Le lancement souligne une étape importante pour faciliter l'utilisation de la technologie de maison intelligente ainsi que la rendre plus abordable et mieux adaptée aux besoins réels à la maison.

BURLINGTON, ON, le 20 nov. 2025 /CNW/ - IKEA Canada lance 21 nouveaux articles pour maison intelligente axés sur l'éclairage, les détecteurs et le contrôle, tous conçus pour être utilisés avec Matter, la norme universelle pour maison intelligente. Ce lancement marque la refonte complète du système de maison intelligente de IKEA et de son assortiment. Le nouveau lancement est le résultat de plusieurs années de développement et de test dans de vraies maisons, et d'une compréhension croissante de la façon dont les gens souhaitent intégrer les articles intelligents dans leur quotidien.

IKEA lance un nouvel assortiment pour maison intelligente comprenant 21 articles compatibles avec Matter (Groupe CNW/IKEA Canada Limited Partnership)

Celui-ci comprend de nouveaux articles et l'amélioration de certaines catégories existantes, le tout maintenant conçu pour être utilisé avec Matter. Cela signifie que les articles intelligents IKEA peuvent se connecter à une plus grande variété d'appareils et de plateformes, rendant plus facile pour les clients de créer leur maison intelligente s'ils utilisent différentes marques.

« Ce lancement vise à étendre la portée et à améliorer l'expérience de maison intelligente. Nous avons perfectionné nos articles les plus populaires et en avons créé de nouveaux pour répondre à un plus grand nombre de défis au quotidien. Notre objectif était la simplicité, tant pour la configuration que l'usage quotidien, afin de faciliter l'installation, l'utilisation et l'expansion des maisons intelligentes », affirme Stjepan Begic, Développement de produits, IKEA of Sweden.

L'assortiment amélioré est axé sur trois segments clés qui fournissent aux maisons intelligentes une base polyvalente, conviviale et facile à agrandir au fil du temps.

Éclairage : le nouvel assortiment d'ampoules intelligentes offertes dans une variété de formes, tailles, nombres de lumens et styles, comprenant des options de couleurs, de nuances de blanc et d'intensités lumineuses variables.

: le nouvel assortiment d'ampoules intelligentes offertes dans une variété de formes, tailles, nombres de lumens et styles, comprenant des options de couleurs, de nuances de blanc et d'intensités lumineuses variables. Détecteurs : des détecteurs de mouvement, de qualité de l'air, d'humidité et de fuites d'eau conçus pour la tranquillité d'esprit et prévenir les dommages

: des détecteurs de mouvement, de qualité de l'air, d'humidité et de fuites d'eau conçus pour la tranquillité d'esprit et prévenir les dommages Contrôle : des télécommandes qui facilitent le contrôle des appareils à distance et des fiches intelligentes qui permettent à tout article d'adopter des fonctionnalités intelligentes.

« La technologie de maison intelligente n'a pas toujours été accessible ou abordable. C'est pourquoi nous sommes ravis que IKEA Canada puisse y remédier ! Notre rapport sur la Vie à la maison a démontré que 38 % des Canadiens veulent que leur maison de rêve les aide à économiser de l'argent. En introduisant des articles compatibles avec Matter, nous encourageons les Canadiens à créer une maison intelligente qui travaille pour eux, faisant de la vie connectée une chose simple, efficace et accessible pour tous », affirme Mathias Karlsson, directeur commercial Chambres à coucher, IKEA Canada.

Pour fonctionner, tous les articles compatibles avec Matter doivent être reliés à une passerelle pour maison intelligente, comme la passerelle DIRIGERA de IKEA ou de toute autre marque. En tant que contrôleur Matter certifié (en anglais uniquement), DIRIGERA peut aussi gérer et contrôler les articles intelligents provenant d'autres marques ou fabricants. Agissant en tant que Pont Matter (en anglais uniquement), elle s'assure que les articles intelligents existants qui n'appartiennent pas à Matter seront aussi compatibles avec les plateformes qui utilisent la norme Matter.

Ce lancement est la première étape d'une mise à jour d'une plus grande ampleur de l'assortiment IKEA Home smart. IKEA envisage de continuer à élargir son offre d'articles vers de nouvelles catégories. La stratégie consiste à concevoir des articles plus faciles à utiliser et plus abordables que ceux existants.

Les produits seront lancés chez IKEA Canada, en magasin et en ligne, dans le cadre d'un déploiement progressif entre janvier et juillet 2026.

