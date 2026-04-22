MONTRÉAL, le 22 avril 2026 /CNW/ - Transat A.T. inc. (« Transat » ou « la Société ») annonce avoir révisé son programme 2026, avec des ajustements ciblés sur certaines liaisons, en réponse à la crise du carburant d'aviation sans précédent et à la volatilité exceptionnelle des marchés énergétiques. Ces mesures visent à optimiser la capacité déployée en priorisant les liaisons présentant les meilleures perspectives de performance, dans le cadre d'une discipline opérationnelle continue. Les changements effectués à ce jour représentent une réduction de 6 % de la capacité prévue sur la période de mai à octobre 2026.

À l'instar de l'ensemble des transporteurs aériens, Transat fait face depuis plusieurs semaines à une forte volatilité du prix du carburant ainsi qu'à des contraintes d'approvisionnement dans certaines régions, dont Cuba. La Société a donc ajusté son programme en réduisant le nombre de fréquences sur certaines routes vers l'Europe et les Caraïbes et en prolongeant la suspension du service vers Cuba jusqu'en octobre prochain. Appuyé par le programme résilient de Transat, la clientèle touchée est prise en charge avec une proposition d'alternatives de voyage, conformément aux pratiques de la Société.

« La volatilité récente du carburant d'aviation s'inscrit dans une conjoncture exceptionnelle qui touche l'ensemble du secteur. Nous suivons l'évolution de la situation de près, alors que des pressions sur les coûts se font sentir à l'échelle de l'industrie. Nous poursuivrons l'optimisation de notre programme en fonction de la demande qui demeure forte. Des mesures additionnelles pourraient être mises en œuvre selon l'évolution de la situation, indépendante de notre volonté », a déclaré Annick Guérard, présidente et cheffe de la direction.

À propos de Transat

Fondée à Montréal en 1987, Transat est un joueur phare du voyage loisir, particulièrement connu comme transporteur aérien sous la marque Air Transat. Élue par sa clientèle meilleure société aérienne loisirs au monde aux World Airline Awards 2025 de Skytrax, elle offre l'accès à des destinations internationales. Renouvelant sa flotte aérienne avec des appareils les plus écoénergétiques de leur catégorie, elle s'engage au profit d'un environnement plus sain, qu'elle sait essentiel pour son activité et les destinations qu'elle dessert. Établie à Montréal, Transat compte près de 5 000 personnes à son emploi qui partagent la même raison d'être, soit de réduire les distances qui nous séparent. (TSX: TRZ) www.transat.com

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SOURCE Transat A.T. Inc.