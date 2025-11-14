Les centres de planification et de commande offrent aux clients des services de planification personnalisés en compagnie des experts IKEA. Ils peuvent y concevoir et acheter des agencements de meubles pour toutes les pièces de leur maison, comme pour rénover leur cuisine ou trouver des rangements modulaires. Une fois les commandes passées, elles peuvent être livrées à domicile ou ramassées à l'emplacement désigné au centre de planification et de commande.

Vous souhaitez actualiser votre espace sans délai ? Les visiteurs du centre de planification et de commande de Gatineau pourront découvrir une sélection d'articles de l'assortiment IKEA (excepté les aliments ; malheureusement, pas de boulettes de viande) à acheter ou à emporter immédiatement.

« Nous sommes déterminés à mieux répondre aux besoins des nos clients en offrant une alternative locale pertinente, en rejoignant le plus grand nombre là où ils en sont et en fournissant une expérience omnicanale harmonieuse », affirme Jessie Quick, gestionnaire nationale Développement commercial et transformation, IKEA Canada.

Les centres de planification et de commande sont l'une des nombreuses façons dont IKEA Canada révolutionne son modèle d'affaires pour offrir une expérience de magasinage simplifiée à ses clients, peu importe où, quand et comment ils décident de faire leurs achats auprès du détaillant d'articles d'ameublement primé. Les centres de planification et de commande contribuent à réduire la distance que les clients doivent parcourir pour se rendre dans un établissement IKEA, ce qui offre de précieux avantages sur les plans de l'abordabilité, de l'accessibilité et du développement durable.

« En vue de la réponse extrêmement positive aux centres de planification et de commande dans les autres régions du Québec, nous sommes ravis d'apporter ce format unique à Gatineau et de soutenir les nombreux résidents de l'Outaouais en leur permettant d'améliorer leur quotidien à la maison avec des articles d'ameublement élégants, fonctionnels et durables qui respectent leur budget », affirme Amadou Diop, directeur Zone de marché, marché de l'Est.



En tant que spécialiste de la vie à la maison, IKEA s'engage à aider les Canadiens à réaliser leur rêve de vivre dans une belle maison abordable, et ce, depuis près de 50 ans. Une partie de sa vision est d'améliorer le quotidien du plus grand nombre.

Pour en savoir plus sur les centres de planification et de commande IKEA, y compris les heures d'ouverture, visitez le https://www.ikea.com/ca/fr/stores/centre-de-planification-et-de-commande/

IKEA Canada cherche toujours à recruter des talents pertinents alors qu'elle continue d'explorer de nouvelles façons de rejoindre les nombreux Canadiens. Pour savoir comment construire votre carrière avec IKEA et vous joindre aux équipes qui donneront vie à ces nouveaux points de rencontre clients, visitez fr.IKEA.ca/emploi.

Fondée en 1943 en Suède, IKEA est un détaillant d'ameublement d'intérieur de premier plan. L'entreprise propose un vaste assortiment d'articles d'ameublement esthétiques et fonctionnels à de si bas prix que le plus grand nombre pourra les acheter. IKEA Canada fait partie du Groupe Ingka, qui dirige 574 magasins IKEA dans 31 pays, dont 10 magasins et 6 Centres de planification et de commande sont situés au Canada. L'année dernière, IKEA Canada a accueilli 33,3 millions de personnes dans ses magasins, et 199,9 millions de personnes ont visité le site fr.IKEA.ca. IKEA Canada mène ses activités selon la vision IKEA, qui consiste à améliorer le quotidien du plus grand nombre. L'entreprise s'efforce de réaliser sa vision par ses activités communautaires à l'échelle locale et par ses initiatives de développement durable. Pour en savoir plus sur IKEA Canada, visitez le fr.IKEA.ca.

