds Apogée pour le projet Électrifier la société : pour des collectivités décarbonées et résilientes. Elle a alors créé l'initiative Volt-Age afin de concevoir des solutions et des technologies novatrices pour répondre aux changements climatiques et stimuler la recherche sur le développement durable.

L'aide financière provient du Programme de soutien aux organismes de recherche et d'innovation, volet Soutien au financement d'infrastructures de recherche et d'innovation publiques, qui vise à appuyer la mise aux normes, l'agrandissement, l'amélioration et la construction d'infrastructures, l'acquisition d'un bâtiment existant ainsi que l'acquisition d'équipements structurants nécessaires aux activités publiques de recherche et d'innovation.

La SQRI2 propose la vision d'un Québec qui mise sur la recherche et l'innovation durable et inclusive pour exceller à l'échelle mondiale et créer plus de richesses économiques et sociales. Rappelons que la SQRI2, prenant effet en 2022, prévoit des investissements de 7,5 milliards de dollars d'ici 2027 afin de doter le Québec d'une base solide en recherche et en innovation.

