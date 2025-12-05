IKEA Canada présente GREJSIMOJS, une collection de 32 articles qui célèbre la créativité et l'esprit ludique à tout âge, dans chaque maison.

BURLINGTON, ON, le 5 déc. 2025 /CNW/ - IKEA croit que la maison doit être un espace où chacun, petit ou grand, peut jouer. GREJSIMOJS (définition familière : « bidule ») est une collection d'objets du quotidien conçus pour stimuler l'imagination et insuffler des moments de plaisir dans le rythme de vie. Inspirée par le rapport Gros plan sur le jeu IKEA, qui démontre que jouer réduit le stress, stimule la créativité et rapproche les gens, la collection GREJSIMOJS mise sur des textures et des formes qui suscitent la joie. Des objets colorés rehaussent la singularité d'un intérieur, tandis que d'autres favorisent les interactions ludiques tout en se fondant dans leur environnement.

« Selon le rapport IKEA sur la vie à la maison, 11 % des gens affirment que leur intérieur révèle leur côté ludique, et c'est précisément ce qui rend une collection comme GREJSIMOJS si spéciale, explique Mathias Karlsson, directeur commercial Chambres à coucher chez IKEA Canada. En concevant avec l'idée de "jeu" en tête, les Canadiens peuvent exprimer leur créativité et leur style personnel tout en profitant d'objets fonctionnels. C'est le parfait équilibre entre le style scandinave moderne et l'émerveillement enfantin. »

La chaise MAMMUT, un classique IKEA pour enfants conçu il y a 30 ans, se pare d'une housse de chaise duveteuse en rose ou bleu vif. Des rangements en forme de chat et des haut-parleurs en forme de souris, déclinés en mauve ou vert, allient style et fonctionnalité. Les blocs de construction GREJSIMOJS, vendus en ensemble de 20 pièces, peuvent être assemblés et réassemblés à l'infini, tandis qu'un cheval à bascule revisité sous la forme d'un oiseau devient à la fois objet décoratif et jouet.

Les designers se sont également inspirés de leurs propres souvenirs d'enfance : certains ont recréé les objets qu'ils rêvaient de toucher mais qui leur étaient interdits, pour imaginer une maison où rien n'est hors limites. D'autres ont trouvé leur inspiration dans la fonction des objets, à l'image d'une lampe dont la silhouette évoque la tête d'une girafe douce, projetant une lumière tamisée.

GREJSIMOJS est bien plus qu'une collection ludique : elle a été pensée avec le jeu au cœur de sa conception. Si elle invite à une créativité sans limites, elle est le fruit d'un travail collaboratif réunissant plus de 20 designers, dont 12 signent les créations finales, et s'appuie sur une recherche approfondie autour du jeu.

Les études montrent que les enfants comme les adultes consacrent aujourd'hui moins de temps au jeu physique, alors qu'il reste essentiel pour créer des liens et pour apprendre tout au long de la vie. Selon le rapport Gros plan sur le jeu IKEA, 54 % des parents souhaitent jouer davantage avec leurs enfants, mais se heurtent à des obstacles comme le manque de temps, d'espace ou d'inspiration. IKEA a donc imaginé GREJSIMOJS, une collection qui fait du jeu une partie intégrante de la vie à la maison. Guidée par le cadre IKEA Playtypes, qui identifie cinq styles de jeu (explorer, créer, imaginer, bouger et rivaliser), la collection GREJSIMOJS favorise l'interaction ludique grâce à des objets qui invitent au toucher, à la curiosité et à la créativité, pour des maisons où chacun vit pleinement chaque instant.

La collection GREJSIMOJS sera lancée au Canada en magasin et en ligne en février 2026.

