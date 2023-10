OTTAWA, ON, le 31 oct. 2023 /CNW/ - Le Canada représente un pays de premier choix pour les personnes qui cherchent un nouvel endroit où travailler, étudier et bâtir leur vie avec leur famille. Les nouveaux arrivants et les visiteurs alimentent notre économie et ajoutent du dynamisme à nos collectivités. C'est pourquoi un système d'immigration efficace, novateur et résilient est essentiel pour positionner le Canada sur la voie du succès et offrir une expérience transparente et équitable aux nouveaux arrivants.

L'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a publié aujourd'hui « Un système d'immigration pour l'avenir du Canada », un rapport qui désigne les mesures à prendre en vue de renforcer notre système d'immigration à l'intention des personnes, en veillant à ce que l'immigration continue de contribuer à la croissance économique du Canada et à aider les entreprises et les collectivités à prospérer.

Afin de maintenir notre statut de pays multiculturel fort et de destination de choix, notre système d'immigration de demain doit être souple et mieux répondre aux besoins de notre pays et des nouveaux arrivants. Le rapport définit les mesures à prendre pour transformer le système d'immigration du Canada à la lumière des discussions menées avec une multitude de partenaires et de parties prenantes. Certains changements sont déjà en cours, tandis que d'autres sont en préparation.

Ces mesures incluent :

faire en sorte que le système d'immigration s'adapte rapidement et réponde de manière équitable et viable aux crises humanitaires mondiales de plus en plus nombreuses;

élaborer une nouvelle politique d'immigration francophone pour accroître la vitalité des communautés francophones en situation minoritaire, tout en maintenant et en augmentant le poids démographique de ces communautés au Canada.

améliorer le Programme des étudiants étrangers, en travaillant avec les provinces et les territoires à mise en œuvre d'un cadre pour les établissements reconnus afin que les établissements postsecondaires ayant des normes élevées à l'égard de certains facteurs importants, comme l'intégrité et le soutien aux étudiants, puissent bénéficier d'un traitement plus rapide des demandes de permis d'études;

intégrer la planification du logement, des soins de santé et de l'infrastructure, ainsi que d'autres services importants, dans celle des niveaux d'immigration du Canada, en collaborant étroitement avec les provinces, les territoires et les municipalités;

mettre sur pied un organisme consultatif composé de nouveaux arrivants ayant vécu l'expérience de l'immigration pour orienter les améliorations à apporter aux programmes et aux politiques ainsi que la prestation de services;

créer un poste de dirigeant principal des talents étrangers pour aligner plus efficacement les programmes et les parcours d'immigration sur les besoins en travailleurs, notamment grâce à des stratégies industrielles et sectorielles;

rendre notre site Web plus convivial, afin que les demandeurs puissent trouver facilement les renseignements dont ils ont besoin.

Ces mesures pourraient contribuer à façonner un système adapté aux besoins de l'économie et du marché du travail du Canada. Des changements seront mis en œuvre grâce à une collaboration pangouvernementale et en mettant l'accent sur l'accueil des personnes dont nous avons besoin pour l'avenir, tout en préservant la sécurité et l'intégrité du système.

Le gouvernement du Canada a déjà réalisé d'importants progrès dans la modernisation de son système d'immigration, notamment en introduisant l'automatisation et l'analytique avancée dans plusieurs secteurs d'activité afin d'accélérer et de rationaliser son travail. Depuis le printemps, les clients peuvent utiliser l'outil de suivi de l'état des demandes pour s'informer à propos de leur demande de parrainage d'un époux, d'un conjoint ou d'un enfant, d'Entrée express, de permis d'études ou de travail, de visa de visiteur, de citoyenneté ou de passeport par l'intermédiaire de Service Canada.

Pour obtenir plus de détails sur toutes les mesures, consulter « Un plan pour y arriver ».

Citations :

« La consultation d'intervenants et de nouveaux arrivants nous a donné un aperçu important de la manière dont le Canada peut offrir un système d'immigration plus solide et plus intégré. Avec ces mesures, nous souhaitons mettre en place un système plus facile à comprendre et adopter un plan inclusif et coordonné qui aligne nos programmes et politiques d'immigration sur les besoins du pays. À mesure que nous progressons, les personnes qui viennent au Canada continueront d'être au cœur de notre travail, qu'elles souhaitent y travailler, y étudier ou y fonder leur foyer. »

- L'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

Faits en bref

L'immigration est le principal moteur de la croissance démographique au Canada. En 2021, plus de 8,3 millions de personnes, soit près du quart (23 %) de la population, étaient ou avaient été des immigrants reçus ou des résidents permanents au Canada. Il s'agissait de la plus forte proportion au pays depuis la Confédération et de la plus forte proportion de tous les pays du G7.

La proportion de la population canadienne en âge de travailler diminue. Il y a cinquante ans, il y avait environ sept travailleurs pour chaque personne âgée au Canada. Aujourd'hui, il n'y a plus que trois travailleurs pour une personne âgée et, selon les prévisions, il y aura près de deux travailleurs seulement pour une personne âgée dans un avenir proche. Le vieillissement de la population active a de vastes conséquences sur l'économie, notamment des pénuries chroniques de main-d'œuvre.

Près des deux tiers des immigrants récents sont en âge de travailler (âgés de 25 à 54 ans), ce qui contribue à rajeunir la population canadienne.

L'initiative de consultation d'IRCC a permis de recueillir plus de 17 500 commentaires, notamment auprès de plus de 2 000 organisations et de plus de 2 100 clients actuels ou anciens, comme des travailleurs étrangers temporaires, des étudiants étrangers et des résidents permanents.

