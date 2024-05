Transition énergétique - Appui de 70 M$ pour l'implantation d'une ligne de transmission électrique

WASWANIPI, QC, le 31 mai 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec et Investissement Québec accordent des aides financières totalisant 70 millions de dollars à PNCW Ligne de transmission, une société en commandite établie par la Première Nation crie de Waswanipi, pour le développement d'une ligne de transmission de 69 kV sur une distance de 85,5 km. D'une valeur de 177 millions de dollars, le projet permet de relier les lignes d'Hydro-Québec du poste de Waswanipi jusqu'au projet d'exploration avancée Windfall, qui appartient au Groupe minier Windfall dans le territoire de la Baie-James. Il comprend aussi l'installation de fibre optique. Cet investissement a permis de bâtir la ligne de transmission et d'installer deux sous-stations pour l'interconnexion avec le réseau d'Hydro-Québec.

Le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette, le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, M. Ian Lafrenière, et le député d'Ungava et adjoint parlementaire du ministre de la Sécurité publique, M. Denis Lamothe, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

L'initiative vise à approvisionner le projet d'exploration avancée et la future mine d'or du Groupe minier Windfall en énergie propre. Il favorisera la transition énergétique de la compagnie, qui prévoit ainsi éviter l'émission de 63 000 tonnes de CO 2 et l'utilisation d'environ 55 millions de litres de gaz naturel liquéfié (GNL) par année.

Citations :

« Ce projet est une démonstration concrète que notre gouvernement se dote de moyens efficaces afin de diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. Annuellement, on parle d'une réduction considérable de plusieurs milliers de tonnes de GES en favorisant une énergie propre comme l'hydroélectricité. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« La Ligne de PNCW est un bel exemple de partenariat qui est aussi profitable à l'économie de la communauté de Waswanipi qu'à celle du Québec. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Je félicite la communauté crie de Waswanipi pour cette belle initiative. Je l'ai toujours dit, les Premières Nations et les Inuit sont les premiers témoins des changements climatiques et doivent être les premiers partenaires dans la transition énergétique. Nous sommes fiers de soutenir l'initiative de la communauté, qui, d'ailleurs, participe au développement économique et durable de son territoire. »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

« Je salue toute l'équipe de PNCW Ligne de transmission pour son audace et sa vision dans ce projet de transition énergétique. La collaboration avec le milieu et les acteurs locaux sera bénéfique pour l'ensemble des communautés. »

Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

« Il s'agit d'un important projet de transition énergétique qui est porté par PNCW Ligne de transmission. Cet accomplissement est un bel exemple de partenariat. »

Denis Lamothe, député d'Ungava et adjoint parlementaire du ministre de la Sécurité publique

« Nous sommes fiers d'avoir travaillé avec des partenaires engagés et diversifiés, incluant la communauté crie de Waswanipi, pour la concrétisation de cette ligne de transmission qui permettra d'alimenter la mine de Windfall en réduisant les émissions de GES liées à ses activités. Secteur stratégique pour le développement économique de nos régions et de l'ensemble du Québec, l'industrie de l'exploitation minière est en constante transformation, et Investissement Québec est présent pour favoriser son optimisation et sa durabilité. »

Bicha Ngo, présidente-directrice générale d'Investissement Québec

« Le Groupe minier Windfall tient à féliciter la Première Nation des Cris de Waswanipi ainsi que sa société de développement pour ce jalon historique en matière d'infrastructures énergétiques au Québec. Nous sommes convaincus que cela contribuera de façon durable à la prospérité de la communauté de Waswanipi en plus de réduire de façon importante les GES de Windfall. »

Mathieu Savard, président du conseil du Groupe minier Windfall

Faits saillants :

La Première Nation crie de Waswanipi (PNCW) détient, directement ou indirectement, plusieurs entités économiques constituées pour bénéficier des droits issus de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, en obtenant des contrats en lien avec le développement des ressources naturelles sur ses terres et en créant des emplois pour les membres de la communauté.

(PNCW) détient, directement ou indirectement, plusieurs entités économiques constituées pour bénéficier des droits issus de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, en obtenant des contrats en lien avec le développement des ressources naturelles sur ses terres et en créant des emplois pour les membres de la communauté. PNCW Ligne de transmission, société en commandite, a été créée afin de détenir la ligne de transmission et les sous-stations.

Le programme ÉcoPerformance, qui finance 40 millions de dollars du projet, a pour but de réduire les émissions de gaz à effet de serre et la consommation énergétique des entreprises par le financement de mesures ou de projets liés à la consommation et à la production d'énergie, de même qu'à l'amélioration des procédés. Ce programme s'inscrit dans le cadre de la mesure 1.4.1 du Plan pour une économie verte 2030, qui vise à accompagner les entreprises du secteur industriel dans leurs plans de réduction d'émissions de gaz à effet de serre et d'investissement.

Investissement Québec a comme rôle de stimuler l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat et les exportations ainsi que de faire croître l'investissement local et étranger dans toutes les régions du Québec. La société d'État offre aux entreprises de toutes tailles un accompagnement personnalisé, une expertise technologique et des solutions financières flexibles à chacune des étapes de leur croissance.

Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie sur les réseaux sociaux :

Investissement Québec sur les réseaux sociaux :

Autres liens connexes :

SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional

Renseignements: Sources : Amélie Moffet, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, Tél. : 581 994-0205; Mathieu St-Amand, Directeur des communications, Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Tél. : 418 691-5650; Maxime Tardif, Attaché de presse, Cabinet du ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, Tél. : 450 502-6873; Marie Barrette, Directrice des communications, Cabinet du ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, Tél. : 418 930-1947; Normand Houde, Conseiller politique, Bureau de circonscription du député d'Ungava et adjoint parlementaire du ministre de la Sécurité publique, Tél. : 418 748-6046; Catherine Salvail, Conseillère - Médias et affaires gouvernementales, Investissement Québec, Tél. : 514 876-9600 ; Information : Relations avec les médias, Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Tél. : 418 521-3991, Courriel : [email protected]; Jean-Pierre D'Auteuil, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Cell. : 418 559-0710, Courriel : [email protected]; Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère du Conseil exécutif, Tél. : 418 781-9520, Courriel : [email protected]; Isabelle Fontaine, Directrice principale - Médias et affaires gouvernementales, Investissement Québec, Tél. : 514 876-9359