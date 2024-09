PIERREFONDS-ROXBORO, QC, le 11 sept. 2024 /CNW/ - Les membres du conseil d'Arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, accompagnés d'employé(e)s engagés, de partenaires communautaires et de citoyen(ne)s, ont souligné aujourd'hui l'engagement stratégique en transition écologique pris par l'Arrondissement, notamment en dévoilant la nouvelle image de marque élaborée pour un positionnement communicationnel fort de cet engagement. L'événement, qui s'est tenu sur la terrasse de la bibliothèque de Pierrefonds, marquait un tournant significatif dans les efforts de l'arrondissement pour un avenir plus vert et a aussi mis en lumière le premier bilan des initiatives de Pierrefonds-Roxboro en matière de transition écologique.

Au cours de l'été 2023, 67 citoyens ont pris part à la plantation des arbres et arbustes qui composent aujourd'hui la microforêt du parc de Deauville, à Pierrefonds-Roxboro. (Groupe CNW/Arrondissement de Pierrefonds-Roxboro (Ville de Montréal))

« Nous sommes ravis de dévoiler notre nouveau positionnement communicationnel en transition écologique qui vise à soutenir la vision stratégique de l'administration et les initiatives durables déployées par les membres du personnel et les résidentes et résidents de Pierrefonds-Roxboro. Cette offensive stratégique reflète notre engagement profond envers un avenir durable et s'inscrit également dans la Vision 2030 de l'arrondissement, qui vise à faire de Pierrefonds-Roxboro un territoire reconnu pour son environnement naturel protégé et des milieux de vie adaptés à une population multiculturelle et active. Cette transition s'incarne non seulement dans l'évolution de nos pratiques, mais aussi dans la manière de communiquer notre vision écologique. », de dire le maire de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, M. Dimitrios (Jim) Beis.

Une image de marque distinctive pour un message fort

Pour bien marquer notre engagement, nous introduisons un slogan et une identité visuelle aux messages limpides. Le slogan « Habitons la transition, cultivons un avenir écologique » fait valoir la réflexion sur laquelle se base notre approche. Par ce message, nous voulons établir un lien authentique et inclusif avec nos citoyens, en les invitant à adopter un mode de vie durable au sein de leur communauté. Ce concept tient compte d'une réalité bien présente à Pierrefonds-Roxboro, celle où des citoyens ont expressément choisi notre arrondissement pour y habiter.

Le terme « Habitons » évoque la cohabitation harmonieuse avec notre environnement, tandis que « Cultivons » suggère une croissance continue et un engagement commun envers des pratiques respectueuses de l'environnement. Somme toute, notre signature suscite une réflexion sur le fait d'habiter l'arrondissement de façon durable et de manière participative.

Une signature « écodesign »

Nos choix de couleurs et de design visuel reflètent foncièrement notre objectif de durabilité. Les tons verts et bleus apaisants symbolisent la nature, l'eau et l'équilibre écologique, tandis que le design écoresponsable des supports de communication met à profit des matériaux recyclables et des encres à faible impact environnemental. Nous parvenons ainsi à renforcer notre message tout en réduisant notre empreinte écologique.

Notre stratégie de communication renferme une série d'objectifs clés. Tout d'abord, nous souhaitons positionner Pierrefonds-Roxboro comme un leader en matière de transition écologique dans le milieu municipal. Nous aspirons aussi à sensibiliser les citoyens et les membres du personnel, tout en les informant de nos initiatives écoresponsables à travers une multitude de canaux, soit notre infolettre, les réseaux sociaux, nos panneaux électroniques et de l'affichage sur le territoire. En faisant connaître notre engagement, nous espérons stimuler la participation citoyenne, accroître la sensibilisation environnementale et promouvoir des comportements durables. Gardez l'oeil ouvert ! Vous constaterez des efforts de communication qui accentuent l'importance de ce virage vert. Ensemble, appuyés d'un message clair et d'actions tangibles, habitons la transition écologique et cultivons un avenir plus vert pour notre communauté.

Plein feu sur quelques-unes de nos récentes réalisations :

Plantation de 2 847 arbres et inauguration d'une microforêt novatrice grâce au premier budget participatif de la Ville de Montréal, illustrant ainsi notre engagement envers un environnement urbain durable et la préservation de la biodiversité.

novatrice grâce au premier budget participatif de la Ville de Montréal, illustrant ainsi notre engagement envers un environnement urbain durable et la préservation de la biodiversité. Renforcement de la protection de nos 27 km de berges de la rivière des Prairies en sensibilisant nos équipes et les résidents riverains à la renaturalisation et en mettant en place des actions pour préserver leur état naturel face aux défis climatiques et urbains.

en sensibilisant nos équipes et les résidents riverains à la renaturalisation et en mettant en place des actions pour préserver leur état naturel face aux défis climatiques et urbains. Prêt de terrains de la bibliothèque de Pierrefonds à Jardin Buzz , qui, en collaboration avec MontréalCulteurs, a aménagé des jardins de pollinisateurs avec des fleurs et plantes vivaces indigènes, créant ainsi un cycle de bénéfices en soutenant les pollinisateurs et la production de légumes et fruits.

, qui, en collaboration avec MontréalCulteurs, a aménagé des jardins de pollinisateurs avec des fleurs et plantes vivaces indigènes, créant ainsi un cycle de bénéfices en soutenant les pollinisateurs et la production de légumes et fruits. Agrandissement du Jardin Solidaire à 720 pieds carrés grâce à un investissement de 192 688$, ajoutant des bacs de culture, une sortie d'eau, et des installations accessibles telles qu'une aire de repos et des sentiers, renforçant ainsi son modèle d'agriculture urbaine durable.

grâce à un investissement de 192 688$, ajoutant des bacs de culture, une sortie d'eau, et des installations accessibles telles qu'une aire de repos et des sentiers, renforçant ainsi son modèle d'agriculture urbaine durable. Taux de détournement des matières de l'enfouissement est passé de 33% en 2015, à 48% en 2022, une amélioration plus que significative quand on pense qu'une seule tonne de matières résiduelles destinée à l'enfouissement générera 1,6 tonnes de GES.

est passé de 33% en 2015, à 48% en 2022, une amélioration plus que significative quand on pense qu'une seule tonne de matières résiduelles destinée à l'enfouissement générera 1,6 tonnes de GES. Augmentation de 24% de la collecte de matières organiques , atteignant 1 449 tonnes supplémentaires par rapport à 2022, et une généralisation du service de collecte aux immeubles de plus de 9 logements et au secteur commercial. L'arrondissement a également interdit les sacs plastiques pour les résidus verts, marquant une avancée importante pour l'environnement.

, atteignant 1 449 tonnes supplémentaires par rapport à une généralisation du service de collecte aux immeubles de plus de 9 logements et au secteur commercial. L'arrondissement a également interdit les sacs plastiques pour les résidus verts, marquant une avancée importante pour l'environnement. Le Repair Café à la bibliothèque de Pierrefonds , soutenu par l'éco-quartier VertCité, a réuni des bénévoles pour réparer des objets brisés apportés par les citoyens, favorisant un mode de vie durable, la réduction des déchets et la transmission des compétences en réparation.

, soutenu par l'éco-quartier VertCité, a réuni des bénévoles pour réparer des objets brisés apportés par les citoyens, favorisant un mode de vie durable, la réduction des déchets et la transmission des compétences en réparation. Renforcement de l'économie circulaire par l'acquisition de 900 piquets en frêne, fabriqués à partir d'arbres abattus à cause de l'agrile, pour marquer et promouvoir la plantation d'arbres publics.

par l'acquisition de 900 piquets en frêne, fabriqués à partir d'arbres abattus à cause de l'agrile, pour marquer et promouvoir la plantation d'arbres publics. Adoption de l'utilisation d'une huile biodégradable pour ses scies à chaînes à la demande des élagueurs, illustrant ainsi notre engagement envers des pratiques environnementales plus respectueuses dans ses opérations quotidiennes.

pour ses scies à chaînes à la demande des élagueurs, illustrant ainsi notre engagement envers des pratiques environnementales plus respectueuses dans ses opérations quotidiennes. Lancement d'un projet pilote pour tamiser et réutiliser les sols d'excavation, réduisant ainsi le gaspillage de ressources, les émissions de gaz à effet de serre, et les dommages causés aux routes locales.

SOURCE Arrondissement de Pierrefonds-Roxboro (Ville de Montréal)

Source : Division des communications, [email protected], 514 833-5023