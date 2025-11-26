La coloriste multidisciplinaire primée Tekla Evelina Severin présente une nouvelle collection d'articles qui marient technologie et style personnel.

BURLINGTON, ON, le 26 nov. 2025 /CNW/ - IKEA Canada est ravie de dévoiler une collection audacieuse de luminaires et de hauts-parleurs conçue pour célébrer l'expression de soi dans chaque coin de la maison. Offert dès janvier 2026, cet assortiment combine une qualité audio supérieure à des motifs vibrants et des associations de couleurs inattendues, transformant la technologie en un élément joyeux et bien visible du quotidien.

« Chez IKEA Canada, nous voulons aider les Canadiens à intégrer la technologie à leur décor de façon harmonieuse, pour qu'elle reflète le caractère unique et les besoins de chaque foyer, explique Mathias Karlsson, directeur commercial Chambres à coucher chez IKEA Canada. Nous sommes ravis que les Canadiens puissent découvrir cette collaboration avec Teklan, qui nous a permis d'insuffler couleur, forme et personnalité à notre assortiment d'éclairage et de son. »

Cette collaboration repose sur le langage chromatique de Teklan et la manière dont elle joue avec les formes géométriques, souvent pour tirer profondeur et mouvement de l'union des motifs bidimensionnels et tridimensionnels. De la rencontre entre son œuvre créative et le savoir-faire IKEA en design est née une collection novatrice qui marie couleurs, lumière et son. Elle transforme les appareils électroniques les plus banals en objets de style qui s'intègrent naturellement à votre intérieur.

« La couleur est un outil tellement puissant et émotionnel. Elle change complètement notre point de vue sur un objet et a une influence déterminante sur l'ambiance d'une pièce, dit Teklan. Nous voulions apporter à la technologie ce côté doux et aimable, pour changer le regard des gens sur leurs appareils électroniques et introduire davantage de couleur dans leur intérieur. »

Idée maîtresse de la conception des hauts-parleurs : des appareils apportant du son à la pièce devraient apporter également présence et caractère, qu'ils soient ou non en service. La famille SOLSKYDD, également proposée en blanc dans une version qui n'entre pas dans notre collaboration avec Teklan, a été conçue par Ola Wihlborg pour ses aspects esthétiques et acoustiques. Elle comprend trois hauts-parleurs Bluetooth ronds de styles différents, dont un petit modèle portatif orange à motif fantaisie et un modèle vert de taille moyenne à rayures diagonales en brun et beige. Ces hauts-parleurs peuvent se connecter les uns aux autres ainsi qu'avec d'autres modèles Bluetooth IKEA, constituant un système audio multipièces. Elles sont par ailleurs compatibles avec Spotify Tap, permettant de lancer la musique d'une seule pression sur un bouton, où que vous soyez.

Nos deux lampes de table haut-parleur KULGLASS, proposées dans des tons de vert et de brun-rouge agrémenté de rose, unissent avec bonheur la lumière, le son et la couleur. Leurs lignes évoquent une jolie silhouette humanoïde, et l'abat-jour spiralé rappelle la crème glacée molle.

« Je voulais une forme attrayante qui fasse oublier les aspects hautement techniques d'un son de qualité. Ainsi, on a un intérieur de pointe et un extérieur chaleureux et convivial. Pour les couleurs, j'ai déroulé le fil d'un sentiment apaisant surgi du passé. C'est un vert menthe qui me ramène à l'enfance : le vert d'un vieux savon dont je suis allée chercher la nuance exacte chez mes grands-parents ! » partagé Teklan.

Cette collection comprend aussi une version à pois de notre classique lampe sphérique FADO, étudiée pour diffuser une lumière tamisée. Au début de l'année, dans le cadre de cette collaboration, IKEA a lancé deux nouveaux coloris pour VAPPEBY ainsi que 14 câbles de charge tressés baptisés SITTBRUNN, RUNDHULT et LILLHULT, inspirés des câbles d'alpinisme et affichant des couleurs rétro vibrantes.

Les articles The SOLSKYDD, KULGLASS, et FADO seront offerts chez IKEA Canada, en magasin et en ligne, dès janvier 2026.

