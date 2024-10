MONTRÉAL, le 18 oct. 2024 /CNW/ - La rénovation et l'agrandissement d'un ancien bâtiment industriel pour la création du Centre d'art Battat, le CAB, permettra de réduire l'empreinte écologique de l'édifice et de soutenir l'art et la culture. Le projet est rendu possible par une subvention de $10,2 millions du gouvernement fédéral.



Annoncé par l'honorable Mélanie Joly, ce projet, situé sur la rue Port-Royal, dans l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville, offrira une variété d'espaces pour la création et la diffusion artistiques tout en offrant à la communauté un nouveau lieu de rassemblement.

Une économie prospère a besoin d'investissements stratégiques dans les infrastructures vertes pour bâtir un avenir durable pour les Canadiens, tout en limitant les répercussions sur l'environnement local.

Le financement de ce bâtiment à vocation artistique sera utilisé pour conserver l'enveloppe extérieure, ses composantes architecturales et structurales existantes en bois, en maçonnerie et en acier. Le Centre a privilégié la revalorisation du patrimoine bâti plutôt que de faire table rase. Une nouvelle structure, composée principalement de gros bois d'œuvre provenant du Québec, sera érigée afin de promouvoir ce savoir-faire et système structural. De plus, l'agrandissement sera construit suivant les normes de conception de bâtiment à carbone zéro et permettra d'agrandir le lieu existant qui passera de deux à quatre étages afin d'y installer notamment des ateliers d'artistes et des salles d'exposition. Cette initiative soutient les valeurs du développement durable en intégrant des stratégies écologiques et économiques, tout en offrant des espaces de qualité à la communauté artistique.

Le Programme pour les Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) vise à améliorer les lieux où les Canadien-ne-s travaillent, apprennent, se divertissent, vivent, et se rassemblent, en réduisant la consommation énergétique, la production de GES et les coûts et en soutenant des milliers de bons emplois. Au moyen d'améliorations écologiques et autres aux bâtiments communautaires publics existants et de nouvelles constructions dans des collectivités mal desservies, ces investissements aideront à garantir que les installations communautaires seront inclusives, accessibles et auront une longue durée de service, tout en aidant aussi le Canada à atteindre ses objectifs de carboneutralité d'ici 2050.

Par ailleurs, le Centre d'art Battat bénéficiera également d'un soutien financier maximal d'un million de dollars du gouvernement du Québec, par l'entremise du Programme d'innovation en construction bois (PICB).

« En investissant dans nos infrastructures vertes, nous investissons dans l'avenir de nos communautés. Je suis heureuse d'annoncer le financement fédéral pour le projet de rénovation et de transformation du CAB. En plus de soutenir les arts et la culture, cette initiative jouera un rôle crucial dans la réduction de notre empreinte environnementale grâce à l'utilisation de matériaux écoresponsables. »

L'honorable Mélanie Joly, ministre des Affaires étrangères et députée de Ahuntsic-Cartierville au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Un exemple de plus du potentiel immense du bois-d'œuvre québécois! Plus de bois dans la construction, c'est plus de beauté pour nos villes et, surtout, des bâtiments plus écoresponsables et plus durables. Nous sommes fiers d'appuyer les promoteurs qui favorisent l'utilisation du bois dans la construction. Ce faisant, nous reconnaissons le rôle essentiel que joue la filière forestière dans la décarbonation de notre économie. Bravo au Centre d'Art Battat pour la vision! »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine

« Ahuntsic-Cartierville est un secteur en transformation qui offre des opportunités de redéveloppement pour de nouvelles industries dans les secteurs de la technologie, de la culture et du design, et de la manufacture urbaine. Le complexe artistique du CAB est un exemple pionnier de projet de redéveloppement urbain qui s'aligne sur notre vision de l'avenir de la ville. Le programme de création artistique et de présentation publique du CAB promet de devenir un exemple de renouveau pour l'arrondissement. »

Émilie Thuillier, mairesse de l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville

« Nous souhaitons bâtir un lieu de création et de diffusion, un centre à vocation multidisciplinaire dont l'objectif est de soutenir les artistes en art contemporain. Nous souhaitons aussi offrir un milieu de vie, des espaces publics ouverts, accueillants et chaleureux, où tout le quartier s'y retrouve et se rencontre. Il est important pour nous de respecter le patrimoine de notre bâtiment, en préservant sa structure et en récupérant ces matériaux, mais aussi de le transformer, afin d'y aménager des espaces verts, d'y avoir un café, de pouvoir y accueillir des groupes scolaires, communautaires et leur donner un accès de proximité aux arts et aux artistes. Nous souhaitons offrir une nouvelle alternative artistique, en complément des institutions et des organismes actuels du centre-ville et du Vieux-Montréal. Nous remercions Infrastructure Canada et les ministres Joly et Fraser pour leur soutien significatif; le CAB deviendra maintenant un véritable projet de société. »

Anne-Marie Barnard, Directrice générale du Centre d'art Battat

Le gouvernement fédéral investit 10 227 308 $ dans ce projet dans le cadre du Programme pour les Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI).

Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) a été créé pour appuyer le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'accroissement de l'efficacité énergétique, et en contribuant à accroître la résilience aux changements climatiques.

: Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'accroissement de l'efficacité énergétique, et en contribuant à accroître la résilience aux changements climatiques. Le programme a été lancé en avril 2021 avec un investissement initial de 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

Un investissement additionnel de 500 millions jusqu'en 2029 a été annoncé dans le budget fédéral de 2024 pour soutenir un plus grand nombre de projets sous le BCVI.

Au moins 10 % des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Lancé en 2021, le Programme d'innovation en construction bois (PICB) du gouvernement du Québec a déjà permis de financer 31 projets novateurs, en date du 31 mars 2024.

Le PICB s'inscrit dans l'objectif 10 de la Politique d'intégration du bois dans la construction, et son financement découle du Plan pour une économie verte 2030 du gouvernement du Québec

Le CAB est un lieu de création et de diffusion multidisciplinaires à but non lucratif qui donne aux artistes la liberté d'expérimenter sans contraintes ni attentes externes. Le centre se démarque du parcours d'art contemporain attendu, en priorisant l'artiste et son processus sur son rendu.

Bâti à même une ancienne maçonnerie de pierre installée au cœur d'Ahuntsic-Cartierville à Montréal, le CAB est l'un des premiers piliers artistiques importants présents dans la communauté. Le projet se veut un symbole de renouveau culturel en proposant des ateliers d'artistes, des salles d'exposition et performance, des lieux d'échange, des espaces verts et un café. Il offre également une programmation artistique et communautaire inédite pour ce quartier en pleine transformation identitaire. En valorisant la collaboration de créateurs et en soutenant l'accessibilité à l'art, le CAB souhaite établir un environnement idéal pour créer, un environnement inclusif et participatif pour les artistes et la communauté.

Le CAB assume intentionnellement l'empreinte des couches accumulées d'une activité industrielle passée et d'une activité artistique en cours et à venir. Avec une vision d'architecture durable et neutre en carbone, le centre est un espace ouvert où le patrimoine, le public et la création nouvelle se rencontrent pour donner naissance à un élan artistique montréalais rafraîchissant et à portée internationale.

